Ante Šimundža je v jesenskem delu popeljal Muro do šestega mesta in polfinala pokala. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Nogometaši Mure so poživili dogajanje v Prvi ligi Telekom Slovenije. Navijaška kulisa je na tekmah prekmurskega športnega ponosa izjemna, izbranci Anteja Šimundže pa so pokazali dva različna obraza. Postali so trn v peti najboljšim in se v pokalu uvrstili v polfinale, proti manj zvenečim tekmecem pa doživljali razočaranja.

O tem, kako je slovensko prvoligaško okolje pogrešalo Muro, je bilo v zadnjih sezonah zapisanih veliko besed. Le največji optimisti v Murski Soboti na čelu s članom upravnega odbora Stankom Prelcem, brez katerega ne bi bilo nepozabne, lahko ji rečemo kar epske invazije navijačev Mure v Stožice, pa so verjeli, da bo nogometna evforija v tem delu Slovenije izražena s tako bogato paleto čustev.

Šimundža: Navijači so prepoznali naš trud

Navijaška skupina Black Gringos je pogrešala prvoligaško dogajanje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prekmurci so dokazali, da so nori na nogomet, zvestoba navijačev pa je nekaj, s čimer se ne morejo pohvaliti vsi slovenski prvoligaši. Mura ima v njih velikega zaveznika, 12. igralca, kar Ante Šimundža in nogometaši vztrajno poudarjajo.

"Navijači so prepoznali naš trud, naše delo. Pomembno je, da se čutimo. Da čutimo drug drugega," po jesenskem delu poudarja 47-letni Mariborčan, ki pri Muri uživa v trenerski vlogi. V prejšnji sezoni je črno-bele popeljal do drugoligaškega naslova, nato pa se skupaj z upravo ni ustrašil izzivov, ki jih zahtevajo nastopi v najmočnejšem klubskem razredu.

"Pri preskoku iz druge v prvo ligo, v profesionalizem, smo vložili veliko žrtvovanja in dela. Šesto mesto je pozitivno," je zadovoljen z izkupičkom v jesenskem delu, v katerem gleda Mura v hrbet le petim tekmecem.

Aktualni drugoligaški prvaki so jeseni Mariboru prizadejali najhujši poraz. Foto: Mario Horvat/Sportida

Občutek navdušenja je še toliko večji, ko govorimo o preboju murašev v polfinale pokala ter izjemni vezi z občinstvom in lokalnim okoljem, brez katere bi jeseni težko pozdravili nekaj izstopajočih zmag. Zlasti tisto nad Mariborom, ko so jesenskega prvaka v razprodani Fazaneriji pomendrali s 4:1 in so bili nemočni gostje še veseli, da v njihovi mreži ni počila petarda.

Rabona Kouterja odmevala po svetu, strelska rapsodija Sirka

Nino Kouter je dosegel najlepši gol jesenskega dela sezone. Foto: Mario Horvat/Sportida Še huje so jo odnesli Domžalčani. Po mučnem izpadu iz Evrope so v Prekmurju naleteli na tako razigrane gostitelje, da so prejeli kar pet golov (1:5). Eden izmed njih, dosegel ga je Nino Kouter, je bil zaradi rabone tako atraktiven, da je postal spletna atrakcija, o kateri so poročali celo v Španiji. Izbran je bil tudi za najlepši zadetek jesenskega dela. To je bil eden izmed najlepših trenutkov Murine jeseni, za še enega, ki bo ostal v spominu za vse večne čase, pa ni poskrbel nogometaš, ampak privrženci.

Ko je Mura prvič po vrnitvi med najboljše gostovala v Stožicah, jo je na petkovem večernem posladku, na katerem je navijaška skupina Green Dragons za nameček praznovala 30 let, bodrilo več kot dva tisoč navijačev. Iz Prekmurja se je v slovensko prestolnico odpravila kolona nogometnih zaljubljencev, ki je na koncu proslavljala zlata vredno točko, ki jo je po velikem preobratu v zadnjih minutah zagotovil najstnik Tomi Hrovat.

Jesenski del Mure v prispevku Planet TV:

Kar zadeva zadetke Mure, jih je skoraj polovico dosegel en nogometaš. To je bil prvi golgeter tekmovanja Rok Sirk, eden izmed številnih nogometašev Mure, ki so pred tem neuspešno trkali na vrata prve članske ekipe Maribora. Sirk je na seznamu najboljših strelcev kluba nasledil Hrvata Luko Bobičanca, ki je blestel v prejšnji sezoni v drugi ligi, trenutno pa je poškodovan. Jeseni je dosegel le en zadetek, je pa po drugi strani prispeval kar šest podaj za gol. Daleč največ v ekipi.

Proti najboljšim odlični, proti slabšim pa ...

Mura je v Stožicah pokvarila načrte Olimpiji (2:2). Foto: NŠ Mura Mura je postala jeseni pravi strup za najboljše. Proti Mariboru sploh ni izgubila, saj je ostala neporažena tudi v Ljudskem vrtu. Če je bil lahko takrat Šimundža ponosen na svoje varovance, pa je bil lahko manj zadovoljen na srečanjih, ko se je Mura merila s tekmeci z repa razpredelnice. Takrat je do izraza prišlo nihanje v predstavah, na katero je nekdanji reprezentant vseskozi opozarjal.

Mura je tako proti predzadnjemu Triglavu na treh tekmah osvojila vsega dve točki, proti Krškemu na dveh tekmah niti ene. Če bi bila v teh dvobojih uspešnejša, bi se lahko na lestvici uvrstila tik pod vodilni dvojec, tako pa za tretjeuvrščenim Aluminijem zaostaja šest točk. Toliko, kot ima prednosti pred Kranjčani, zato bo spomladi še zanimivo.

Spomladi se bodo lahko tekme v Fazaneriji igrale tudi v večernih terminih. Foto: Mario Horvat/Sportida

Prehod iz druge v prvo ligo je terjal določen davek, Šimundža pa upa, da bo ekipa spomladi, ko čaka Muro še mikaven izziv v pokalu, strnila vrste v najobčutljivejših trenutkih in na dvobojih s slabšimi tekmeci iztržila bistveno več. To bo poleg želje po obstanku tudi osrednji cilj v nadaljevanju sezone, ki se bo Fazanerijo predstavila v drugačni podobi, saj bodo takrat že svetili reflektorji.

Tako bodo lahko nogometni spektakli potekali v Prekmurju tudi ponoči, kar bi lahko dvignilo že tako visoko povprečje obiska domačih tekem. V Fazaneriji bo torej še bolj veselo in praznično, 1. SNL pa bo še bolj zadovoljna, da se ji je pridružila Mura. Klub, ki je z navijači stkal posebno vez.