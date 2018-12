Padec, ki ne preseneča več

Nogometaši Domžal ne morejo biti preveč zadovoljni z izkupičkom v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije. Pričakovali so, da bodo bolj konkurenčni Mariboru in Olimpiji, na koncu pa zaostali celo za Aluminijem. Jesen sta zaznamovala tudi nesrečna izpada v pokalu in Evropi, po katerem so sledili zdaj že tradicionalno stresni tedni, saj so rumeni izgubili kar nekaj nosilcev.

Po sezoni 2017/18, v kateri so Domžalčani dali vetra nemškemu bundesligašu Freiburgu, v domačem prvenstvu pa po izjemnem spomladanskem nizu dolgo časa dihali za ovratnik vodilnemu dvojcu Olimpiji in Mariboru, so rumenim zrasla krila.

Vsakoletni cilj je ostal preboj v Evropo, vseeno pa se je v mesto ob Kamniški Bistrici naselilo razmišljanje, da bi se lahko bolj odločno in drzno spustili v boj za lovoriko. Ostalo je pri željah, saj so dogajanja na igrišču in ob njem pokazala, da je to v tem trenutku nemogoče.

Rožman: Padec logična posledica odhoda nosilcev

Rožman, ki ga je Matjaž Kek vabil v reški klub, ve, kateri so njegovi izzivi na domžalski klopi v prihodnje. Foto: Vid Ponikvar Padec, ki je nastopil po izpadu iz Evrope in postal že tradicionalen pojav, ki se mu Domžalčani pod vodstvom Simona Rožmana ne morejo, niti ne znajo izogniti, je terjal preveč negativnih posledic.

''To so izzivi za prihodnost. Že tretje leto zapored se nam dogaja enak rezultatski padec, kar je logična posledica odhoda nosilcev igre, ampak se sam ne želim sprijazniti s tem. Novi igralci potrebujejo čas adaptacije, igralci, ki ostajajo, občutijo manjša razočaranja, malce pade naša energija, koncentracija, kakovost izvedbe in se nam celokupno zelo pozna, saj drugače vseskozi delujemo na najvišjih obratih. Letos sem poskusil z neko vmesno fazo prilagoditve strategije igre, pa se nam ni izšlo po željah,'' je po koncu jesenskega dela v pogovoru za klubsko stran priznal najmlajši strateg v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Še pred koncem avgusta je ostal brez treh pomembnih nosilcev igre. Odšli so prvi strelec Lovro Bizjak, bočni branilec Matija Širok in zadnji zvezni igralec Zeni Husmani. Nadomestili so jih novi obrazi, med njimi je bilo tudi nekaj povratnikov v 1. SNL, ki pa so potrebovali čas, energijo in ogromno dela, da so se s soigralci spojili v celoto, ki je začela prikazovati predstave, kakršne si je zamislil trener.

Kar sedem rdečih kartonov

Domžalčani so v jesenskem delu prvenstva zmagali le sedemkrat. Foto: Žiga Zupan/ Sportida Rožman se je trudil, da bi ostal zvest filozofiji napadalnega in všečnega nogometa. Na njegovo žalost je bila igra pogosto boljša od rezultata. Njegova zaveznica ni bila niti sreča. V zadnjih minutah je ostajal brez pomembnih točk, v izdihljajih dvobojev je nesrečno ostal tudi brez pokala in Evrope.

Če bi njegovi nogometaši v najbolj ranljivih trenutkih, le nekaj minut pred tem, ko je sledil zadnji sodnikov pisk, ostali bolj zbrani, bi bil jesenski del Domžal veliko lepši. Rumeni bi se še vedno potegovali za pokalno lovoriko, dodatni nastopi v Evropi pa bi izdatneje napolnili klubsko blagajno in dvignili ceno igralcem.

Tako pa je ostalo pri dvojnem razočaranju, po katerem je prišlo do menjav v igralskem kadru in nepričakovanih težavah v prvenstvu, kjer so v 19 nastopih zmagali le sedemkrat. Osvojili so manj kot polovico možnih točk, kar je najmanj v zadnjih sezonah, slabši del ekipe je bila tudi obramba, saj je tekmecem na tekmo dovolila skoraj poldrugi zadetek. Domžalčani so pred začetkom sezone pričakovali, da bosta imela njihova vratarja Dejan Milić in Ajdin Mulalić manj dela, a so tekmeci znali kaznovati večino napak, ki so se pripetile v kazenskem prostoru dvakratnih slovenskih prvakov. V tabor se je naselila tudi živčnost, od sodnikov so deževali kartoni, Domžalčani so prejeli kar sedem izključitev. Večkrat je moral na tribune tudi Rožman.

