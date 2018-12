Jan Oblak o reprezentanci, Keku, Kamplu in Dončiću

"Moja prihodnost v reprezentanci ni bila nikoli pod vprašajem, tako da to tudi ni bila nobena odločitev sprejeta na podlagi imenovanja novega selektorja," je v pogovoru za STA poudaril Oblak.

"Verjamem, da lahko reprezentanci veliko dam"

Kljub temu, da je njegova vrnitev reprezentanco dobrodošla, saj gre za enega najbolj cenjenih vratarjev na svetu, pa je kar nekaj slovenskih navijačev in tudi strokovnjakov imelo pomisleke o tem, kako bo njegova vrnitev vplivala na naklonjenost soigralcev oziroma privržencev Slovenije.

"Na to gledam zelo pozitivno. Verjamem, da lahko reprezentanci veliko dam in ji pomagam pri doseganju ciljev, ki smo si jih zadali v naslednjih kvalifikacijah. Kar se tiče navijačev, mislim, da je želja vseh, da bi se rezultati, ki jih je reprezentanca v zadnjem času dosegala, spremenili in je povsem logično, da so razočarani. Z nekaterimi igralci sem v stikih, ampak govora o kakšnih zamerah ali kakršnihkoli problemih nikoli ni bilo."

Nad Kamplom še ni obupal

"Mislim, da Kevinovo slovo od reprezentance ni dokončno." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kot kaže, med soigralci ne bo Kevina Kampla, ki je napovedal slovo od izbrane vrste pred zadnjim zborom v letu 2018. Oblak nad nogometašem, ki je v Sloveniji prav tako požel dobršen delež zamer, še ni obupal.

"Mislim, da Kevinovo slovo od reprezentance ni dokončno in je bila to posledica vseh dogajanj, ki so se v zadnjem času dogajala okoli izbrane vrste. Kevin že nekaj let igra v klubih, kjer je navajen, da je vse na visoki profesionalni ravni, v reprezentanci pa na žalost v zadnjem času verjetno temu ni bilo tako."

"Stvari za nazaj ne želim prav posebej pogrevati"

O dogodkih v tem letu, ko ni niti enkrat zaigral pod vodstvom Tomaža Kavčiča in začasnega namestnika Igorja Benedejčiča, ni preveč razglabljal. Tako kot ne o tem, da ni igral zaradi načina izbire kapetana.

"Stvari za nazaj ne želim prav posebej pogrevati, gledam maksimalno pozitivno v to, kar je pred nami, in si nadvse želim spisati lepo zgodbo s slovensko reprezentanco. V javnosti so se pojavljale raznorazne razlage zaradi moje odsotnosti, lahko povem le to, da zgodba, da sem zahteval kapetanski trak ali postavljal kakršnekoli pogoje okoli tega, ni resnična," je poudaril Oblak.

"V reprezentanco nikoli nisem in nikoli ne bom prihajal iz nekakšnih zasebnih interesov, ker edini zasebni interes, ki ga imam, je interes celotne Slovenije in to je popeljati Slovenijo na največja tekmovanja. Vedno bom pa strmel k temu, da se bo zgodba, ki se odvija, odvijala v pravo smer."

In kaj meni o Matjažu Keku?

"To, da se je vrnil po uspehih, ki jih je dosegel v prejšnjem mandatu, vsekakor dokazuje, da se ni ustrašil izziva, ki ga ima pred seboj." Foto: Žiga Zupan/Sportida V pravo smer se bo po pričakovanjih javnosti in vodstva Nogometne zveze Slovenije odvijala pod vodstvom Keka, naslednika Kavčiča in povratnika na selektorsko klop, po tem, ko je prav ta izkušeni strateg Slovenijo kot zadnji popeljal na veliko tekmovanje - svetovno prvenstvo 2010 v Južnoafriški republiki.

