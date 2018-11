Najboljši strelec brez ene prvoligaške minute, ki ima res zanimivo anekdoto

"Je že moralo biti tako," o tem, zakaj kljub številnim golom v drugi ligi – v 51 nastopih jih je zabil kar 42 – pri 22 letih še vedno čaka na prvo prvoligaško minuto, pravi Anel Hajrić. Še en nekdanji up Maribora, ki po neuspehu v Ljudskem vrtu srečo išče drugje. Našel jo je v Radomljah. Za jesenskega prvaka druge slovenske lige je ta nekdanji član mlajših selekcij Slovenije in tudi Bosne in Hercegovine na 17 tekmah zabil kar 21 golov.

Odraščal je v Ajdovščini, kamor so njegovi starši pobegnila pred krvavo vojno v Bosni in Hercegovini. Hitro se je zaljubil v nogometno žogo in kmalu tudi v tamkajšnje Primorje, ki je takrat igralo v prvi ligi. V Ajdovščini je naredil prve nogometne korake in sanjal, da bo nekoč zaigral za člansko ekipo. Ni se zgodilo, po žalostnem koncu tega severnoprimorskega kluba so ga zvabili v Maribor.

V Ljudskem vrtu je gole redno zabijal v vseh selekcijah in tekmovanjih, za B-ekipo Maribora jih je pred dvema sezonama v 25 nastopih zabil kar 33, a več kot do klopi, na kateri se je prvič znašel nekaj dni po dopolnjenem 17. rojstnem dnevu, ni prišel niti enkrat. Dvakrat je bil na pripravah s članskim moštvom, bil še nekajkrat na klopi, a v prvoligaški konkurenci ni odigral niti minute.

V Mariobru ni dobil priložnosti. Foto: Instagram (@anelhajric) Izkušnje je ta 195 centimetrov visoki napadalec, ki pravi, da rad gara za soigralce (in obratno), najbolje pa se znajde v nasprotnikovem šestnajstmetrskem prostoru, nabiral drugje. Najprej v drugi ligi pri Zarici v Kranju, kamor je bil posojen za pol leta in v desetih nastopih zmogel pet golov.

Potem v prejšnji sezoni še v Radomljah, kamor je bil posojen in se v 24 nastopih ustavil pri številki 16. V tej sezoni, ko je polnopraven član ambicioznega radomeljskega drugoligaša, je trenutno pri številki 21 in po prvi polovici sezone seveda z naskokom najboljši strelec tekmovanja.

Izjemna strelska statistika Anela Hajrića:

Pokal Slovenije: 2 tekmi/3 goli

2. SNL: 51 nastopov/42 golov

3. SNL: 56 nastopov/46 golov

1. mladinska liga: 52 nastopov/36 golov

2. mladinska liga: 18 nastopov/11 golov

1. kadetska liga: 45 nastopov/23 golov

Ni pričakoval, da bo tako dober

"Moram priznati, da tega nisem pričakoval. Po slabšem začetku sezone, ko nam v prvih štirih tekmah sezone ni šlo, sploh ne. Takrat sem si mislil, da bom zadovoljen že, če bo golov deset. Potem se je odprlo. Ekipa je začela igrati sijajno, tudi soigralci so v sijajni formi. Brez njih mi ne bi uspelo, saj sem tip napadalca, ki je zelo odvisen od svojih soigralcev. Zdaj sem prvi strelec lige, mi pa smo vodilni. Bolje ne bi moglo biti," nam je razlagal Anel Hajrić, ki je najbolj navdušil pri zmagi nad Beltinci s 4:1 v 7. prvenstvenem krogu, ko je zabil vse štiri gole za svojo ekipo.

"V Mariboru je bila konkurenca ogromna, v napadu še posebej. Če mora na klopi pogosto sedeti tudi Marcos Tavares, potem je jasno, koliko je ura. Nisem začuden, ker nisem dobil priložnosti, čeprav sem si jo neizmerno želel. Vem pa, da sem naredil vse, tako da si nimam česa očitati," je povedal o sedmih letih v vijoličastem dresu in o tem obdobju govoril samo pozitivno.

