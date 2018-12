Velika zmaga Handanovića, Ronaldo zamenjal vlogi z Iličićem in rešil Juventus

Samir Handanović je proti Napoliju spet zaklenil vrata Interja in Milančanom pomagal do velike zmage.

Samir Handanović je proti Napoliju spet zaklenil vrata Interja in Milančanom pomagal do velike zmage. Foto: Getty Images

V derbiju 18. kroga italijanskega prvenstva je Inter Samirja Handanovića z golom v 91. minuti v Milanu premagal Napoli z 1:0. Juventus, ki je le remiziral v gosteh pri Atalanti Josipa Iličića, se je tako kljub manjšemu spodrsljaju na vrhu lestvice še oddaljil in ima zdaj devet točk prednosti. Luka Krajnc je s Frosinonejem ukradel dve točki Milanu in remiziral z 0:0. Na delu je bil tudi Boštjan Cesar, ki je spet izgubil s Chievom. Leo Štulac je pomagal do zmage Parmi, ki je prišla do polnega izkupička v Firencah (1:0). Miha Zajc je izgubil z Empolijem.