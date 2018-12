Knapi so se zahvalili trem tujcem

Trener velenjskega Rudarja Marijan Pušnik je po koncu jesenskega dela napovedal spremembe v igralskem kadru. Knape želi okrepiti z nekaterimi novinci, obenem pa se zahvaliti določenemu številu igralcev. Trije tujci so že zapustili klub. To so Abdellatif Abubakar, Ante Solomun in Vlatko Šimunac, ki v jesenskem delu niso bili deležni velike minutaže.

Velenjčani, ki letos praznujejo 70-letnico kluba, so jesenski del končali na osmem mestu, v spomladanskem delu pa načrtuje naskok še na višja mesta. To bodo počeli brez treh tujih nogometašev, ki so se pred dnevi z vodstvom knapov dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe. Na štadionu Ob jezeru ne bosta več igrala hrvaška legionarja Ante Solomun in Vlatko Šimunac, velenjski klub pa je zapustil tudi Abdillatif Abubakar.

Ante Solomun je branil barve Rudarja tudi na evropskih tekmah. V 1. SNL je igral tudi v dresu Zavrča. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Trener Marijan Pušnik je v jesenskem delu izmed nogometašev, ki so zapustili klub, največkrat poslal v ogenj Solomun. Sin nekdanjega trenerja Zavrča Ivice Solomuna je vknjižil sedem nastopov v Prvi ligi Telekom Slovenije, a je nazadnje zaigral 15. septembra, ko so Velenjčani izgubili proti sosedom Celjanom (0:1). Šimunac je zbral le štiri nastope, 22-letni Ganec Abdellatif Abubakar pa ni prepričal strokovnega vodstva knapov in jeseni ostal brez nastopa v prvi slovenski nogometni ligi.