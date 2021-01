Primorec iz Teksasa v Kanado k legendi svetovnega nogometa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Struna bo v novi sezoni lige MLS nastopal v dresu Montreala. V zadnjih dveh sezonah je igral za Houston in zbral 46 nastopov.

Aljaž Struna bo v novi sezoni lige MLS nastopal v dresu Montreala. V zadnjih dveh sezonah je igral za Houston in zbral 46 nastopov. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Izkušeni slovenski branilec Aljaž Struna je v zimskem prestopnem roku zamenjal delodajalca. Še naprej se bo dokazoval na drugi strani velike luže v ligi MLS. Zapustil je Houston Dynamo in se pridružil ekipi Montreal Impact, ki jo vodi legendarni francoski zvezdnik Thierry Henry.

V severnoameriški profesionalni ligi MLS še ni bilo Slovenca, ki bi zaigral za klub iz Kanade. Vse do trenutka, ko se je Aljaž Struna iz Teksasa preselil v Montreal. Primorec je novi branilec moštva, ki ga vodi nekdanji as svetovnega nogometa Thierry Henry.

Kiki est Montréalais.



Le Club fait l'acquisition du défenseur Aljaz « Kiki » Struna >>> https://t.co/qK6JJGjmYx



The Club acquires defender Aljaz "Kiki" Struna >>> https://t.co/Y7FPHwq04s#CFMTL pic.twitter.com/2PGz1l1d4X — Club de Foot Montréal (@clubdefootmtl) January 18, 2021

"Veseli nas, da smo dodali visokega srednjega branilca v naše obrambno jedro. Ima izkušnje tako v MLS kot na mednarodni sceni, saj je nekaj let igral v Italiji," je ob prihodu nekdanjega branilca Kopra izpostavil športni direktor Montreala Olivier Renard, ki se je s Houstnom dogovoril za menjavo, v Teksas je tako odpotoval Argentinec Maxi Urruti.

Andraž Struna (levo) igra za italijanski tretjeligaški klub Triestina, njegov leto dni mlajši brat pa vztraja v Severni Ameriki. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za mlajšega izmed bratov Struna, ki je nazadnje oblekel dres slovenske reprezentance leta 2019, nato pa po koncu kvalifikacij za EP 2020 ni več prejel vpoklica Matjaža Keka, so se zanimali tudi pri Crotoneju. Zadnjeuvrščeni član serie A je želel zadnjo vrsto okrepiti s Pirančanom, a se bo Struna še naprej dokazoval v Severni Ameriki, kjer nastopajo štirje slovenski legionarji. Poleg Strune v ligi MLS nastopajo še Robert Berić (Chicago), Antonio Mlinar Delamea (New England) in Aljaž Ivačič (Portland).