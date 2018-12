Crvena zvezda se zanima za Berića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Crvena zvezda, srbski nogometni prvak in udeleženec skupinskega dela lige prvakov, se zanima za usluge slovenskega reprezentančnega napadalca Roberta Berića, poročajo francoski in srbski mediji. Krčan ima pogodbo s francoskim St. Etiennom do poletja, a klub želi zanj dobiti odškodnino, zato ga namerava prodati že v zimskem prestopnem roku.