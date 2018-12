Naj gol jeseni: mojstrovina, ki je postala tudi spletni hit #video

Na 95 tekmah jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije je padlo kar 294 golov, za najlepšega pa ste izglasovali tega, ki ga je Kouter dosegel v tretjem krogu proti Domžalam.

Do zadetka je prišlo spontano, pravi avtor izjemnega gola. "Ne vem, kako mi je to prišlo na pamet, v tistem trenutku sem se pač tako odločil. Moj cilj je bil doseči zadetek in to mi je uspelo."

"Ali sem res videl, kar mislim, da sem pravkar videl," se je čudil naš komentator srečanja Dani Bavec in ni bil edini. Kouterjeva mojstrovina je osupnila tudi tujino, španski El Mundo Deportivo je poročal o "izven serijskem super golu", predvajale so ga tudi južnoameriške televizije in spletni portali.

Čestitke so deževali iz vseh smeri. "Fantastično je bilo," nam je priznal Kouter, ki si ga je velikokrat ogledal tudi sam.

Kako ste glasovali:

Kdo je avtor najlepšega gola jesenskega dela PLTS? Dino Hotić, NK Maribor (proti NK Rudar) 8,00% +

Stefan Savić, NK Olimpija (proti NŠ Mura) 1,16% +

Marco da Silva, NK Krško (proti NK Triglav) 1,16% +

Semir Smajlagić, ND Gorica (proti NK Celje) 3,59% +

Marcos Tavares, NK Maribor (proti NK Triglav) 1,39% +

Nino Kouter, NŠ Mura (proti NK Domžale) 68,13% +

Jucie Lupeta, NK Olimpija (proti NK Rudar) 2,09% +

Dino Hotić, NK Maribor (proti NK Triglav) 3,36% +

Rok Kronaveter, NK Olimpija (proti NK Celje) 0,81% +

Tomislav Tomić, NK Olimpija (proti NK Maribor) 10,31% +

