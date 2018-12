Bo Juventus januarja poskrbel za še en odmeven prestop?

Podobno kot poleti, ko so v Torino pripeljali Cristiana Ronalda, želijo pri Juventusu spet nakupovati pri Real Madridu. Tarča je Isco. Na radarju serijskega italijanskega prvaka, ki si želi uspeha v Evropi, so še trije zelo zanimivi nogometaši.

Juventus, ki je bil v zadnjih sedmih sezonah sedemkrat italijanski prvak in je tudi v tej sezoni prvi favorit italijanskega prvenstva, že nekaj časa cilja predvsem na tretjo evropsko lovoriko, prvo po zdaj že daljnem letu 1996. Torinčani, ki so v zadnjih štirih letih v ligi prvakov dvakrat igrali v finalu prvakov, a obakrat izgubili, so tudi zaradi tega poleti k sebi za 105 milijonov evrov pripeljali Cristiana Ronalda. Portugalca, ki je z Real Madridom v zadnjih petih letih kar štirikrat postal evropski prvak.

Italijanski Tuttosport zdaj trdi, da želijo pri Juventusu pripeljati še enega nogometaša, ki je sodeloval pri zadnjih štirih evropskih naslovih Reala, vezista Isca. Šestindvajsetletni Španec, ki je v Real iz Malage leta 2013 prišel za 30 milijonov evrov, je v tej sezoni daleč od statusa, kot ga je imel pred časom.

Santiago Solari ga ne vidi v svoji ekipi

Santiago Solari ga ne upošteva preveč. Foto: Reuters Sploh pod vodstvom novega trenerja Reala Santiaga Solarija dobiva zelo malo priložnosti za igro. Argentinec ga je v devetih tekmah, kolikor jih je vodil na klopi madridskega nogometnega velikana, v začetno enajsterico postavil samo dvakrat.

Na nepomembni tekmi zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov proti moskovskem CSKA, na kateri je Real v zelo spremenjeni zasedbi izgubil z 0:3, in na prav tako ne preveč pomembni tekmi španskega pokala proti nižjeligašu Melilli, na kateri je Isco nosil tudi kapetanski trak in zabil dva gola.

Španski reprezentant, čigar tržna vrednost je kar 75 milijonov evrov, ima z Realom sicer pogodbo do leta 2022, a naj bi tudi sam izrazil željo, da že januarja odide drugam. Pri Juventusu so bojda zelo zainteresirani zanj, v tako velik posel pa so pripravljeni iti predvsem zaradi novega pravila Uefe, ki po novem dovoljujejo, da lahko en nogometaš v isti sezoni v ligi prvakov igra za dva kluba. Za osvajanje novih lovorik v italijanskem prvenstvu, v katerem so v prvih 17 krogih izgubili le dve točki, okrepitev pač ne potrebujejo.

Na nedavnem klubskem svetovnem prvenstvu, na katerem je Real zmagal, je Španec igral le 22 minut. Foto: Reuters

Utegnejo pa pri Realu januarja naleteti na visoko oviro, saj naj bi lovke za Iscom stegnili tudi pri bogatem Manchester Cityju, pri katerem si tega zelo tehnično sposobnega vezista želi predvsem trener Josep Guardiola, ki ga vidi kot idealnega za svoj slog igre.

Plan B nakupovanje pri Man Utd, Arsenalu ali PSG?

Če ne bo šlo z Iscom, pa utegnejo pri Juventusu stopiti v akcijo za nekatere druge nogometaše, ki naj bi bili na njihovem radarju. Prvi je njihov nekdanji član Paul Pogba, ki so ga s povratkom v Juventus začeli povezovati v zadnjih mesecih, ko za Manchester United ni igral prav veliko. Toda zdaj, ko je Old Trafford zapustil Jose Mourinho, se to utegne spremeniti in Francoz verjetno ni več tako naklonjen scenariju, da bi spet menjal klub.

Adrien Rabiot je na izhodnih vratih PSG, kar je v nedavnem intervjuju povedala tudi njegova mama. Foto: Reuters

Drugi je Valižan, ki je že od leta 2011 član Arsenala, 27-letni Aaron Ramsey. Še en vezist, ki mu pogodba z Londončani poteče junija 2019, nove pa še ni podpisal, zato naj bi bil na izhodnih vratih kluba.

Podobno velja tudi za 23-letnega francoskega vezista Adriena Rabiota, a le s to razliko, da je pri njem več ali manj že jasno, da je za PSG že odigral zadnjo tekmo. Ker ni privolil v podaljšanje pogodbe s francoskimi prvaki, pri katerih igra že od leta 2013 in je produkt njihove mladinske šole, je na odstrelu in tudi udaru navijačev, zato je jasno, da se bo pozimi skorajda zagotovo selil.

Za konec proti Iličiću, v ligi prvakov proti Oblaku

Juventus bo zadnjo tekmo v letošnjem letu odigral v sredo, ko bo v 18. krogu italijanskega prvenstva gostoval pri Atalanti slovenskega reprezentanta Josipa Iličića.

V letu 2019 se bo potegoval tudi za pokalno lovoriko, že v začetku naslednjega meseca ga čaka tekma osmine finala italijanskega pokala proti Bologni.

Še bolj Torinčane in vse njihove navijače zanimata 20. februar in 12. marec. Takrat se bo namreč Juventus v osmini finala lige prvakov udaril z Atletico Madridom Jana Oblaka.