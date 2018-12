Zadnja nagrada v letošnjem letu v Kidričevo

Aluminij je brez dvoma najprijetnejše presenečenje prvega dela Prve lige Telekom Slovenije, saj je na tretjem mestu prvenstvene lestvice, ob tem pa se je prebil tudi v polfinale pokalnega tekmovanja. Kidričanom je do uspehov pomagal tudi Francesco Tahiraj, za katerim je sijajna polovica sezone. V 18 prvenstvenih tekmah je zabil kar devet golov, prispeval pa še štiri asistence.

Posebej učinkovit je bil ta 22-letni krilni napadalec v novembru in decembru, ko je na zadnjih štirih tekmah leta zadel prav vsakič, navdušil pa je predvsem v zadnjem prvenstvenem krogu, ko se je pri zmagi nad Celjem s 4:1 izkazal z dvema goloma in asistenco, tako da je njegov izbor, v katerem so sodelovali v uredništvih Planet TV, RTV Slovenija, Nogometne zveze Slovenije in obiskovalci spletne strani prvaliga.si, prav gotovo pričakovan.

Kandidata za laskavo nagrado sta bila ob Tahiraju še branilec Maribora Saša Ivković in vezist Mure Nik Lorbek, prvič v tej sezoni pa se je zgodilo, da priznanje ni pristalo v rokah katerega izmed nogometašev Maribora in Olimpije.

Vsi igralci meseca Prve lige Telekom Slovenije 2018/19:

Avgust: Amir Dervišević (Maribor)

September: Dino Hotić (Maribor)

Oktober: Andres Vombergar (Olimpija)

November: Francesco Tahiraj (Aluminij)