Z 21 goli na vsega 17 tekmah je z naskokom najboljši strelec v drugi ligi v tej sezoni. Foto: NK Radomlje

Ni dobil občutka, da v Mariboru resno računajo nanj

"Iz Maribora sem šel, ker nisem imel občutka, da resno računajo name. Toda tudi Mariboru ne morem očitati ničesar. To je velik klub, ki je vedno pod pritiskom osvajanja lovorik, tako da težko tvega. Njegovi rezultati pa tako ali tako govorijo sami zase. Zlatku Zahoviću, ki je zame definitivno najboljši v svojem poslu pri nas ali pa morda celo na širšem območju, sem lahko le hvaležen. O njem lahko povem same lepe stvari. Tudi zato, ker mi je poleti pustil, da sem odšel drugam in začel igrati. V Mariboru so bili vedno zelo profesionalni in pošteni. V tem klubu sem zrasel kot človek," je dejal Hajrić, ki je poleti brez odškodnine dokončno prestopil k Radomljam in podpisal pogodbo do leta 2020.

Foto: Instagram (@anelhajric) Vprašanje je seveda, ali jo bo izpolnil do konca. Že po prejšnji sezoni, ko je bil drugi strelec drugoligaškega tekmovanja, je marsikdo mislil, da bo odšel drugam in končno zaigral v prvi slovenski ligi.

"Tudi jaz, ampak preprsosto se mora iziti več stvari. Morda je moj primer nekoliko drugačen tudi zaradi tega, ker sem tip napadalca, ki ustreza predvsem napadalno usmerjenim ekipam. Take pa so v Sloveniji tri, štiri, tako da se morda tudi v tem skriva razlog, da še nikoli nisem zaigral v prvi ligi," je še povedal golgeter Radomelj in podobno odgovoril tudi na vprašanje, ali pričakuje, da bo prvo ligo dočakal v drugi polovici sezone. Po tako sijajni statistiki v prvem delu je jasno, da je močno opozoril nase.

"Lahko se zgodi karkoli, a o tem res nočem razmišljati. Z glavo sem le pri Radomljah. Če bo kaj prišlo, bomo te zadeve že reševali takrat, ko bo treba," je bil kratek Hajrić. Veliko bolj gostobeseden je bil, ko je beseda nanesla na Radomlje in to, kar je z ekipo trenerja Nermina Bašića skupaj s soigralci dosegel v prvi polovici drugoligaške sezone.

Za isto tekmo sta ga vpoklicali dve reprezentanci

Kljub izjemni strelski statistiki je Hajrić v mlajših slovenskih selekcijah odigral vsega tri tekme. Na turnirju v Tolminu leta 2012 je trikrat nastopil v reprezentanci do 16 let. Potem reprezentančnega klica z Nogometne zveze Slovenije ni več dobil. Morda tudi zaradi anekdote iz leta 2014, ko so se nanj spomnili v Bosni in Hercegovini. Vpoklicali so ga za prijateljski tekmi prav proti Sloveniji, malce za tem pa je sledilo presenečenje. Dobil je tudi klic slovenskega selektorja.



"Da, tako je bilo. Za isto tekmo sem dobil klica obeh selektorjev. Glede na to, da so se name najprej spomnili pri Bosni in Hercegovini, jaz pa sem jim obljubil, da bom prišel, sem se odločil za njih. Ne vem, ali so mi na NZS to zamerili. Nisem slišal, da bi mi, ampak o tem se z mano ni pogovoril nihče," je povedal Hajrić, ki ima tudi bosansko državljanstvo.



Pozneje je za reprezentanco BiH štirikrat nastopil še v selekciji do 19 let in bil enkrat na širšem seznamu za mlado reprezentanco, to pa je tudi vse. Slovenski selektorji se od takrat niso več spomnili nanj. "Zelo spoštujem obe državi in ju imam rad," je še povedal Hajrić.

Z Radomljami v prvi ligi? Zakaj pa ne?

