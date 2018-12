Odšel v svojem slogu in pustil sporočilo za jezne navijače

"To je življenje trenerja in je povsem normalno, tudi pričakovano. Odločitev je razumljiva. Razšli smo se v prijateljskih odnosih," je odhod s klopi Gorice v svojem slogu potrdil legendarni Miran Srebrnič, ki je v ponedeljek izvedel, da v drugem delu sezone ne bo več njen glavni trener. "Uprava si zasluži podporo," je ob tem sporočil navijačem, ki jih je odločitev klubskega vodstva precej razburila, in dodal, da utegne v klubu, v katerem je neprekinjeno že četrt stoletja, ostati v kakšni drugi vlogi.

"S predsednikom sva imela sestanek, na katerem mi je sporočil, da so se v vodstvu kluba odločili za spremembo. Po eni strani sem to pričakoval, glede na vse, kar se je pisalo v zadnjem mesecu, tako da nisem bil presenečen. Zadnja četrtina prve polovice res ni bila dobra, igrali smo slabo. Jasno je, da v zadnjem času to ni bilo to. Dalo bi se narediti preveč. Razumem upravo, da je morala povleči potezo. Tudi za njih to ni bila lahka odločitev," nam je to, da ne bo več trener Gorice, povsem mirno potrdil Miran Srebrnič, ki ga je predsednik Hari Arčon odslovil v ponedeljek.

Je odločitev vodstva ND Gorice, da odslovi trenerja Mirana Srebrniča, pravilna? Da 11,20% +

Ne 88,80% +

"Nisem razočaran, razšli smo se povsem prijateljsko. Brez zamer. Ne dvomim v svoje znanje, ampak na trenerski poti pridejo obdobja, ko ti enostavno ne gre. Mislim, da sem opravil dobro delo. Prišel sem, ko smo igrali v dodatnih kvalifikacijah za obstanek, ko je marsikaj viselo na nitki, a smo obstali in smo danes edini primorski prvoligaš. Ni bilo lahko, a nam je skupaj uspelo. Klub je na dobrih temeljih. Lahko smo ponosni na naše delo," je o svojem zadnjem, četrtem obdobju v vlogi trenerja na klopi Novogoričanov, ki je trajalo od začetka maja 2015, povedal 48-letni Primorec, ki je v klubu neprekinjeno že četrt stoletja. Pred tem je zanj 14 let igral, dvakrat pa je bil tudi pomočnik glavnega trenerja.

Gorica še brez uradne potrditve

Pri Gorici spremembe na trenerski klopi za zdaj še niso potrdili, a naj bi to storili v četrtek ali petek. Kot smo že pisali, je njihov glavni kandidat za novega trenerja mladi bosanski trener, ki je Radomlje popeljal do drugoligaškega jesenskega naslova, Nermin Bašić.

Noče biti trener samo zato, ker je legenda

Med navijači zato uživa status legende, tako da ne čudi, da je med njimi večina takšnih, ki se z odločitvijo vodstva kluba ne strinja.

Od klopi Gorice se poslavlja po četrtem mandatu, ki je trajal tri leta in pol. Foto: Vid Ponikvar

"Jaz v klubu nočem biti zato, ker sem legenda, ampak zaradi tega, ker sem dober trener. Uprava dela dobro in si zasluži podporo. Sodelovali smo zelo korektno, tudi razšli smo se tako. Normalno, da je prihajalo tudi do različnih mnenj, a na nogomet pač vsak gleda s svojimi očmi. S tem ni nič narobe. Tako je povsod," je sporočilo za navijače pustil Srebrnič, ki pogodbe – ta traja do leta 2021 – še ni prekinil.

Obstaja tudi možnost, da v klubu ostane v kakšni drugi vlogi. "Nismo se še konkretno dogovorili, kaj in kako. Moramo se še usesti in dogovoriti. Po praznikih bo znanega kaj več," je povedal o tem in dodal, da se bo najprej spočil. "Treba je napolniti z energijo, se izobraževati, potem pa kreniti novim izzivom naproti," je dejal.

