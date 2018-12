Pretres pri Gorici: legenda odhaja, znan je favorit številka ena

Novica še ni uradna, na praznični večer klubske pisarne Gorice, ki bo prezimila na sedmem mestu prvenstvene lestvice, mirujejo, zato obvestila o tem še ni, a smo podobne informacije dobili tudi mi.

Več ali manj je torej jasno, da bo Gorica po treh letih in pol imela novega trenerja, kmalu pa bo to najverjetneje postalo tudi uradno.

Miran Srebrnič, igralska in trenerska legenda kluba, bo tako končal svoj že četrti trenerski mandat na klopi Gorice, pri kateri je bil dvakrat tudi trener, kar 14 let pa je v njenem dresu neprekinjeno igral in bil zraven pri vseh štirih prvenstvenih naslovih – v letih 1996, 2004, 2005 in 2006. Vprašanje je, ali ostaja v klubu kako drugače.

Sijajen začetek, potem pa huda kriza

Z Gorico je v novo sezono štartal sijajno. V prvih 14 tekmah je izgubil le enkrat in bil nekaj časa celo drugi na prvenstveni lestvici. Toda potem so Novogoričani padli v hudo krizo in na kar devetih tekmah v nizu niso zmagali. V tem času, v katerem so se po dveh porazih z Muro v četrtfinalu poslovili tudi od pokalnega tekmovanja, so osvojili le točko, po petih porazih na zadnjih petih prvenstvenih krogih pa jesen končali na sedmem mestu.

Mladi bosanski trener Nermin Bašić je na klopi Radomelj opozoril nase. Foto: NK Radomlje

Želijo si najmlajšega z Uefa pro licenco v Evropi

Prav podoba ekipe na igrišču je bila tista, zaradi česar so se predsednik Hari Arčon in najožji sodelavci odločili, da je potrebna sprememba.

Na uho nam je prišlo tudi to, kdo je njihov glavni kandidat. Želijo si pripeljati trenerja trenutno vodilnega slovenskega drugoligaša Radomelj Nermina Bašića. Bosanski trener, ki je prejšnji mesec dopolnil komaj 35 let, a je zdajšnja sezona že njegova peta v članskem nogometu. V Bosni in Hercegovini je v prvi in drugi ligi treniral še Travnik, Metalleghe in Simin Han.

Z Bašićem, ki je najmlajši v Evropi z Uefa PRO licenco in velja za zelo moderno naravnanega, ambicioznega stratega, so v Gorici že sestankovali, tako da obstaja velika možnost, da se bo v Novo Gorico res preselil, a pred tem stoji tudi ovira.

Pri Radomljah, h katerim je Bašić prišel pred letom in pol, ga ne želijo izpustiti kar tako. Zanj naj bi predsednik Matjaž Marinšek in sodelavci zahtevali odškodnino, kar pa utegne biti težava.

Gorica sicer s pripravami na drugi del sezone začenja 7. januarja.

Radomlje se bodo na drugi del sezone, v katerem se želijo prebiti v prvo ligo, začele pripravljati osem dni pozneje, 15. januarja.