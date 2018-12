Ničla Jana Oblaka, ki je jezila Slovenijo

Leto 2018 slovenski članski nogometni reprezentanci ni prineslo veliko dobrega. Na devetih tekmah je dosegla zgolj sedem golov, kar tri je prispeval Miha Zajc, zmagala pa je le enkrat. Tomaž Kavčič je po skromnem izkupičku v ligi narodov zapustil vroči selektorski stolček, Kevin Kampl je še enkrat šokiral javnost in se poslovil od državnega dresa, Jan Oblak, eden najboljših vratarjev na svetu, pa je prekinil dolgoletni niz in zaradi v javnosti nikoli povsem pojasnjenih razlogov ostal brez nastopa.

Začelo se je s tremi prijateljskimi tekmami, s katerimi je na odgovornem položaju debitiral Tomaž Kavčič. Dolgoletni sodelavec in član strokovnega vodstva različnih slovenskih reprezentanc se je lotil izziva ambiciozno, skušal pomladiti in zgraditi izbrano vrsto, s katero bi v kvalifikacijah za EP 2020 lovil nastop na velikem tekmovanju, a se mu je zalomilo.

Cesar pomahal v slovo, odšel tudi Birsa

Boštjan Cesar, edini slovenski nogometaš, ki je v državnem dresu prebil mejo stotih nastopov, je proti Belorusiji odigral zadnjih pet minut za reprezentanco. Pred prijateljsko tekmo v Celovcu, ko je kapetanski trak prejel najbolj izkušeni reprezentant Bojan Jokić, se je od soigralcev poslovil Jan Oblak. Čuvaj mreže, ki mu vsakotedensko hvalospeve pojejo navijači madridskega Atletica, se ni več vračal v reprezentančni tabor. Pod pretvezo zdravstvenih težav je ostal v Španiji, Slovenija - med njeni vratnici je stopil Vid Belec - pa je zaigrala tako neprepričljivo, da jo je Avstrija nadigrala s 3:0.

Sledilo je neuspešno nadaljevanje, domači poraz proti Belorusiji (0:2), in prisiljeno slovo srčnega kapetana Boštjana Cesarja, žrtve odločitve o namenski pomladitvi izbrane vrste. Selektor Kavčič se je znašel v težavah.

Primer Oblak je močno odmeval, njegovi poskusi, da bi stopil v stik z vratarjem Atletica, niso obrodili sadov, nato pa je slovensko reprezentanco oslabil še odhod izkušenega Valterja Birse, še enega izmed nepozabnih južnoafriških junakov iz leta 2010.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

Domen Črnigoj je v letu 2018 najboljši podajalec, Miha Zajc pa strelec slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

Poletna zmaga v Podgorici, kjer sta se udarili močno oslabljeni zasedbi Črne gore in Slovenije, saj so manjkali številni prvokategorniki, je ponudila eno redkih zadovoljstev v tem letu (2:0). Nase je opozoril Miha Zajc, mreža Belca je ostala prvič nedotaknjena, žal se je izkazalo, da tudi zadnjič v letu 2018.

Čez noč ostali brez največjih zvezdnikov

Tomaž Kavčič je zapustil selektorski položaj brez zmage v ligi narodov. Foto: Morgan Kristan / Sportida Liga narodov, eksperiment Evropske nogometne zveze (Uefa), je poskrbela za nov padec samozavesti v slovenskem taboru. Kavčičevo četo je zapustila sreča, številni nosilci so imeli zdravstvene težave, naklonjene ji niso bile niti nekatere sodniške odločitve, najbolj pa je bila za dva tesna poraza proti Bolgariji (1:2 v Ljubljani) in Cipru (1:2 v Nikoziji) kriva sama.

Padla je na zadnje mesto v skupini, s katerega se ni več pobrala, za nameček pa ostala še brez Kevina Kampla. Ker je manjkal tudi Josip Iličić, že od prej pa je bilo jasno, da vsaj do konca leta v reprezentanco ne bo tudi Oblaka, je slovenski nogomet čez noč ostal brez največjih zvezdnikov mednarodnega kova. Udarec je bil prevelik.

Neuspehi so se nadaljevali tudi oktobra. Tradicionalno neugodno gostovanje na Norveškem razen vrnitve motiviranega Iličića ni kaj prida ogrelo navijaških src (0:1), nato je sledil še domači polom proti Cipru (1:1). Otočanom se je dolgo časa nasmihala celo zmaga, ki pa jo je nato vendarle preprečil Nejc Skubic. Manjkali so zadetki napadalcev, Sloveniji je grozil padec v najslabšo kakovostno skupino lige narodov.