O tem, kaj je šlo narobe

Ne ve, kaj je šlo narobe. Foto: Vid Ponikvar



"Dosti igralcev je prišlo na novo, precej je tudi mladih. Mogoče mi je malce zmanjkalo časa, da bi se razvili. Na začetku sezone smo igrali dobro in dosegali dobre rezultate, le enkrat smo izgubili in bili dolgo časa neporaženi. Potem se je ustavilo. Dogajalo se je, da smo odigrali dober polčas, cele tekme pa nam ni uspelo sestaviti. Zmanjkalo nam je tudi sreče in zato smo močno zaostali za cilji, ki smo si jih zastavili pred začetkom sezone. Morda je bilo narobe to, da smo tako mlado ekipo postavili pod pritisk, ko smo za cilj postavili Evropo, vsaj jaz tako mislim. Toda v upravi mislijo drugače, s čimer ni nič narobe. Prej ali slej je moralo priti do konca te pravljice," je še povedal Srebrnič. "Sem samokritičen, zato se vedno vprašam, kaj bi lahko naredil bolje. Razmišljal sem, kaj bi se dalo spremeniti, da bi obrnil krivuljo rezultatov navzgor. Še zdaj razmišljam, kaj je šlo narobe. Mogoče bi moral več menjati, mogoče kaj drugega. To je težko ugotoviti," odgovora na vprašanje, zakaj je Gorica v zadnjih devetih tekmah kar osemkrat izgubila in niti enkrat ni zmagala, ne pozna Srebrnič."Dosti igralcev je prišlo na novo, precej je tudi mladih. Mogoče mi je malce zmanjkalo časa, da bi se razvili. Na začetku sezone smo igrali dobro in dosegali dobre rezultate, le enkrat smo izgubili in bili dolgo časa neporaženi. Potem se je ustavilo. Dogajalo se je, da smo odigrali dober polčas, cele tekme pa nam ni uspelo sestaviti. Zmanjkalo nam je tudi sreče in zato smo močno zaostali za cilji, ki smo si jih zastavili pred začetkom sezone. Morda je bilo narobe to, da smo tako mlado ekipo postavili pod pritisk, ko smo za cilj postavili Evropo, vsaj jaz tako mislim. Toda v upravi mislijo drugače, s čimer ni nič narobe. Prej ali slej je moralo priti do konca te pravljice," je še povedal Srebrnič.

Stiki z Olimpijo so že bili, bo šel v Stožice?

Prosili smo ga tudi za komentar namigovanj, ki so se pojavila takoj po njegovem odhodu. Nekateri ga namreč spet povezujejo z Olimpijo, ki je po odhodu Zorana Barišića brez trenerja. Ni skrivnost, da ga predsednik Ljubljančanov Milan Mandarić zelo ceni. Preverili smo tudi govorice o tem, da so ga pri Olimpiji v preteklosti že vabili k sebi.

Se lahko zgodi, da se preseli v Stožice, kjer je z Gorico že velikokrat gostoval? Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Nekaj stikov je bilo, a nič konkretnega. Tako kot s še nekaterimi drugimi klubi. Zdaj se ne dogaja nič, ampak če bi kaj prišlo in bi čutil, da je interes obojestranski, bi se klicu seveda odzval. Olimpija je velik klub. Zanima me vsak zanimiv projekt, ampak trenutno ni v igri prav nič," je povedal Srebrnič, ki do zdaj še nikoli ni delal drugje kot v Novi Gorici.

Bi Mirana Srebrniča radi videli na klopi Olimpije? Da 59,38% +

Ne 40,63% +

Ponosen je, da ga navijači cenijo

Gorica ima v njegovem srcu posebno mesto in obratno. To je spoznal tudi v zadnjih dneh, ko so takšna in drugačna sporočila podpore na njegov naslov kar deževala.

"Res jih je bilo veliko, zaradi česar sem zelo hvaležen. Podporo navijačev in okolice sem v Novi Gorici vedno čutil. Vedno sem bil dobro sprejet z vseh strani. O navijačih lahko govorim le najboljše. Počaščen sem, da me cenijo, lahko sem le ponosen na to," je za konec povedal nekdanji legendarni branilec, ki je v Gorico iz Brd prišel daljnega leta 1993 in v klubu ostal vse do danes.

Nabralo se je že krepko čez 700 tekem

Član Gorice je od leta 1993. Foto: Vid Ponikvar



Potem je bil v dveh obdobjih zraven kot pomočnik trenerja in še štirikrat glavni trener. V tej vlogi je zbral 267 tekem. Skupaj je bil torej zraven pri krepko prek 700 tekmah, ki jih je v času od samostojnosti odigrala Gorica. Srebrnič je rekorder Gorice v vseh pogledih. Na igrišču je v njeni majici odigral kar 446 tekem, kar je največ v klubski zgodovini. Kar 399 nastopov je zbral v prvenstvu, kar je seveda prav tako rekord, 25 jih je dodal v pokalnem tekmovanju in še 22 v Evropi. Zraven je bil pri vseh štirih prvenstvenih naslovih, s katerimi se ponaša Gorica. V letih 1996, 2004, 2005 in 2006.Potem je bil v dveh obdobjih zraven kot pomočnik trenerja in še štirikrat glavni trener. V tej vlogi je zbral 267 tekem. Skupaj je bil torej zraven pri krepko prek 700 tekmah, ki jih je v času od samostojnosti odigrala Gorica.

Preberite še: