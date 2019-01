Nogometaši Maribora so danes zavihali rokave in opravili prvi letošnji trening. Trener Darko Milanič je vodil 28 nogometašev, med katerimi so bili tudi štirje obetavni mladinci. Manjkala sta le kapetan Marcos Tavares in obrambni steber Saša Ivković, ki se bosta pripravam vijolic pridružila v sredo. Milanič se ne boji, da bi visoka prednost pred Olimpijo (+9) uspavala njegovo moštvo, z veseljem bo tudi prižgal zeleno luč za odhod igralcev na krajše reprezentančne priprave v Španijo, če jih bo v izbrano vrsto vpoklical Matjaž Kek.

V mestu ob Dravi je konec zimskega premora. Zdaj gre, kakor veleva napis na klubski strani, le še ''na puno''! Jesenski prvaki so se prvič zbrali v ponedeljek, ko so si imeli na zdaj že tradicionalni klubski večerji marsikaj povedati.

''Priprave vedno začnemo z večerjo, da pridejo fantje dan prej in ne hitijo na prvi dan treninga. Na večerji se lahko pogovorimo in pripravimo na vse, kar nas čaka,'' je v toplem preddverju Ljudskega vrta predstavnikom sedme sile, ki smo se udeležili uvodnega dneva priprav NK Maribor, pojasnil Darko Milanič.

Fotogalerija - uvodni trening NK Maribor v letu 2019, fotograf Matjaž Vertuš:

Bil je dobre volje. Ne le zaradi velike prednosti, s katero je vstopil v leto 2019 (+9 pred Olimpijo), ampak tudi zaradi tega, ker so ga pozdravili večinoma zdravi in visoko motivirani izbranci. Čeprav v Evropi že poteka zimski prestopni rok, so v Mariboru ostali vsi najboljši igralci. ''To mi je všeč, čeprav se bo verjetno začelo kaj dogajati, ko se bodo začele priprave. Ponavadi je tako,'' trofejni strateg Maribora ne izključuje možnosti, da bi pred začetkom spomladanskega dela ostal brez kakšnega prvokategornika.

Milanič: Stvari se menjajo

"Prav je, da nimaš vedno enakega odziva na isto stvar," razmišlja Darko Milanič. Foto: Matjaž Vertuš Dobre igre v jesenskem delu so marsikateremu nogometašu dvignile ceno in zanimanje tujih klubov, številni si obetajo tudi vpoklic selektorja Matjaža Keka, ki namerava še ta mesec v Španijo na krajše priprave in prijateljsko tekmo z zasedbo Kitajske do 25 let odpeljati kar nekaj nogometašev slovenskih klubov.

Podobno akcijo je imel pred tremi leti Srečko Katanec, ko je v Dubaj odpeljal B-reprezentanco, a Maribor ni ugodil njegovi želji. Kandidati za reprezentanco, ki nosijo dres Maribora, so takrat ostali v Sloveniji. Tokrat bo drugače, saj Milanič ne skriva navdušenja, da bi se kateremu izmed njegovih izbrancev v kratkem uresničile sanje, saj bi lahko oblekel državni dres. ''Stvari se menjajo. Tudi mišljenje in odzivi. Prav je, da nimaš vedno enakega odziva na isto stvar. To ni nič nenavadnega. Uradnega spiska še ni, a bomo igralce seveda spustili,'' je Milanič zagotovil, kako bo ustregel selektorju Keku, če bo na naslov 14-kratnega slovenskega prvaka priromal seznam vpoklicanih reprezentantov.

''Bilo bi zelo dobro, da bi vedel, kdo bo šel. Super je, da bi šli ti fantje na reprezentančne priprave, po drugi strani pa bom moral zaradi tega malce prilagoditi klubske priprave,'' upa, da bo čimprej izvedel seznam kandidatov. O tem s selektorjem Kekom še ni govoril, že konec tedna pa se obeta priložnost, ko se namerava povratnik na vroči selektorski stolček na trenerskem simpoziju na slovenski Obali pogovoriti s trenerji klubov Prve lige Telekom Slovenije.

