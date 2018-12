Presenečenje bi bilo, če bi slovenski reprezentant prišel na zbor

Dušan Kosić in njegovi izbranci so slabo odprli sezono, proti koncu pa jim je šlo vse boljše in na koncu so pristali na petem mestu.

Nadaljujemo pregled ekip po prvem delu Prve Lige Telekom Slovenije in smo že na polovici. Peto mesto so zasedli Celjani, ki so pod vodstvom trenerja Dušana Kosića na 19 tekmah dosegli 26 točk. Čeprav so pričakovali več, so lahko po slabem začetku po nekaj več kot polovici prvenstva zadovoljni.

Za Kosićevo četo je zanimiva jesen. Čeprav so v celjskem klubu pričakovali, da se bodo borili za sam vrh, je bil začetek sezone slab. Celjani so v prvih sedmih krogih osvojili le pet točk – pet remijev, dva poraza – prvo zmago pa so dočakali na sredini septembra, ko so z 1:0 v Velenju premagali Rudar.

''Občutki po prvem delu so mešani. Želeli smo si biti zraven od vsega začetka, kar pa se nam je malce izjalovilo. Čeprav nismo igrali slabo, nismo osvajali veliko točk in smo padli v manjšo rezultatsko krizo,'' se je v pogovoru za uradno klubsko stran slabega začetka sezone spomnil Kosić, a kot pravi, jih je ravno ta kriza še bolj povezala.

''V času, ko nam nič ni šlo, smo trdo delali, slabši rezultati so nas še bolj povezali in proti koncu jeseni nam je uspelo nabrati toliko točk, da s prvim delom ne moremo biti pretirano nezadovoljni,'' je še dodal.

V pokalu jih je izločilo Krško Celjani, ki so v zadnjih letih zelo uspešno nastopali na pokalnem tekmovanju, so v tej sezoni hitro izpadli. Na prvi stopnički so sicer z 2:0 še premagali drugoligaša Bilje, v osmini finala pa so pred domačimi gledalci s kar 0:3 klonili proti Krškemu in se po hitrem postopku poslovili od tekmovanja.

Šest zmag, osem remijev, pet porazov

Rudi Požeg Vancaš in Mitja Lotrič sta jeseni dosegla več kot polovico zadetkov Celja. Foto: Urban Urbanc/Sportida Celjani so na 19 tekmah šestkrat zmagali, osemkrat remizirali in petkrat izgubili. Imajo največ remijev v ligi, če bi imeli namesto dveh dve zmagi več, bi imeli kar štiri točke več. Trenutno bi jih to izenačilo s tretjeuvrščenim Aluminijem (30).

Celjani so imeli do zadnjega kroga jesenskega dela, ko jih je s kar 4:1 razbil Aluminij, drugo obrambo v ligi, tudi zdaj imajo tretjo najboljšo, kar pa najbolj bode v oči, je napad.

Dosegli so le pičlih 22 zadetkov, od tega slovenski reprezentant Rudi Požeg Vancaš devet, Mitja Lotrič pet, preostali pa dva ali manj.

Kje bo kariero nadaljeval Rudi Požeg Vancaš? ''Če vas zanima za Rudija, naj povem, da ni še nič konkretnega. Ko bo karkoli znano, vas obvestimo, do takrat pa po vsem, kar se je dogajalo poleti, ne bi želel govoriti,'' nam je povedal športni direktor Celja Branko Veršič. ''Vse je dogovorjeno in nič, bi lahko dejali, zato nima smisla o čemerkoli nadaljevati pogovor. Kot sem rekel, ko bo več znano, boste obveščeni. To pa bo skoraj zagotovo vsaj do 10. januarja. Zbor ekipe je tri dni prej, kjer pa Rudija skoraj zagotovo ne bi smelo biti,'' nam je potrdil Veršič. Ta je v dolgem intervjuju za EkipoSN priznal, da sta za zdaj možnosti le dve: odhod v tujino ali Maribor. Želi si ga tudi Olimpija, a ga ta, zanimivo, trenutno ni sposobna plačati, pravi.

Celjani so se na zimski spanec odpravili s hudim porazom:

Rad ima napadalen nogomet, a …

''Čeprav kot trener rad gledam atraktiven in napadalen nogomet, sem se naučil, da če prejmeš preveč zadetkov, težko zmagaš. Zelo dobro je, da ekipa dobro stoji zadaj, nato je lažje kaj narediti tudi spredaj. Celje ima v Rudiju in Mitju kakovost za doseganje zadetkov. Mislim, da priložnosti za zadetke ni manjkalo, do te faze smo prihajali zelo pogosto, dejstvo pa je, da je bilo žog za hrbtom gostujočih vratarjev manj, kot bi jih lahko bilo,'' objokuje številne zapravljene priložnosti trener Celja.

Cilji Celja so mesta v Evropi. Foto: Vid Ponikvar

Celjani so po hudem porazu v Kidričevem, tam so, zanimivo, Štajerci izgubili obe tekmi jesenskega dela, zasedli peto mesto, a sezone še ni konec. ''V slovenski ligi ni slabih ekip, vsak lahko vsakega premaga. To je čar te lige in to je tisto, kar nekdo, ki ni vsak dan vpet v to, težko razume,'' meni Kosić, ki bo fante spet zbral 7. januarja in začel priprave na drugi del sezone.

Ni skrivnost, da bodo lovili mesta, ki vodijo na evropska tekmovanja.