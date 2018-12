Uradno: Aljaž Struna odhaja v ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz ameriškega nogometnega kluba, člana tamkajšnje prve lige MLS (Major League Soccer), Houston Dynamo sporočajo, da so se z italijanskim drugoligašem Palermom dogovorili za prestop slovenskega reprezentančnega branilca Aljaža Strune.

"Naša glavna naloga po sezoni je bila okrepiti obrambo, ključen pri tem pa je bil centralni branilec. Aljaž Struna je natančno tak profil igralca, kot smo ga iskali," je za spletno stran kluba povedal direktor Matt Jordan.

Getting that last-minute shopping done! ✍️😄 pic.twitter.com/qsyFDJfOtk — Houston Dynamo 🏆 (@HoustonDynamo) December 24, 2018

Slovenca z bogatimi izkušnjami iz Evrope pa je vesel tudi trener Wilmer Cabrera: "Struna je na vrhuncu kariere in ima obilico izkušenj iz Evrope. Verjamem, da bo pravi vodja ekipe na in ob igrišču, želi si zmagovati in sprejel je izziv lige MLS, čeprav je imel obilico ponudb za igranje drugje. S tem je pokazal, da z nami misli resno."

Merry Christmas, we got you a center back! #ForeverOrange pic.twitter.com/fu6g85putW — Houston Dynamo 🏆 (@HoustonDynamo) December 24, 2018

Podpis pogodbe sledi obveznemu zdravniškemu pregledu. Houston je v tej sezoni lige MLS tekmovanje končal v rednem delu, ko je v zahodni konferenci zasedel deveto mesto. Ameriški prvak (sezona se je končala 8. decembra) je moštvo Atlanta United.