Kot trenerju Domžal mu ni lahko

Senijad Ibričić je s šestimi zadetki in podajami najbolj učinkovit nogometaš Domžal v jesenskem delu. Foto: Vid Ponikvar ''Kot vodji strokovnega tima mi ni lahko, ker okolica pričakuje vedno več, korakov pa se ne da preskočiti. Vsi bi atrakcijo na igrišču, rezultate, mlade igralce, prodaje, polne štadione,'' je mladi strateg iz Štor opisal zahtevnost poklica, ki ga opravlja v Domžalah. Klub mu zvesto stoji ob strani. Tako je bilo tudi v času največjih razočaranj, ko bi marsikaterega minila volja, Rožman pa je v tem videl le še dodatni izziv za marljivo delo in novosti, s katerimi želi Domžale vrniti pod vrh razpredelnice.

''V predsedniku in športnem direktorju imamo v našem klubu tako imenovan racionalni vzvod, tako da nas čustva ne bi odnesla v eno ali drugo stvar. S tem imamo mir za kakovostno delo in to je velika odlika našega kluba,'' je pojasnil skrivnost domžalskega recepta za delo na dolge proge ter zaupanje v trenerja, ki se bistveno razlikuje od tistega, ki so ga deležni njegovi stanovski kolegi pri najbližjem sosedu v prvoligaškem tekmovanju.

Ibraimi velik dolžnik in uganka

Amedej Vetrih je odslužil polletno kazen zaradi dopinške kršitve. Foto: Žiga Zupan/Sportida V zadnjih sezonah se je Rožman naposlušal pohval na račun svojega dela, na številne odmevne evropske zgodbe in prodaje igralcev, ki so se iz Domžal podali v boljše, zlasti pa plačilno sposobnejše tuje klube.

V jesenskem delu, v katerem je ostal še brez kaznovanega Amedeja Vetriha, kar je bil velik udarec za zvezno vrsto, je bilo nekoliko drugače. Z njimi se ni preveč srečeval, saj preprosto ni bilo na voljo dovolj dejanj, s katerimi bi izstopal v slovenskem okolju. Njegovi varovanci so si v prvenstvu dovolili preveč spodrsljajev, zlasti na tekmah s tekmeci, proti katerim so na papirju veljali za favorite.

Senijad Ibričić, v prejšnji sezoni po mnenju nogometašev najboljši igralec 1. SNL, je dolgo iskal formo, s katero si je v očeh tekmecev v dresu Domžal prislužil strahospoštovanje. Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine je prispeval najlepši domžalski zadetek jesenskega dela, a podobno kot še nekateri najbolj izkušeni soigralci, ostaja dolžnik za spomladansko nadaljevanje. Takrat gre Domžalam običajno bolje kot jeseni, ko se po evropskem slovesu soočajo s kopico sprememb.

Nekdanji slovenski reprezentant Dejan Lazarević je pri 28 letih dočakal krstni nastop v Prvi ligi Telekom Slovenije. Foto: NK Domžale

Jeseni je Rožman tako v sodelovanju s športnim direktorjem Matejem Oražmom pripeljal v Športni park kar nekaj novih imen. Nekateri premorejo že reprezentančne izkušnje, denimo Dejan Lazarević in Gregor Sikošek, napad sta okrepila povratnika Slobodan Vuk in Matej Podlogar. Spomladi pričakuje od njih bolj uigrane predstave, posebna uganka pa je Agim Ibraimi.

Igralci se bodo zbrali 9. januarja 2019, nato pa odigrali devet pripravljalnih tekem. Cilji so preprosti in jasni, Domžale si želijo zagotoviti vozovnico za Evropo. To pa ni vse. ''Igralcem želimo prav tako pomagati v njihovem razvoju, da bodo tržno zanimivi, ter v prvo ekipo sistematično vključevati naše mlade igralce. Verjamem, da nam lahko uspe,'' poudarja Rožman.