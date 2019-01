Najslabše, odkar je Slovenija samostojna

Slovenska članska reprezentanca, v mnogih očeh prvo ogledalo stanja slovenskega nogometa, se bo letos v kvalifikacijah potegovala za nastop na evropskem prvenstvu. Njen ugled je po manj uspešnem letu 2018 in zadnjem mestu v ligi narodov padel. Statistika je razodela, da je bilo to rezultatsko najmanj uspešno leto v zgodovini samostojnosti. Lahko Matjaž Kek ustavi padec?

Leto 2019 prinaša velike športne izzive. Izjema ni tudi reprezentančni nogomet, kjer se bodo članske izbrane vrste v kvalifikacijah potegovale za EP 2020. Začele se bodo marca, končale pa že novembra, tako da bo 20 potnikov za bližajoče se veliko tekmovanje, ki bo prihodnje leto potekalo kar v 12 državah, znanih že jeseni.

Preostale štiri bodo dale dodatne kvalifikacije, kjer bodo prišle do izraza najuspešnejše udeleženke lige narodov, tekmovanja, v katerem je Slovenija zaman čakala na zmago. V druščini z Norveško, Bolgarijo in Ciprom je osvojila le tri točke ter s tem padla v najslabšo druščino evropskega nogometa.

Foto: Marjan Žlogar

Podobno je bilo le še leta 2005

Slovenija je v letu 2018 zmagala le na prijateljski tekmi v Črni gori. Foto: Vid Ponikvar Ker ni bila slovenska reprezentanca prepričljiva tudi na prijateljskih tekmah, je v letu 2018 osvojila le 22,2 odstotkov možnih točk. S tem je ponovila najslabši delež osvojenih točk v zgodovini. Ponovila je rekordno slab izkupiček iz let 1997 in 2005. Lani so slovenski nogometaši, ki jih na dresu krasi podoba Triglava, zmagali le enkrat!

V devetih tekmah so se polnega izkupička veselili le enkrat, s tem pa ponovili najslabši dosežek v zgodovini. Še štirikrat so leto končali le z eno zmago, ob tako velikem številu odigranih tekem (9) pa le še leta 2005, ko je bil selektor Branko Oblak. Lani je slovenska reprezentanca doživela kar pet porazov. Več jih je le enkrat, leta 2014, ko je čestitala tekmecem za zmago šestkrat, a takrat pod taktirko Srečka Katanca odigrala tudi kar nekaj zahtevnih gostovanjih pri atraktivnih tekmecih.

Tako je leto 2018 v statističnem pogledu prineslo bore malo, ljubitelji nogometa pa so prejeli dokaz, kakšne pasti prinašajo menjava generacij, selektorjev in odsotnost prenekaterih asov.

Neučinkovit napad in ranljiva obramba

Jan Oblak je potrdil, da se vrača v reprezentanco in bo branil za Slovenijo v kvalifikacijah za EP 2020. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pred Matjažem Kekom, povratnikom na selektorski položaj, je tako ogromen izziv in pomembna naloga, da slovensko reprezentanco, za katero naj bi po stresnem letu 2018 (odsotnost Jana Oblaka, nenadno slovo Kevina Kampla, odhoda Boštjana Cesarja in Valterja Birse, zdravstvene težave Josipa Iličića, Bojana Jokića, Jasmina Kurtića, Tima Matavža …) spet zaigrali največji zvezdniki, dvigne na višjo kakovostno raven in jo skuša popeljati na Euro 2020.

Mariborčan je zadnji slovenski strateg, ki je vodil reprezentanco na velikem tekmovanju. Leta 2010, ko je bil selektor Slovenije na svetovnem prvenstvu na jugu Afrike, je na 11 tekmah osvojil kar 60,6 odstotka vseh točk. To je rekord v kratki zgodovini slovenske samostojnosti, ki se mu je leta 2013 zelo približal Srečko Katanec (60,0 odstotkov), in dobra popotnica za leto 2019.

Slovenska reprezentanca je v letu 2018 pogrešala zadetke. Dosegla jih je le 0,78 na tekmo. V zgodovini slovenske države se je v koledarskem letu odrezala slabše v napadu le štirikrat. Napad je bil neučinkovit, priložnosti ni bilo toliko, kot bi si jih želeli navijači, pod vodstvom Tomaža Kavčiča (sedem tekem, od tega tri prijateljske) in Igorja Benedejčiča (dve tekmi) pa je trpela tudi igra v obrambi.

Mreža se je tresla preveč pogosto, slovenska obramba je kapitulirala 1,44-krat na tekmo. Skoraj dvakrat bolj pogosto kot leto poprej. Tako veliko zadetkov na dvoboj ni prejemala vse od leta 2012, ravno prvega po tem, ko je vroči stolček slovenske reprezentance zapustil Kek.

Pred tem je Mariborčan tri leta zapored na tekmo prejemal manj kot zadetek in se lahko pohvalil z jekleno obrambo. Če bo znova našel recept, kako kar najbolje zavarovati vrata, ki jih bo za nameček v letu 2019 znova branil Jan Oblak, kar je izjemno dragocena novica, po kateri je vrednost delnic Slovenije v kvalifikacijah za EP 2020 narasla, se reprezentanci v tem letu obetajo lepši časi.

Predsednik NZS Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek pričakujeta letos boljše rezultate reprezentance kot v letu 2018. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Selektor Kek bo sprva trenutno pripravo nekaterih kandidatov za vpoklic v izbrano vrsto preveril na neformalnem januarskem druženju v Španiji, kjer bo odigrana tudi neuradna prijateljska tekma z zasedbo Kitajske do 25 let. Potem pa sledijo končne priprave za veliki začetek kvalifikacij za Euro 2020, ko bo Slovenija 21. marca gostovala v Izraelu. Srečno!