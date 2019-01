Brez podaljšanja: Ibraimi in Domžale vsak svojo pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domžalčani so priprave na spomladanski del sezone začeli brez Agima Ibraimija, ki se mu je pogodba iztekla zadnji dan leta 2018, podaljšali pa je niso. V klubu namreč pravijo, da želijo ostati znotraj optimalnih finančnih okvirjev in slediti želji po razvoju mladih nogometašev.

Makedonski nogometaš Agim Ibraimi se je k Domžalam preselil v začetku septembra 2017, prvič je rumeni dres oblekel dva meseca pozneje in v njem vknjižil 43 uradnih nastopov. Dosegel je šest zadetkov ter dodal štiri asistence.

Moštvu je pomagal do lanskega tretjega mesta v Prvi ligi Telekom Slovenije, nastopil pa je tudi v kvalifikacijah za evropsko ligo, v katerih je Domžale v drugem krogu izločila ruska Ufa.

"Ob sklenitvi dogovora smo oboji imeli dve želji – da nam Agim s svojimi izkušnjami in kakovostjo pomaga na zelenici, mi pa smo mu želeli omogočiti vrnitev v tekmovalni ritem, ki mu je po dolgotrajni odsotnosti nedvomno manjkal. Menim, da nam je oboje uspelo, saj je bil v zadnjem letu eden izmed nosilcev naše ekipe, ob tem pa se je v naši sredini tudi vrnil v pravo tekmovalno formo. Veseli smo, da je bilo naše sodelovanje zelo korektno in vselej na visoki ravni. Kljub temu smo se ob izteku pogodbe odločili, da se zaradi športnih in tudi finančnih razlogov razidemo. Dejstvo je, da moramo poskrbeti, da ostanemo v optimalnih finančnih okvirjih, primarno pa nas vodi želja, da se še naprej držimo naše osnovne klubske strategije, ki temelji na razvoju mladih nogometašev," je za uradno spletno stran kluba dejal športni direktor Matej Oražem.

