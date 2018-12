V Novi Gorici kolebajo, kaj narediti z legendo

Po zelo dobrem začetku sezone so štirikratni prvaki, nogometaši Gorice, padli v hudo krizo in ob koncu jesenskega dela sezone pristali na sedmem mestu Prve lige Telekom Slovenije. Niz devetih tekem brez zmage in pet porazov na zadnjih petih tekmah je postavilo pod vprašaj prihodnost trenerja Mirana Srebrniča. Negotova usoda legende novogoriškega kluba je tudi tista, ki vse najbolj zanima. Kaj se bo zgodilo?

Gorica je z novo sezono pod vodstvom Mirana Srebrniča začela sijajno. V prvih 14 tekmah v obeh tekmovanjih, prvenstvu in pokalu, je izgubila le enkrat. V prvenstvu, ko je iz Ljudskega vrta domov odpotovala s petardo v svoji mreži (0:5). Ob tem je sedemkrat zmagala in šestkrat remizirala. Novogoričani, ki se še pobirajo po luknji, ki je nastala ob sodelovanju z italijanskimi investitorji pred nekaj let in počasi želijo na stara pota bogate klubske zgodovine, so bili po petem prvenstvenem krogu celo drugi.

Toda po 20. oktobru in domačem prvenstvenem porazu z Mariborom z 0:3 je šlo vse navzdol. Kar na devetih tekmah v nizu niso zmagali. V tem času, v katerem so se po dveh porazih z Muro v četrtfinalu poslovili tudi od pokalnega tekmovanja, so osvojili le točko, po petih porazih na zadnjih petih prvenstvenih krogih pa jesen končali na sedmem mestu. Predvsem pa v precej slabši podobi, kot so si želeli.

Človek, ki bi si že danes zaslužil kip

V klubu je že več kot četrt stoletja. Foto: Vid Ponikvar Tudi zato ne čudi, da so se že pred nekaj časa pojavila namigovanja o tem, da utegne pozimi priti do menjave na trenerskem mestu. Tam pa v Novi Gorici ne sedi kar kdo, ampak živa legenda kluba, ki bi si že danes pred vhodom na štadion zaslužil velik, vsaj bronast kip.

Srebrnič je v svojem četrtem mandatu na klopi Gorice njen trener zdaj neprekinjeno že tri leta in pol, dvakrat je bil tudi pomočnik trenerja, zelo globok pa je v Novi Gorici seveda tudi pečat, ki ga je pustil kot igralec.

Za Gorico je, čeprav je spadal med najboljše slovenske branilce, neprekinjeno igral kar 14 let in v tem času postavil vse rekorde po številu nastopov v majici štirikratnega slovenskega prvaka. Pri vseh štirih - v letih 1996, 2004, 2005 in 2006 - je tudi sodeloval. Z njo je bil v dobrem in slabem, zato so takšne informacije na Primorskem razumljivo in pričakovano dvignile precej prahu.

Predsednik v prihodnost z optimizmom

Novogoričani, ki so se z novoletno prireditvijo od leta 2018 poslovili prejšnji teden, se medtem javno o usodi svojega trenerja za zdaj še niso opredelili. "Ko pogledam nazaj in vidim, koliko dobrega dela smo opravili, se počutim zelo dobro. Zavedam se, da smo lahko še boljši in prav to nam daje motivacijo za nadaljnje delo. Pretekla štiri leta so bila zelo zahtevna in naredili smo veliko, a lahko bi še več. V prihodnost se podajam z dobrimi občutki in optimizmom," je ob slovesu od leta povedal predsednik Hari Arčon.

Kako se bodo odločili predsednik Hari Arčon in njegovi najtesnejši sodelavci? Foto: Facebook ND Gorica

Medtem je trener Srebrnič, o čigar usodi naj bi se začeli v klubu pogovarjati že pred zadnjo jesensko tekmo proti Olimpiji, na istem mestu dejal, da so se pričakovanja po odličnem začetku sezone močno dvignila, verjetno celo preveč. "Če sem problem jaz, potem problema ni. Takoj se umaknem," pa je že pred tem o svoji usodi v svojem slogu javno povedal 48-letni legendarni trener. Tudi zaradi tega je tako priljubljen med navijači Gorice in širše.

Za zdaj še ne vedo, kako in kaj

In kaj se je od takrat v klubu glede odgovora na vprašanje, ki najbolj zanima vse, zgodilo? Ne veliko. Zdaj je že jasno, da je nadaljnja usoda Srebrniča negotova, a nam je iz zanesljivih virov uspelo izvedeti, da za zdaj ni odločenega še nič. V klubu, v katerem si želijo predvsem prebuditi v zadnjem času zelo anemično ekipo, se zdajšnja vodstvena garnitura ob razmišljanju o tako pomembnem vprašanju in pomembnem akterju ne želi prenagliti. Tudi zaradi tega za zdaj odločitev še ni padla, a je jasno tudi to, da bo kmalu morala. Začetek januarja, ki bo s 7. v mesecu pomenil tudi začetek priprav na drugi del sezone, bo kmalu tu. Prazniki, nekaj delovnih dni, novo leto, pa bo.

Gregor Sorčan je jeseni prvič dočakal vpoklic v člansko reprezentanco Slovenije. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Radi bi koga prodali, ampak ...

Vmes pa morda tudi kak prestop. V klubu je finančno stanje sicer pozitivno, a z denarjem v Novi Gorici pač ne bodo razmetavali. Okrepitev, morda dve tam, kjer jih najbolj potrebujejo. Še bolj kot fizika jih morda zanima miselnost. Želijo nekoga, ki bi bil lahko vodja. Raje, kot kupili, bi koga prodali, a jim ne ustreza, da od posameznikov takrat, ko je za oglednike in menedžerje najbolj pomembno - v času pred začetkom zimske nogometne tržnice, v zaključku leta - nimajo prav veliko pokazati. Ob porazih težko kdo izstopi, to je jasno …

Kakorkoli že, stanje ni alarmantno, a tudi rožnato ne. Od drugega dela sezone Novogoričani, ki so nastopali v vseh prvoligaških sezonah od osamosvojitve do zdaj, pričakujejo veliko več. V prvem so se ob vratarju Gregorju Sorčanu, ki se je prebil tudi do reprezentance, najbolj izkazali še Nigerijec Bede Amarachi Osuji in Hrvat Andrija Filipović, ki sta s petimi goli najboljša strelca ekipe, omeniti pa velja tudi branilca Žigo Lipuščka, ki je nekajkrat opozoril nase, in izkušenega Uroša Celcerja, z nekaj sijajnimi trenutki pa je nase opozoril mladi bosanski napadalec Semir Smajlagić.