Kek nasledil Benedejčiča in ga izbral za sodelavca

Člansko izbrano vrsto bo v leto 2019 popeljal povratnik Matjaž Kek. Foto: Žiga Zupan/Sportida Lov na zgodovinsko prvo zmago v ligi narodov je bil neuspešen tudi novembra. Takrat že z novim selektorjem, saj je predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović prekinil sodelovanje s Kavčičem in nalogo začasno ponudil njegovemu donedavnemu pomočniku Igorju Benedejčiču. Primorec se ni ustrašil izziva in v Stožicah namučil vodilne Skandinavce (1:1), ki so prevladovali večji del srečanja, a naleteli na kar nekaj težav. Slovenija je ostala neporažena tudi na gostovanju v Sofiji (1:1), to pa je bila zadnja tekma slovenske reprezentance v tem letu.

Sledila je težko pričakovana potrditev krovne zveze, da se na selektorski položaj vrača Matjaž Kek. Mariborčan je za desno roko izbral Benedejčiča, nekaj kandidatov za reprezentanco pa bo lahko pred marčevskim začetkom kvalifikacij za EP 2020 preizkusil že januarja na neuradnem reprezentančnem druženju, ko se bo Slovenija pomerila s tekmeci iz Kitajske.

Reprezentančna statistika Jana Oblaka: Leto 2018: /

Leto 2017: 6 nastopov (5 prejetih zadetkov)

Leto 2016: 6 nastopov (3 prejeti zadetki)

Leto 2015: 2 nastopa (1 prejet zadetek)

Leto 2014: 1 nastop (1 prejet zadetek)

Leto 2013: 2 nastopa (brez prejetega zadetka)

Leto 2012: 1 nastop (2 prejeta zadetka)

Pogled na statistiko Keku razodeva, da sta v nenavadnem letu 2018, v katerem v tujini najbolj cenjen slovenski nogometaš (Jan Oblak) državnega dresa ni oblekel niti enkrat, vseh devet tekem odigrala le dva reprezentanta.

Vid Belec v sezoni 2018/19 ni dočakal nastopa med vratnicama Sampdorie, v slovenski reprezentanci pa je bil v času odsotnosti Jana Oblaka in reprezentančnega pokoja Samirja Handanovića št. 1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vid Belec je branil maksimalnih 810 minut in v obdobju, ko je grel klop pri Sampdorii, za katero v tej sezoni sploh še ni branil, tekmovalno formo ohranjal z reprezentančnimi nastopi. Devet nastopov je letos poleg Belca zbral le še Roman Bezjak, ki tudi ne more biti najbolj zadovoljen s klubskim statusom, saj bo moral zaradi kazni izpustiti uvodne tekme poljskega prvenstva v letu 2019.

Zajc najboljši strelec, Črnigoj najboljši podajalec

Selektor Kek bo imel na razpolago široko paleto kandidatov, med njimi so tudi številni nogometaši, ki so letos dočakali krstni nastop (Amir Dervišević, Jaka Bijol, Leo Štulac, Jure Balkovec, Žan Majer, Matija Boben, Rudi Požeg Vancaš in Luka Zahović). Slovenija se je v letu 2018 zadnjič na domačih tleh pomerila z Norveško (1:1). Foto: Grega Valančič/Sportida

Za slovensko reprezentanco je v letu 2018 zaigralo 33 različnih igralcev, edini, ki se je več kot enkrat vpisal med strelce, pa je bil Miha Zajc. Zvezni igralec Empolija, ki je v zadnjem obdobju izpadel iz udarne enajsterice italijanskega prvoligaša, je dokazal, da ima odličen nos za doseganje zadetkov. Največ podaj za zadetek je prispeval Domen Črnigoj (2), pri kartonih pa je prevladoval Josip Iličić.

Zvezdnik Atalante, ki je v letu 2018 premikal mejnike in v serie A dosegel kar tri hat-tricke, hkrati pa dobil veliko bitko z zahrbtno boleznijo, ki mu je vzela moči in ga za nekaj mesecev preselila v posteljo, je v obdobju odsotnosti poškodovanega Bojana Jokića prevzel kapetansko vlogo in skušal z motivacijskimi govori prebuditi soigralce.

Jan Oblak je nazadnje za slovensko reprezentanco branil jeseni 2017 proti Škotski. V vratih Slovenije naj bi ponovno stal 21. marca 2019 v Izraelu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Marca, ko bo šlo zares in se bo igralo za kvalifikacijske točke, bo lažje, saj se bo v slovenska vrata vrnil Oblak. Škofjeločan je med letoma 2012 in 2017 branil za reprezentanco 18-krat, v tem obdobju pa moral po žogo v svojo mrežo le 12-krat.

Krasi ga imenitna statistika (le 0,67 prejetega zadetka na tekmo), s katero navdušuje že pri Atleticu, tako da bi lahko slovensko reprezentanco ob vročem Iličiću, ki je v zadnjem klubskem letošnjem nastopu kot rezervist kar trikrat zatresel mrežo Sassuola, čakali lepši in rezultatsko gledano veliko bolj uspešni časi.