"Ekipa je res dobro sestavljena, v njej prevladuje timski duh. Mislim, da smo prvi prav zaradi tega. Zaradi povezanosti smo tako dobri, kot smo," je pohvalil stanje duha v vrstah jesenskih drugoligaških prvakov, ki jim pogoje za uspešno delovanje zagotavljajo predsednik Matjaž Marinšek in sodelavci.

Foto: NK Radomlje

"Ko sem pred letom in pol prišel v klub, je bilo vse na nižji ravni. V tem času se je zgodil velik napredek v organizaciji, infrastrukturi, v vseh pogledih. To je klub, ki napreduje z veliko hitrostjo. Lepo je biti nogometaš Radomelj," je pohvalil vodilne ljudi v klubu in verjetno tudi zaradi tega dopustil precejšnjo možnost, da svoje tako težko pričakovane prve prvoligaške minute dočaka kar v Radomljah.

"Zakaj pa ne? Seveda se nad tem ne bi pritoževal. Tudi zaradi tega sem se pred začetkom sezone odločil za Radomlje, saj sem vedel, da lahko računamo na prvo ligo. Kjerkoli sem, želim napadati vrh. Iskreno upam, da ostanemo na vrhu lestvice in se ob koncu sezone uvrstimo v prvo ligo," je še povedal primorski golgeter, ki je v članskem nogometu skupaj zabil že 91 golov. Zanimivo, kljub temu njegov vzornik ne prihaja iz napadalskih vrst.

Starši so se zaljubili tudi v zimske športe, navdih je našel v Nemčiji

V družbi Petra Prevca Foto: Instagram (@anelhajric) Od nekdaj je občudoval nekdanjega bosanskega reprezentanta Hasana Salihamidžića, ki je v majici Bayerna iz Münchna globok pečat pustil v nemškem nogometu. "Predvsem zato, ker je začel iz nič in naredil tako veliko," je pojasnil in namignil, da na svoji poti vidi vzporednice.

Tudi nanj oziroma predvsem na njegovo družino je imela krvava vojna v nekdanji skupni državi velik vpliv. Tudi njegovi so morali bežati in začeti na novo, iz nič. Danes starši, ki so na sina zelo ponosni, živijo v Innsbrucku, kamor so se preselili pred dvema letoma.

"Ravno sem pri njiju na obisku, da si spočijem v toplem, domačem okolju. Vedno smo bili zelo povezani. Sama nista bila športnika, a je bil šport pri nas vedno na televiziji. Ob vseh uspehih Slovencev sta se zaljubila tudi v zimske športe," je še povedal Hajrić, ki trenutno povsem miruje in uživa v maminih dobrotah, a dolgo ne bo več tako. Že čez en teden bo začel trenirati individualno in tako bo vse do 15. januarja, ko z Radomljami začne priprave na drugi del sezone. Če se vmes seveda ne bo zgodilo kaj drugega in bo odšel drugam. Glede na število golov, ki jih je dosegel v zadnjem letu in pol, bi bilo pravzaprav presenečenje, če bi bilo drugače …

Vsi goli Anela Hajrića v tej sezoni:

2. krog 2. SNL:

Kalcer Radomlje : Krka 1:1 - 1 gol



3. krog 2. SNL:

Ilirija 1911 : Kalcer Radomlje 1:1 – 1 gol



5. krog 2. SNL:

Kalcer Radomlje : Jadran Dekani 5:1 – 2 gola



6. krog 2. SNL:

Brda : Kalcer Radomlje 1:3 – 1 gol



7. krog 2. SNL:

Kalcer Radomlje : Beltinci 4:1 – 4 goli



9. krog 2. SNL:

Kalcer Radomlje : Ankaran 4:0 – 3 goli



12. krog 2. SNL:

Brežice Terme Čatež : Kalcer Radomlje 1:4 – 1 gol



13. krog 2. SNL:

Kalcer Radomlje : Vitanest Bilje 6:0 – 2 gola



14. krog 2. SNL:

Rogaška : Kalcer Radomlje 0:5 – 3 goli



15. krog 2. SNL:

Kalcer Radomlje : Roltek Dob 3:1 – 1 gol



17. krog 2. SNL:

Krka : Kalcer Radomlje 2:3 – 2 gola