Zlatko Zahović pobožal navijače in sporočil: Ne želimo nasilnih lovorik

Ob začetku leta 2019 se je, kot je zdaj že v navadi, v intervjuju za klubsko spletno stran javil Zlatko Zahović in namenil nekaj besed preteklemu letu, predvsem pa spregovoril o prihodnosti. "Vsako leto imamo podobne želje. Tokrat pa še posebej zaradi obletnice naših najzvestejših navijačev," je leto, v katerem organizirana navijaška skupina Viole praznuje 30-letnico obstoja, napovedal športni direktor Mariborčanov, ki želijo letos popraviti vtis iz lanskega leta, v katerem so ostali brez obeh domačih lovorik.

"Za leto, ki je pred nami, velja podobno kot zmeraj: polno pričakovanj in ambicioznosti. Gremo v novo obdobje z ogromno želje, volje, pozitivne energije. Leto 2018 smo končali res vrhunsko in ni razloga, da ne bi tako nadaljevali tudi v 2019. Seveda pa ne bo šlo brez veliko dela in truda, v nogometu ni spontanih zmag. Konkurenca je odlična, ne glede na prednost na lestvici nas mora krasiti, kar je izjemnega pomena. Pragmatičnost na treningih in na tekmah. Naprej zremo s pozitivno energijo in skromnostjo, trdno na tleh. Z zaupanjem v svoje sposobnosti in željo, da bo čim manj poškodb, ki lahko precej vplivajo na uresničitev ciljev," je leto 2019, v katerem bodo Mariborčani lovili 15. prvenstveno in 10. pokalno lovoriko, napovedal Zlatko Zahović, ki se je moral lani sprijazniti, da je ostal brez obeh lovorik na domačih tleh, za nameček pa so se obeh veselili njihovi največji tekmeci, nogometaši Olimpije, ki so osvojili državni in tudi pokalni naslov.

Nikdar niso žrtvovali kluba za nasilne lovorike

V Mariboru želijo spet osvajati lovorike. Foto: Vid Ponikvar Letos si obeh omenjenih lovorik želijo v Ljudskem vrtu in za zdaj jim kaže zelo dobro. V pokalu so se prebili do polfinala, v prvenstvu pa so na zimski odmor odšli z devetimi točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Olimpijo.

"Vsako leto imamo podobne želje. Tokrat pa še posebej zaradi obletnice naših najzvestejših navijačev, ki so že 30 let neprecenljivega pomena za klub. Leto 2019 želimo tudi za njih obogatiti s tistim, kar imajo najraje. Z zmagami! Želimo jih čim več. Ob vseh uspehih, ki smo jih dosegli, pa me osebno zelo veseli 11 let stabilnosti kluba v finančnem pogledu. Nikdar nismo žrtvovali kluba za nasilne lovorike, kar navijači znajo prepoznati in to bo še naprej vodilo našega skupnega delovanja," je še povedal športni direktor Maribora in med vrsticami verjetno zbodel Ljubljančane, pri katerih so se po lanski sijajni sezoni pojavili številni pretresi, v prihodnosti pa jih bo verjetno še več, kar je potrdila tudi današnja potrditev odhoda kapetana Branka Ilića.

Sijajna jesen, ki je ponudila fantastične številke

Za Mariborom je sicer sijajna jesen, sploh konec je bil za vijoličaste fantastičen. V zadnjih petih tekmah lanskega leta so namreč petkrat zmagali, ob tem pa zabili kar 17 golov in prejeli le tri.

Da so bili daleč najboljše moštvo slovenskega prvenstva v prvi polovici sezone, potrjuje tudi pogled na lestvico. Na samo, da imajo z naskokom največ točk – v 19 tekmah so jih zbrali kar 45 – ampak so s 55 goli tudi daleč najučinkovitejše moštvo v ligi, prejeli pa so tudi vsega 16 zadetkov, z naskokom najmanj od vseh desetih prvoligašev.

V letu 2018 so Mariborčani ostali brez samcate lovorike, a za zdaj kaže, da bo letos drugače. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Številke so fantastične. Moramo storiti vse, da si ne dovolimo rezultatskega padca, kot se nam je zgodil prejšnjo pomlad. Zavedamo se vseh ovir, ki so pred nami. Na prvih tekmah bodo težki tereni pomenili prednost za nasprotnike, ki se proti Mariboru večinoma branijo. Toda ob ohranjanju našega razmišljanja, da je vsaka tekma zgodba zase, smo optimisti. Težko je vedno igrati tako dobro, kot je Maribor igral domala vso jesen, a ta močno izražena želja po zmagi nas je ob pragmatičnosti vedno peljala k novim uspehom, lovorikam. Tako želimo nadaljevati," je o tem povedal Zahović in nekaj besed namenil še zimskim kadrovskim spremembam.

Za pogovore o kadrovskih spremembah je prezgodaj

"Prehitro je še, da bi razkrivali zadeve. V moštvu bomo poskušali opraviti selekcijo selekcije, upam, da bomo uspešni, a o tem – potem. V preteklih šestih mesecih smo dobili novo dimenzijo moštva glede strukture in načina igre. V našem primeru z morda nekaj manj kreativnosti, več fizike in zanimivo tudi z več zadetki. Nogomet je veda, ki je nedokončana. Vsi imamo svoje vizije, poglede. Vsi imamo ob odločitvi prav, rezultat pa je tisti, ki na koncu odloča, kdo ima bolj in kdo manj prav. Včasih smo skušali imeti veliko kreativnosti in fizike, zdaj smo zadržali fiziko, dodali pa hitrost in mladostno zagnanost ter postali še učinkovitejši. Vedno stremimo k temu, da napredujemo, delamo korake naprej. Pri tem pa želimo našo vizijo potrjevati ob dobrih rezultatih," je povedal prvi operativec Mariborčanov, ki bodo v pogonu spet z začetkom naslednjega tedna.

Mlademu Žanu Kolmaniču se bodo v članski ekipi Maribora pridružili še trije mladinci. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Priključili bodo še tri mladince

V ponedeljek se bodo zbrali ob skupni večerji, dan pozneje pa v Ljudskem vrtu s prvim treningom že začeli delo.

"Kot ni spontanih zmag, ni spontanih priprav. Načrt pripravljalnega obdobja je temeljito razdelan, ekipa bo imela vrhunske pogoje za delo in tekme z odličnimi nasprotniki. Igrati želimo večinoma z najboljšimi, kot je mogoče, saj tako imajo fantje največ koristi od tega. Trener bo stopnjeval obremenitve, termini in tekmeci so že potrjeni. Veseli me, da bomo priključili tudi nadarjene mladince iz svoje nogometne šole, ob Žanu Kolmaniču, ki je že dalj časa na članskih treningih, bodo od prvega dne priprav zraven še Aljoša Matko, Nino Žugelj in Rok Maher," je nekaj nove, sveže krvi v moštvu še napovedal Zahović.