Ne le presenečenje, ampak kar senzacija jeseni!

Nogometaši Aluminija so v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije pod vodstvom Oliverja Bogatinova osvojili tretje mesto in se podpisali pod največji dosežek v 72-letni zgodovini kluba. Nepozabno jesen so sklenili s štirimi zaporednimi zmagami. Ena je še posebej izstopala, in sicer veličastnih 6:2 proti Olimpiji, kar ni odmevalo le v Sloveniji, ampak tudi širše.

Imajo enega izmed najnižjih klubskih proračunov v Prvi ligi Telekom Slovenije, a jih to v sezoni, kjer prihaja do izraza velika izenačenost, ni zmotilo pri uresničitvi velikega podviga. Kidričani, ki so bili v napovedih pred začetkom sezone v skupini največjih kandidatov, ki so jim napovedovali krčevit boj za obstanek, bodo prezimili kot tretji. Če bi se prvenstvo končalo zdaj, bi si priigrali krstni nastop v Evropi.

V četrtek bodo izvedeli ime tekmeca v polfinalu

Za Francesca Tahiraja, strelca devetih zadetkov, vlada veliko zanimanje. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Naš cilj je, da smo najmanj osmi," je po jesenskem delu malce hudomušen 40-letni Oliver Bogatinov. Mladi trener, ki ga je nogometna pot iz Gorenjske vodila na Primorsko, od lani pa vodi Aluminij in z njim žanje uspehe (v prejšnji sezoni je v pokalu zaigral v velikem finalu), je poskrbel za učinkovit jesenski del, v katerem so njegovi varovanci osvojili kar 30 točk.

Pred osmouvrščenim Rudarjem imajo kar 12 točk prednosti, tako da so si zagotovili izvrstno izhodišče pred spomladanskim delom, ko se ne bodo osredotočili le na prvenstvene izzive, ampak skušali storiti korak naprej še v pokalu, kjer so se uvrstili med najboljše štiri. Že drugič zapored.

V četrtek bodo izvedeli ime tekmeca v polfinalu. Morda jim ples kroglic ponudi dve polfinalni preizkušnji z Olimpijo, ki bi se morala tako kmalu vrniti v Kidričevo, kjer je pred kratkim doživela ogromno ponižanje. Aluminij je favorita iz Ljubljane povsem zasenčil, mu napolnil mrežo (6:2) ter poskrbel, da je Zoran Barišić začel pripravljati kovčke in po pogovoru z jeznim predsednikom Milanom Mandarićem začel razmišljati o vrnitvi na Dunaj.

Pozitivno vzdušje v Športnem parku

Aluminij je jesenski kralj domačih srečanj. Na desetih tekmah v Kidričevem je osvojil 20 točk, toliko kot nihče drug v Prvi ligi Telekom Slovenije. V Športnem parku, kjer se je pred leti na pomembne tekme pripravljala tudi slovenska nogometna reprezentanca, je ostal praznih rok le proti Mariboru in Muri. V jesenskem delu je skupno zmagal že devetkrat, večkrat kot v vsej sezoni 2017/18, kar priča o nedvomnem napredku.

"Imamo kakovost. Zadovoljen sem, podobno velja tudi za ljudi v klubu," je Bogatinov ponosen, da je ljubiteljem nogometa iz kraja pri Ptuju, ki je do leta 1953 nosil ime Strnišče, nato pa bil po zaslugi slovenskega politika in narodnega heroja iz druge svetovne vojne Borisa Kidriča poimenovan Kidričevo, ponudil toliko užitkov.

Na štadionu, ki je bil v zadnjih sezonah deležen številnih pridobitev - zdaj sta na voljo tudi osrednja tribuna s streho in umetna razsvetljava -, vlada pozitivno vzdušje. Na seznam strelcev se je jeseni uvrstilo kar 12 nogometašev. "Lepo je slišati, da je tako veliko raznovrstnih strelcev. Pa verjetno ne tako lepo za tekmeca," z nasmehom sporoča Bogatinov, trener največje senzacije uvodne polovice tekmovalne sezone 2018/19.

Tahiraj in Kidrič poskrbela za skoraj polovico zadetkov

Rok Kidrić je za Kidričane jeseni dosegel šest zadetkov. Foto: Morgan Kristan / Sportida Jesenski del je sklenil s štirimi zaporednimi zmagami. Pred tem kar šest tekem zapored ni okusil slasti zmage. Kidričani so na lestvici padli v spodnjo polovico razpredelnice, a je optimizem dvigoval preboj v polfinale pokala. Ko pa sta strelsko formo ujela prvi junak jeseni Francesco Tahiraj in Rok Kidrič (kot da bi prek priimka simboliziral moč Kidričevega, tako da ne bi mogel biti primernejši za enega najboljših strelcev), je Aluminij pretaknil v višjo prestavo, prehiteval tekmece in se na koncu jesenskega dela ustavil na rekordnem tretjem mestu.

Albanec Tahiraj, pred leti se je dokazoval celo pri Juventusu, je z devetimi goli četrti strelec 1. SNL. Je dokaz, da so delnice Aluminije po neslavnem propadu članske ekipe Zavrča še poskočile, saj se je v Kidričevo preselilo nemalo kakovostnih igralcev.

Največ minut je odigral prvi čuvaj mreže Prav vse minute v 19 krogih (1.710) je odigral vratar Luka Janževković. Je mlad slovenski reprezentant, kjer si slačilnico deli tudi s klubskimi soigralci. To sta na primer Dejan Petrović in Erik Gliha, najboljša podajalca ekipe.

Oliver Bogatinov je v jesenskem delu doma izgubil le proti dvema trenerjema. Proti Darku Milaniču in Anteju Šimundži. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šumari imajo tretji najboljši napad lige. Dosegajo skoraj dvakrat več zadetkov kot v prejšnji sezoni. Obramba prejema na tekmo skoraj poldrugi gol, a je to vseeno manj kot sezono prej, kar priča o tem, da je delo strokovnega vodstva počasi, a zanesljivo obrodilo sadove.

Bogatinov posveča ogromno pozornost delu z mladimi. Igralci, stari 21 let ali manj, so odigrali več kot tretjino vsega igralnega časa, kar je dosežek, s katerim se ne more pohvaliti veliko slovenskih prvoligašev. To v dobro voljo spravlja tudi nekdanjega reprezentanta Mladena Dabanovića, vodjo mladinske šole Aluminija, ki je navdušen nad trenerskim znanjem Bogatinova. Nad strategom, ki bi se lahko vpisal v zgodovino kot prvi, ki bi Kidričevo uvrstil na evropski zemljevid.