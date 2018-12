Še en Slovenec v ZDA? Radi bi ga tudi Hrvati.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse kaže, da bomo v severnoameriški profesionalni ligi MLS dobili novega nogometaša. Italijanski mediji pišejo o tem, da je prestop branilca Palerma Aljaža Strune v Houston Dynamo že zaključen. Slovenski reprezentant naj bi podpisal štiriletno pogodbo in v ZDA odšel že januarja. Medtem ga Hrvati povezujejo s prihodom v splitski Hajduk.

Aljaž Struna, ki je že od leta 2012 v Italiji, kjer je igral za Palermo, Varese in Carpi, ima pogodbo s sicilijanskim drugoligašem do konca te sezone, naj bi odšel že januarja. Z ekipo Houston Dynamo naj bi podpisal štiriletno pogodbo, na račun njegovega predčasnega odhoda pa naj bi zaslužili tudi pri Palermu. Američani naj bi zanj odšteli pol milijona evrov.

Pri Palermu, za katerega je 28-letni branilec v tej sezoni zaradi poškodbe odigral samo pet tekem, naj bi se sicer trudili, da bi ga obdržali, a se je slovenski reprezentant odločil, da se bo preizkusil tam, kjer je pred časom igral njegov brat. Andraž Struna, ob Antoniu Delamei Mlinarju (New England Revolution) edini nogometaš, ki je zaigral v najmočnejši severnoameriški nogometni ligi, je bil namreč lani pol leta član New York Cityja.

V reprezentanci je odigral devet tekem pod vodstvom Srečka Katanca in tri pod Tomažem Kavčičem. Foto: Vid Ponikvar

Bo ogrozil svoj reprezentančni status?

Aljaž Struna, nekdanji član Kopra, se sicer lahko pohvali z 22 nastopi v prvi in kar 114 nastopi v drugi italijanski ligi. V reprezentanci je ta Pirančan do zdaj odigral 12 tekem, vse v zadnjem času, vprašanje pa je, kako bo selitev v ZDA vplivala na njegov nadaljnji reprezentančni status pod vodstvom novega selektorja Matjaža Keka.

Houston Dynamo je bil sicer ustanovljen leta 2005, od takrat pa nastopa tudi v ligi MLS, v kateri je bil dvakrat v finalu. Letos se ni uspel uvrstiti v končnico, saj je v zahodni konferenci zasedel deveto mesto.

Bo odšel v Hajduk?

Medtem se je na Hrvaškem pojavila tudi informacija, da se bo Aljaž Struna preselil v Split. Nekateri italijanski novinarji so namreč pisali tudi o tej možnosti, o kateri zdaj pišejo tudi na Hrvaškem, a se zdi malo možno, da bi iz Palerma, ki se bori za preboj v prvo italijansko ligo in je na dobri poti, da mu to tudi uspe, preselil v ne preveč kakovostno hrvaško ligo, predvsem pa v Hajduk, ki v zadnjem času velja vse prej kot za klub, v katerega nogometaši ravno ne silijo.