Gneča na prvem treningu Uvodni dan priprav, ki so ga nogometaši Maribora najprej preživeli v telovadnici, nato pa se odpravili še na pomožno igrišče v Ljudskem vrtu, je opravilo 32 igralcev. Luka Zahović na uvodnem treningu v letu 2019 ni skrival dobre volje. Foto: Matjaž Vertuš To so bili Handanović, Pirić, Cotman, Irgolič, Šuler, Rajčević, Doumbia, Šme, Uskoković, Koblar, Viler, Milec, Klinar, Vrhovec, Pihler, Dervišević, Cretu, Bajde, Vršič, Hotić, Kramarič, Felipe Santos, Mlakar, Mešanović, Zahović, Mulahusejnović, Štor in Sunny Omoregie, ki so že navajeni priprav s člansko zasedbo, med njimi pa so bili tudi štirje mladinci Kolmanič, Maher, Žugelj in Matko. Po dogovoru s strokovnim vodstvom sta prvi trening izpustila le kapetan Marcos Tavares in branilec Saša Ivković. Soigralcem se bosta pridružila v sredo.

Osebne cilje zložiti v klubsko celoto

Vijolice so uvodni del priprav opravile v telovadnici. Foto: Matjaž Vertuš Trener Milanič želi v spomladanskem delu popeljati Maribor do dvojne krone. V prvenstvu ima veliko prednost, v pokalu se bo v polfinalu dvakrat pomeril z Muro. Prepričan je, da tako obilna prednost pred največjim tekmecem Olimpijo v vrste Maribora ne bo prinesla prevelike sproščenosti in lahkomiselnosti, da je boj za vrh že odločen.

''Konkurenca in ambicije so tako visoke, med igralci vlada tako velika konkurenca, da tega ne bo. Že kmalu nas čakajo srečanja, na katerih se bo hotel vsak od igralcev pokazati v najboljši luči. Želeli bodo igrati v prvi postavi, nekaj narediti za svojo bodočnost. Vsak mora črpati iz osebnih ciljev, ki jih bomo nato zložili v celoto, v NK Maribor. Ne moremo imeti vsi enakih ciljev. Nekomu je cilj prvi naslov prvaka, drugemu odhod v tujino, tretjemu čim več igralnih minut … Vsak ima svoj cilj. Poskušali jih bomo postaviti v celoto, da bomo takšni, kot smo bili jeseni. Samo po sebi ne bo prišlo nič,'' se nekdanji kapetan slovenske reprezentance zaveda, da bodo morali Mariborčani spomladi na igrišču pokazati veliko, če bodo hoteli uresničiti cilje. Njegova velika želja je, da bi bili izbranci še naprej tako dinamični in nevarni v napadu, kot so bili jeseni.

Seznam pripravljalnih preizkušenj NK Maribor: 16. januar: Szombathelyi Haladas (Mad)

19. januar: Rudar Velenje

23. januar: MFK Karvina (Češ)

26. januar: Bad Radkersburg (Avt)

1. februar: Domžale

5. februar: Spartak Moskva (Rus)*

8. februar: Crvena zvezda (Srb)*

11. februar: Dinamo Tbilisi (Gru)*

14. februar: Kairat (Kaz)* * - v Turčiji

Hotić komaj čaka, da gre zares

Zdravstveno stanje Martina Milca je vedno boljše. Konec meseca bi lahko že treniral s polno paro. Foto: Matjaž Vertuš Na igrišču je bil še posebej motiviran Dino Hotić, saj je zaradi kazni, ko je odrinil sodnika na vročem derbiju z Olimpijo (1:2 - to je bil zadnji poraz Maribora v jesenskem delu), moral počivati na šestih tekmah. ''Vmes sem treniral, ne pa igral, tako da komaj čakam, da se začne zares. Da se začnejo tekme. Bilo je težko, a bom poskušal iz te izkušnje izvleči nekaj pozitivnega,'' je dejal eden izmed številnih Ljubljančanov, ki ponosno zastopajo barve Maribora.

Pred mikrofon je pred uvodnim treningom stopil tudi Jasmin Mešanović. ''Veseli smo, da smo se zbrali in da se začenja nov ciklus priprav. Srečni smo, da smo ostali vsi skupaj,'' se napadalec iz BiH ne boji ostre konkurence v napadu, zaradi katere se je v jesenskem delu preizkusil na različnih igralnih položajih.

Jasmin Mešanović upa, da bo Maribor v spomladanskem delu uresničil vse cilje. Foto: Matjaž Vertuš

Ker je Milanič s sodelavci na prvem treningu vodil 32 igralcev, v sredo pa se bosta pridružila že dva, je napovedal, da bo kadrovski seznam igralcev v bližnji prihodnosti deležen sprememb. ''V bodoče ga bomo malce skrčili. O tem sva se s športnim direktorjem pogovarjala že pred koncem jesenskega dela, zdaj pa se bova sproti na pripravah,'' je dejal in napovedal, da bo v prihodnjih tednih na pripravah Maribora še zelo zanimivo.