"To, da se je vrnil po uspehih, ki jih je dosegel v prejšnjem mandatu, vsekakor dokazuje, da se ni ustrašil izziva, ki ga ima pred seboj. S tem je dokazal, da ima vso potrebno samozavest za ponovno vodenje reprezentance. Verjamem, da bo s svojimi izkušnjami in avtoriteto prenesel veliko pozitivnih stvari na igralce. Na žalost časa pred začetkom kvalifikacij ni veliko, ampak sem prepričan, da mu lahko uspe."

O čem sta se pogovarjala?

Del tega uspeha kani biti tudi Oblak. "Moj reprezentančni cilj je vsekakor uvrstitev na naslednje evropsko prvenstvo, kar seveda ne bo preprosto, ampak trdno verjamem, da je mogoče," pravi Škofjeločan, ki se je že pogovoril s Kekom in dejal, da pogojev o kapetanstvu ni bilo.

"S selektorjem sva se pogovarjala o raznoraznih temah, ampak podrobnosti teh bodo ostale med nama. Kar se tiče kapetanskega traku, sem že povedal, da tega nisem in nikoli ne bom zahteval. To je selektorjeva odločitev. Seveda bi pa kapetanski trak in vso odgovornost, ki pride s tem, brez pomislekov sprejel."

O kvalifikacijskih tekmecih

Kdorkoli bo kapetan, ga čaka težka naloga v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020. Slovenija bo igrala v skupini G skupaj s Poljsko, Avstrijo, Makedonijo, Latvijo in Izraelom.

"Skupina na prvi pogled ne izgleda tako zanimiva in atraktivna, je pa poimensko zelo izenačena, kar nekaj ekip je, ki imajo možnost osvojiti prvi dve mesti, ki vodita na EP. Nehvaležno je neko napovedovanje pred začetkom kvalifikacij," pravi 25-letni vratar.

O Messiju, Modriću in Griezmannu

"To, da ga ni bilo v najožjem izboru za nogometaša leta, me je presenetilo." Foto: Reuters Ta si je sicer v Španiji in svetu ustvaril velik ugled, nenazadnje se je ob podelitvi že tretje nagrade za najboljšega vratarja španskega prvenstva precej družil tudi z za mnoge najboljšim nogometašem na svetu, Barceloninim Argentincem Lionelom Messijem.

"Odigrala sva že kar nekaj tekem eden proti drugemu in se tudi že nekajkrat srečala na kakšnih podelitvah, tako da se že kar dobro poznava. V tem primeru je bilo malo šale o naslednji tekmi, ki je bila ravno proti njim. To, da ga ni bilo v najožjem izboru za nogometaša leta, me je presenetilo."

Pravi tudi, da je to dodeljevanje nagrad odvisno od tega, kako se ocenjuje. "Letos je bilo verjetno prvič po dolgih letih, da so upoštevali skupinske dosežke. Tako da glede na to, kaj je Hrvaški uspelo na svetovnem prvenstvu, si je Luka Modrić nagrado zaslužil. Prav tako bi jo lahko dobil tudi Antoine Griezmann, glede na to, da je v letu 2018 osvojil veliko stvari."

O Luki Dončiću

"Luka me niti malo ne preseneča, dobro ga poznam in sem verjel v to, da ne bo imel težav s prilagajanjem na ameriški način igranja košarke." Foto: Reuters Prav Griezmann je bil eden tistih, ki so se pred časom znašli na posnetku, ko so Francoz, Oblak in Luka Dončić, takrat še igralec madridskega Reala, na dvorišču igrali košarko. Tako kot omenjena nogometaša v nogometnem, mladi slovenski košarkar navdušuje v košarkarskem svetu.

"Luka me niti malo ne preseneča, dobro ga poznam in sem verjel v to, da ne bo imel težav s prilagajanjem na ameriški način igranja košarke. Tudi psihično je zelo močan in se na igrišču niti malo ne opazi, da ima šele 19 let. Lahko samo upamo, da ga bodo poškodbe pustile pri miru. Ker če bo tako, bomo še dolgo uživali v njegovih igrah."

