Začelo se je veliko rezanje pri Olimpiji. Odhaja kapetan. Kaj sledi?

O čemer se je šušljalo pred skorajda natanko mesecem dni – o tem je prva poročala Nogomania -, se je zdaj zgodilo. Olimpijo, pri kateri je predsednik Milan Mandarić po porazu v Kidričevem z 2:6 v predzadnjem jesenskem prvenstvenem krogu napovedal velike spremembe v članski ekipi, zapušča njen prvi pomemben člen.

Čeprav takrat do sporazumne prekinitve pogodbe, ki je trajala do konca te sezone, še ni prišlo, pa se je zdaj izkazalo, da so bile govorice resnične. Danes, na prvi delovni dan novega leta, obelodanili, da se razhajajo s kapetanom, ki je lani dvignil državno in pokalno lovoriko. Branko Ilić, ki se je v Olimpijo, pri kateri je naredil prve nogometne korake, vrnil pred dvema letoma, tako pri 35 letih zapušča klub, katerega barve je branil na 124 tekmah.

Nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant, ki je bil tudi na svetovnem prvenstvu 2010, se je poslovil tudi z odprtim pismom za navijače, v katerem je med drugim zapisal: "Uresničile so se mi sanje, ko smo z vami slavili dvojno krono. V centru Ljubljane, nato pa še v Stožicah. Prepričan sem, da vam bo Olimpija v prihodnosti pričarala nove čudovite trenutke. Verjamem, da kakšnega že v letošnji sezoni."

Ga bo nasledil Nejc Vidmar?

Bo naslednji kapetan Nejc Vidmar? Foto: Urban Urbanc/Sportida Olimpijo je pozimi sicer že zapustil hrvaški napadalec Ivan Lendrić, ki pa v Ljubljani ni pustil večjega pečata. Odhod Ilića, ki je bil med dražjimi nogometaši Olimpije, je prvi od Mandarićevih napovedanih velikih igralskih sprememb. Kdo bo novi kapetan Ljubljančanov, seveda še ni znano, saj ni niti jasno, kdo bo novi trener, bi pa to utegnil biti Nejc Vidmar, ki je pred prihodom Ilića to vlogo že opravljal.

"Težavo" utegne predstavljati le dejstvo, da tudi njemu pogodba poteče po koncu sezone, za podaljšanje pa se še ni dogovoril. Po nekaterih informacijah, ki jih imamo, naj bi bili v klubu naklonjeni temu, da se z izkušenim slovenskim vratarjem, nekdanjim reprezentantom, dogovorijo za sodelovanje.

Rok Kronaveter je najverjetneje že odigral zadnjo tekmo v majici Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Naslednji je bržčas Rok Kronaveter

Toda še bolj kot to, kdo bo novi kapetan, navijače zanima, kdo bo trener in tudi to, ali bo Stožice zapustil tudi Rok Kronaveter. Tudi njemu pogodba poteče po koncu sezone, tudi on naj bi bil po tekmi z Aluminijem odpisan in tudi on na zadnji tekmi v lanskem letu, v Novi Gorici, ni igral. Tako kot Ilić naj bi bil poškodovan. Zdi se, da je več ali manj jasno, da je najboljši strelec Olimpije zadnjih let, ki je zabil odločilna gola za prvenstvena naslova v letih 2018 in 2016, v njenem dresu zadnjo tekmo že odigral.

Pri Olimpiji bodo v pogonu sicer že prihodnji teden. V ponedeljek se bodo nogometaši zbrali, sledita dva dneva testiranj, v četrtek pa se začnejo priprave. Prav zanimivo bo videti, kdo bo zraven in kdo ne …

Sporočilo NK Olimpija ob odhodu Branka Ilića:

Z navijači Olimpije ga veže poseben odnos. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana "V življenju se pogosto zgodi, da se razidejo poti z ljudmi, ki so še kako pomembni. Nič drugače ni niti v športno-poslovnem svetu. Tudi v Olimpiji je tako. Branko Ilić je za Olimpijo prvič zaigral davnega leta 2003. Na 124 nastopih v njegovem klubu je s soigralci in navijači doživel veliko lepih in tudi manj lepih trenutkov. Skupaj smo slavili veličastne zmage in uspehe ter stiskali zobe, ko nam je športna sreča obrnila hrbet.

Brankova vloga je bila je posebej neprecenljiva, saj gre za izjemnega igralca, a še pred tem velikega človeka. Zato je tudi dobil vlogo kapetana Olimpije. Vedno smo lahko računali na njegovo zagnanost, vztrajnost in vdanost športu, nogometu in Olimpiji. V klubu smo ponosni, da je klub z njegovo izjemno pomočjo dosegel izjemne uspehe na domačem in evropskem nogometnem prizorišču.

Ponosni smo tudi na njegovo razumevanje in zavedanje, da je Olimpija danes pred novimi pomembnimi izzivi, ki terjajo spremembe v moštvu s ciljem, da bi to tudi v prihodnjih letih zagotavljalo vrhunske rezultate in veselje vsem ljubiteljem nogometa v Ljubljani. Z Brankom smo se vedno dobro razumeli in veseli smo, da je tudi ta odločitev rezultat skupnega dogovora in soglasja, zato se mu iz srca zahvaljujemo in mu želimo še veliko življenjskih uspehov," so zapisali pri Olimpiji in dodali, da bo Ilić pri Olimpiji vedno deležen statusa legende."

