Znova nekaj odmevnih prestopov v ligo MLS

Klub iz Teksasa je med drugim namreč 12 milijonov evrov odštel španskemu drugoligašu Granadi za 29-letnega levokrilnega igralca Myrta Uzunija, 9,6 milijona pa ga je stal nakup 26-letnega napadalca Brandona Vazqueza iz mehiškega Monterreya.

Kar 15,3 milijona pa je plačal Cincinnati za 24-letnega napadalca Kevina Denkneyja, ki je doslej igral za Cercle Brugge in ki je decembra v konferenčni ligi v Stožicah enega od golov zabil tudi ljubljanski Olimpiji.

San Diego pa je v svoje vrste zvabil še uglednejše nogometno ime, 29-letnega mehiškega krilnega igralca Hirvinga Lozana, ki je nazadnje igral za PSV Eindhoven. Ta bo za Mehičana dobil 12 milijonov evrov odškodnine.

Ekipo je zamenjal tudi dosedanji krilni igralec Galatasaraya, 32-letni Wilfried Zaha. Tega si je za 2,7 milijona evrov do januarja 2026 izposodil Charlotte.

Trideseta sezona lige MLS se bo sicer začela 22. februarja. V prejšnji so ob Kolmaniču od Slovencev v njej igrali še Mitja Ilenič za New York City, Aljaž Ivačič za New England in David Brekalo za Orlando.

