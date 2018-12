Klasični "hat-trick" vročega Josipa Iličića, Ronaldo junak Juventusa #video

Josip Iličić je v igro vstopil v 62. minuti, v 72. prvič zatresel mrežo Sassuola, v 87. minuti pa zabil še svoj drugi gol. A to še ni bil konec, v sodnikovem podaljšku je postavil piko na in in se veselil klasičnega "hat tricka".

Josip Iličić je v igro vstopil v 62. minuti, v 72. prvič zatresel mrežo Sassuola, v 87. minuti pa zabil še svoj drugi gol. A to še ni bil konec, v sodnikovem podaljšku je postavil piko na in in se veselil klasičnega "hat tricka". Foto: Guliver/Getty Images

Ljubitelji italijanskega klubskega nogometa so danes uživali v zadnjem letošnjem krogu serie A. Vodilni Juventus je gostil Sampdorio in slavil z 2:1. Inter Samirja Handanovića je z 1:0 ugnal Empoli Mihe Zajca, Chievo je v derbiju začelja, na katerem ni manjkalo slovenskih legionarjev, premagal Frosinone in dosegel šele prvo zmago v tej sezoni. Josip Iličić je blestel v dresu Atalante. ki je ponižala Sassuolo.

Neverjetno predstavo je prikazal Josip Iličić, ki je na Atalantinem gostovanju pri Sassuolu na igrišče stopil šele v 62. minuti, a nato zabil klasični "hat-trick" (trije zaporedni goli v istem polčasu) in potrdil zmago s 6:2. Slovenski reprezentančni kapetan je s tem podvojil svoj strelski dosežek v tej sezoni serie A.

Parma Lea Ščulca, ki je na igrišču prebil vseh 90 minut, je izgubila z Romo (0:2), Genoa, pri kateri mladi slovenski vratar Rok Vodišek v tej sezoni še ni dočakal priložnosti, nedavno pa je njegov trener postal Cesare Prandelli, je remizirala s Fiorentino.

V Veroni sta se pomerila Chievo in Frosinone. Gostitelji so se veselili prve zmage v tej sezoni, a še vedno ostajajo na začelju lestvice. Valter Birsa je tekmo začel v prvi postavi in igral do 77. minute, Boštjan Cesar in na drugi strani Luka Krajnc nista dobila priložnosti za igro.

Inter se je odpravil v Toskano, kjer je bil boljši od Empolija. Miha Zajc je pri gostiteljih v igro vstopil v 24. minuti, vrata Milančanov pa je zaklenil Samir Handanović.

Zadnji slovenski nogometaš, ki se bo letos predstavil v serie A, bo Jasmin Kurtić. Belokranjec bo s Spalom gostoval na San Siru pri Milanu.

Ronaldo junak Juventusa

Stara dama bo v leto 2019 vstopila z visoko prednostjo pred zasledovalci. Pred najbližjim zasledovalcem Napolijem ima s tekmo več kar 12 točk prednosti. Juventus je na krilih dvakratnega strelca Cristiana Ronalda, po novem tudi najboljšega strelca serie A, v zadnji letošnji tekmi premagal Sampdorio (2:1). Klub iz Genove je v drugi minuti sodnikovega podaljška izenačil na 2:2, a je sistem VAR razkril, da se je Ricardo Saponara nahajal v nedovoljenem položaju.

Cristiano Ronaldo je leto 2018 končal z dvema zadetkoma. Foto: Reuters

Za goste je tako edini zadetek na tekmi dosegel 35-letni Fabio Quagliarella. V polno je v italijanskem prvenstvu zadel že deveto tekmo zapored in s tem postal prvi nogometaš, ki mu je uspel omenjeni podvig po letu 2005. Takrat se je na devetih zaporednih tekmah med strelce vpisal nekdanji zvezdnik Juventusa David Trezeguet. Pri gostih iz Genove je slovenski reprezentančni vratar Vid Belec grel klop za rezervne igralce in tako v prvem delu sezone ostal brez nastopa.

Prvenstvo se bo po novoletnem premoru nadaljevalo 19. januarja 2019.

Serie A, 19. krog:

Lestvica: