Nevsakdanji prepir Berića s soigralcem, Ivačič očaral Američane #video

V severnoameriški nogometni ligi MLS nastopajo štirje Slovenci. V zadnjem krogu sta izstopala zlasti Robert Berić in Aljaž Ivačič. Napadalec Chicaga je dosegel častni zadetek proti Orlandu (1:4), močno pa je odmeval njegov spor s soigralcem zaradi izvajanja kazenskega udarca. Na koncu sta krajšo potegnila oba, odgovornost za zmedo pa je prevzel trener. Nekdanji vratar Olimpije je na drugi strani dočakal prvi nastop v ligi MLS. Portland je nadigral San Jose (6:1), Ivačič pa je navdušil Američane in s tremi obrambami v enem napadu tekmecev spomnil na rojaka Jana Oblaka.

Ne le visok poraz, navijače Chicaga po izgubljeni tekmi proti Orlandu (1:4) pečejo tudi neprijetni prizori prerekanja soigralcev glede izvajanja 11-metrovke, ki so hitro postali spletna uspešnica. Ko je klub s Floride vodil z 2:0, je sodnik pokazal na belo točko za goste. Žogo je vzel v roke Španec Alvaro Medran, s tem pa ni bil niti najmanj zadovoljen slovenski reprezentant Robert Berić. Pričakoval je, da bo najstrožjo kazen izvedel sam.

Spor igralcev Chicaga pred izvajanjem 11-metrovke:

Izbruhnil je prepir, pri katerem je moral posredovati kapetan Francisco Calvo. Nekdanji napadalec Maribora, Interblocka in Krškega je popustil in se razočarano umaknil, Španec pa je nato izvedel strel z bele točke. Vratar Orlanda je prebral njegovo namero in ubranil 11-metrovko, Medran pa bi se od nelagodja najraje ugreznil v zemljo.

Trener Chicaga: To je nekaj nesprejemljivega

"Ob polčasu sem povedal igralcem, da prevzemam krivdo. Nisem določil igralca, ki bo izvajal 11-metrovko. To, kar je sledilo, se ne bi smelo zgoditi. To je nekaj nesprejemljivega. Če se igralec odloči, da bo izvedel kazenski strel, mora to njegov soigralec sprejeti in ga pri tem podpreti. Nočem ekipe, v kateri se igralci prepirajo. Predvidevam, da se je to zgodilo zato, ker nisem določil izvajalca. No, med polčasom sem ga. Naslednji je bil Berić," je po neljubem zapletu pojasnil Raphael Wicky.

Četrti zadetek Roberta Berića v tej sezoni:

Le 2ème but d’affilée (4 avec #CFFC) de l’ancien Stephanois Robert Beric 🇸🇮 n’aura pas suffit et Chicago prend le Feu 4-1 à @OrlandoCity ! pic.twitter.com/7n2wFycaGx — La MLS en Français 🇺🇸🇨🇦🇫🇷 (@MLS_FRA) September 20, 2020

Nekdanji švicarski reprezentant, ki trenira Chicago, je tako prevzel odgovornost za spor. Ko je sodnik v drugem polčasu pokazal na belo točko, je žogo v svoje roke vzel Berić in zatresel mrežo. To je bil njegov četrti zadetek v tej sezoni, Chicago, v tem trenutku najslabša ekipa na vzhodu, pa je na koncu ostal prekratek in prepričljivo izgubil (1:4) proti tretji najboljši ekipi vzhodne konference.

Ivačič prvič branil in navdušil

Velik dan v karieri je v nedeljo dočakal Aljaž Ivačič. Nekdanji vratar Olimpije in Radomelj je prvič, odkar se dokazuje v ZDA, branil na tekmi lige MLS.

Tri obrambe Aljaža Ivačiča pri 1:55:

Aljaž Ivačič je dočakal ognjeni krst v ligi MLS. Foto: Reuters Med vratnici je stopil na dvoboju med Portlandom in San Josejem, na katerem so njegovi soigralci napolnili mrežo tekmecu iz Kalifornije in na koncu zmagali s "teniškim rezultatom" 6:1.

Izkazal se je tudi slovenski čuvaj mreže, zlasti pri vodstvu z 2:0, ko je v enem izmed nevarnih napadov San Joseja v nekaj sekundah zbral kar tri obrambe. Spektakularna je bila zlasti prva, sosledje dogodkov pa je spomnilo na atraktivno trojno posredovanje njegovega rojaka Jana Oblaka na nepozabni tekmi lige prvakov proti Bayerju (2017), ki še danes velja za eno najboljših v bogati karieri vratarja madridskega Atletica.

Konec prejšnjega tedna je v ligi MLS stopil na igrišče še en slovenski legionar. Houston Dynamo je z Aljažem Struno, ki je odigral vso tekmo in prejel rumeni karton, remiziral proti Minnesoti (2:2), New England Revolution pa je doma osvojil točko proti New York Cityju (0:0) brez pomoči Slovenca, saj je Antonio Delamea Mlinar spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce.