Uradno: Miran Srebrnič ni več trener Gorice

To, kar je v sredinem pogovoru za Sportal priznal Miran Srebrnič, je dan pozneje tudi uradno potrdila tudi ND Gorica. "Po skoraj štirih letih tesnega sodelovanja se vez med ND Gorico in klubsko legendo, Miranom Srebrničem, do nadaljnjega postavlja v drugačen odnos,'' so zapisali in na koncu dodali, da to ni slovo, ampak zgolj nasvidenje.

"Normalno je, da ob odhodu prevladujejo mešani občutki. Sploh, ker zapuščam okolje, ki je resnično del mene. Ampak kot sem že večkrat poudaril, je ta položaj le del nogometnega posla, ki nikakor ne sme vplivati na osebne odnose ter na vso sliko kluba. Klub je danes zdrava sredina. Z veseljem se bom še kdaj vrnil v ta ustroj,'' je ob slovesu povedal Srebrnič, ki se je z vodstvom klub strinjal, da si obe strani želita osvežitve, novega vala energije.

"Miran je najprej zelo pošten človek in nato še velik profesionalec"

"Kot predsednik sem se v preteklih štirih letih znašel v številnih zaskrbljujočih situacijah, a do sedaj nikoli in nikjer v povezavi z Miranom." Foto: Instagram ND Gorica Za vse, kar je legenda goriškega klub storila za primorski klub, se je zahvalil tudi predsednik Hari Arčon: ''So slovesa in so slovesa, ki so zgodba zase. Kot predsednik sem se v preteklih štirih letih znašel v številnih skrb zbujajočih položajih, a do zdaj nikoli in nikjer v povezavi z Miranom. Zato je bila ta odločitev še toliko težje sprejeta. Brez nobene zlonamernosti, nikakor zgolj zaradi zadnjih tekmovalnih rezultatov in predvsem kot plod konstruktivnega pogovora. Samo po sebi se torej poudarja dejstvo, da je Miran najprej zelo pošten človek in nato še velik profesionalec, ki tako kot vsi preostali želi klubu zgolj dobro. Skupni imenovalec vseh naših pogovorov so bili večinoma igralci, ki morajo na igrišču pokazati več. Predvsem individualne odgovornosti.''

Devet tekem in zgolj ena točka

Gorica je na zadnjih devetih tekmah jesenskega dela osvojila le eno točko, nazadnje pa je zmagala 7. oktobra, ko je ugnala kranjski Triglav. Srebrnič je bil na klopi Gorice tri leta in pol. Kot nogometaš pa je celotno profesionalno kariero odigral prav za Gorico (1993-2007) ter klubski dres nosil na 399 tekmah.

Kdo ga bo nasledil na klopi Gorice, še ni znano, klubsko vodstvo bo odločitev o novem glavnem trenerju moštva sprejelo do začetka priprav. Pred časom se je omenjalo trenerja drugoligaša Radomelj, Nermina Bašića. Bosanski trener je prejšnji mesec dopolnil komaj 35 let, a je zdajšnja sezona že njegova peta v članskem nogometu.

