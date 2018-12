Aluminij z zmago zaključil sijajno jesen

Kidričani so po odmevni zmagi proti Olimpiji jesenski del končali še z zanesljivo zmago proti Celjanom. Ti so nastopili močno oslabljeni, brez Rudija Požega Vancaša in Mitje Lotriča, ki sta do tega kroga poskrbela za dve tretjini vseh celjskih zadetkov, in tako jesen končali na petem mestu. Najboljša ekipa na domačem terenu Aluminij, pri katerem je za četrto zaporedno domačo zmago z dvema goloma in podajo blestel Francesco Tahiraj, pa je po koncu jesenskega dela sezone tretja.

Celjani so tekmo dobro začeli in povedli v sedmi minuti, potem ko je Tadej Vidmajer podal iz kota z desne strani, Elvedin Džinić je z glavo žogo poslal v prečko, od tam pa se je odbila čez golovo črto. Zatem je šla vsa voda na Aluminijev mlin.

V 15. minuti so domači izenačili, potem ko je Francesco Tahiraj prodrl po levi strani, prehitel Džinića, nato obrnil še Žana Zaletela in iz bližine dosegel svoj osmi gol sezone. Osem minut pozneje so Kidričani povedli, po Tahirajevi podaji z desne strani je z glavo zadel Rok Kidrič in tako vpisal svoj šesti gol sezone.

Francesco Tahiraj je bil prvo ime tekme v Kidričevem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V še hujših škripcih so se Celjani znašli v 37. minuti, potem ko je Tahiraj izvrstno streljal od daleč, zadel je vratnico tik pod stičiščem prečke in vratnice, žoga pa se je nato odbila do Nikole Leka, ki jo je poslal v prazno mrežo za 3:1.

V uvodu drugega dela sta pri domačih neuspešno poskušala Dejan Petrovič in Tahiraj, na drugi strani je v 58. minuti močno sprožil Janez Pišek, Luka Janžekovič pa je žogo odbil. V 65. minuti so gosti prek Nina Pungarška dosegli zadetek, a iz prepovedanega položaja (podobno jim je "uspelo" že v prvem delu).

V 69. minuti je bil pri domačih spet nevaren Leko, a s približno desetih metrov žogo poslal čez gol. V 78. minuti je znova močno streljal Pišek, a spet neuspešno, zato pa je bil v 84. minuti uspešnejši Aluminij, Kruno Ivančić je najprej prišel sam pred Matjaža Rozmana, ta je žogo odbil, a le do Tahiraja, ki je na svoj strelski račun sezone dodal še deveti zadetek.

Aluminij : Celje 4:1 (3:1)

Športni park, sodniki: Jug (Tolmin), Vukan (Gornja Radgona) in Bensa (Kojsko).



Strelci: 0:1 Džinić (7.), 1:1 Tahiraj (15.), 2:1 Kidrič (23.), 3:1 Leko (37.), 4:1 Tahiraj (84.).



Aluminij: Janžekovič, Gliha (od 86. Grgić), Kontek, Martinović, Jakšić, Leko (od 83. Krajnc), Muminović, Petrovič, Horvat, Tahiraj, Kidrič (od 71. Ivančić).

Celje: Rozman, Stojinović, Zaletel, Džinić, Vidmajer, Pišek, Cvek, Brecl, Pungaršek (od 76. R. Štraus), Novak (od 56. Ibišević), Vizinger (od 83. D. Štraus).



Rumeni kartoni: Gliha, Muminović, Leko; Vidmajer, Ibišević.

Potek tekme v živo:

Konec tekme! Kidričani so zasluženo prišli do novih treh točk in bodo prezimili na tretjem mestu. Čestitke!



VIDEO: drugi gol Francesca Tahiraja:





GOOOL! Še drugi gol nespornega junaka tekme Francesca Tahiraja, ki je v 83. minuti dokončno razblinil dvome o zmagovalcu.



80. minuta: izid na semaforju je še vedno 3:1 in vse kaže, da bodo tri točke ostale doma. Ali pa se lahko ob koncu tekme zgodi kaj nepredvidenega?



VIDEO: razjevljavljen gol Celja



65. minuta: spet gol Celjanov, toda spet je bil zadetek, ki ga je dosegel Nino Pungeršek, razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Tokrat se zdi, da je odločitev zelo dvomljiva ..



Začetek drugega polčasa! V prvem delu igre smo videli kar štiri gole. Kako bo v drugem?



Polčas! Aluminij na odmor zasluženo odhaja z vodstvom. Kidričanom po prvih 45 minutah zadnje tekme v letošnjem letu kaže odlično in so na dobri poti, da prezimijo na tretjem mestu.



VIDEO: gol Nikola Leke



GOOOL! V 37. minuti še tretji gol Aluminija, spet je imel prste vmes Francisco Tahiraj, ki je streljal z 18 metrov in skoraj zabil evrogol, a ga je ustavila vratnica. Od te se je žoga odbila nazaj na igrišče, do nje pa je prišel Nikola Leko in zadel za 3:1.



27. minuta: Celjani so zadeli, v polno je meril Jakob Novak, a je sodnik zadetek zaradi prepovedanega položaja upravičeno razveljavil.



VIDEO: gol Roka Kidriča





GOOOL! Nov gol v Kidričevem in preobrat. Po podaji strelca prvega gola Francesca Tahiraja je z glavo zadel Rok Kidrič. To je njegov šesti prvenstveni gol sezone. Aluminij v 24. minuti vodi z 2:1.



VIDEO: gol Francesca Tahiraja





GOOOL! No, če je bilo na prvi tekmi dneva dolgčas, pa je v Kidričevem povsem drugače. V 14. minuti smo videli že drugi gol, v polno je meril Francesco Tahiraj, ki je izenačil na 1:1 z osmim prvenstvenim golom sezone.



VIDEO: gol Elvedina Džinića





GOOOL! Po kotu je z glavo v 7. minuti zadel Elvedin Džinić in Celjane popeljal v vodstvo.



Začetek tekme! V Kidričevem se bosta pomerila Aluminij, ki je največje presenečenje sezone in je trenutno z Domžalami na tretjem mestu, in Celje, ki je s točko manj peto. To je torej tudi obračun za tretje mesto.