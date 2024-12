Novo priznanje za Lionela Messija

Sedemintridesetletni Argentinec je Inter Miami pripeljal do prvega mesta v rednem delu - klub je s 74 osvojenimi točkami postavil nov rekord lige, njegova pot v končnici pa se je končala že v prvem krogu. Boljša je bila Atlanta.

Messi je v svoji prvi polni sezoni v ZDA - julija 2023 je prišel iz PSG - dosegel 20 golov in imel 16 podaj.

Prvak MLS bo znan to soboto po tekmi med Los Angeles Galaxy in New York Red Bulls. Slednji so v polfinalu izločili Orlando City Davida Brekala, pred tem pa New York City Mitje Ileniča.

Austinu Žana Kolmaniča in New Englandu Aljaža Ivačiča se ni uspelo prebiti v končnico.

