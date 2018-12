Talisman mariborske sreče odhaja nasmejan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strelski rekorder NK Maribor in 1. SNL Marcos Tavares se je na zimski premor v domovino odpravil zadovoljen, saj so vijolice v prvem delu sezone uresničile večino ciljev. Brazilec s slovenskim potnim listom iz tedna v teden postavlja nove mejnike, za popolno jesensko idilo pa je pogrešal le kakšen evropski nastop več.

Brez njega si v zadnjem desetletju ni moč zamisliti vijolic. Pot do zlatega trofejnega obdobja je športni direktor Zlatko Zahović tlakoval prav prek brazilskega napadalca, ki je v mesto ob Dravi prišel leta 2008, nato pa pustil tako velik pečat, da je postal nezamenljiv kapetan in mogočen lovec na strelske rekorde.

V prvi slovenski ligi je dosegel že 146 zadetkov, spomladi pa načrtuje nove podvige. Čeprav se je jeseni v Prvi ligi Telekom Slovenije šestkrat vpisal med strelce in bi bil s tem dosežkom v kar petih slovenskih prvoligaških klubih najboljši strelec jesenskega dela, je pri Mariboru drugače. Tam vrhunskih strelcev, ki so bili to jesen zelo razigrani, kar mrgoli. Marcos Tavares si deli "komaj" četrto mesto na klubski lestvici strelcev.

Izjemna jesen z eno napako

Mariborčani so v jesenskem delu osvojili kar 45 točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Jesenski prvak Maribor je zabijal v neverjetnem ritmu. Dosegel je 55 zadetkov, skoraj tri na tekmo (odigrano je bilo 19 krogov). Osvojil je 45 točk, kar devet več od branilcev naslova Olimpije, tako da v štajerski prestolnici vlada zadovoljstvo.

"To je bila izjemna jesen z zgolj eno napako. Škoda, da smo nekoliko prehitro končali nastope v evropskih tekmovanjih. A to je nogomet," je dejal 34-letni nogometaš iz Porto Alegreja, ki mu je tako všeč v Sloveniji, da bo v mestu pod Pohorjem ostal tudi po koncu igralske kariere.

Jeseni ga je zmotilo le (pre)hitro evropsko slovo. Maribor je v kvalifikacijah za evropsko ligo izpadel proti Glasgow Rangers. Usoden je bil poraz na Škotskem (1:3). Na povratni tekmi v Ljudskem vrtu pa ni bilo zadetkov (0:0), Tavares pa je za nameček v izdihljajih srečanja zapravil priložnost z bele točke vsaj za častno zmago.

Z božjo pomočjo do evropskih uspehov

Pogodbo z mariborskim klubom ima sklenjeno do leta 2021. Foto: Twitter/NK Maribor Če se Mariboru, ki je v zadnjem desetletju dvakrat zaigral v skupinskem delu lige prvakov, v evropski ligi pa se je celo dokopal do izločilnega dela, ni posrečilo v Evropi, pa mu gre veliko bolje v domačih tekmovanjih. Tavares je vesel, da se Mariboru zaradi izdatne prednosti pred zasledovalci nasmiha državni naslov, ki ga je v prejšnji sezoni osvojila Olimpija.

"Kot prvak svoje države se lahko lažje uvrstiš v katero od evropskih tekmovanj. Z nekoliko božje pomoči nam morda uspe znova priti vse do skupinskega dela. Najprej pa je treba biti prepričljiv v domačem tekmovanju in to, kar nam je uspelo doslej, nam daje veliko upanje za leto 2019," je v pogovoru pred božično-novoletnimi prazniki povedal za klubsko stran.

V dodatno zadovoljstvo mu je lahko tudi spoznanje, da bo Maribor spomladi vztrajal v boju za dvojno krono. Tekmeca v polfinalu pokala Slovenije bo izvedel v četrtek, možni kandidati so Aluminij, Mura in Olimpija. Maribor je nazadnje osvojil pokal leta 2016. "Hrepenimo po zmagah in novih lovorikah," sporoča, da motiviranost nogometašev najbolj trofejnega slovenskega kluba ni vprašljiva.

Dokazali, zakaj je Maribor največji v državi

Brazilec z vijoličastim srcem je lačen osvajanja lovorik. Foto: Vid Ponikvar Pomembno prelomnico je jeseni predstavljal pokalni četrtfinalni dvoboj v Domžalah. Maribor se je takrat le nekaj dni po bolečem porazu v Ljudskem vrtu z Olimpijo (1:2), ko so se Ljubljančani približali na vsega dve točki zaostanka, znašel na robu prepada še v pokalu. V obdobju, ko je opozarjal na sodniške napake, je v Športnem parku ob Kamniški Bistrici v sodnikovem podaljšku izgubljal z 0:2. S tem rezultatom bi izpadel, a se je vendarle rešil. Podobno kot že v osmini finala na gostovanju pri Bravu v Ljubljani.

V Domžalah je Romun Alexandre Cretu z zadetkom za 1:2 poskrbel za najbolj dragoceno potezo, odkar se je na Štajersko preselil iz Ljubljane. S tem je napovedal boljše čase za vijolice. Sledilo je pet zaporednih zmag v prvenstvu s skupno razliko v zadetkih 17:3. Olimpija je v tem času nizala spodrsljaje, tako da je četa Darka Milaniča odšla na zimski premor s +9. "S tem smo dokazali, zakaj je Maribor največji klub v državi. Tudi zaradi odzivov na kakšno vmesno manj prijetno situacijo," je ponosen, da so Mariborčani z zmagami hitro pozabili na poraz na zadnjem večnem derbiju z Ljubljančani.

Prednost pred Olimpijo prinaša mir in motivacijo

Maribor je doživel zadnji poraz v tej sezoni na večnem derbiju v Ljudskem vrtu proti Olimpiji. Foto: Mario Horvat/Sportida Najboljši strelec v zgodovini NK Maribor in slovenskega državnega prvenstva, ki nosi vijoličasti dres že 11. sezono zapored, se je po dolgem času odpravil na zimske praznike v domovino. Odšel je v Brazilijo, kjer si bo lahko odpočil od napornega jesenskega dela.

"Kakšnih 15 dni bomo le lahko pozabili na nogomet, nato pa se bo moral vsak izmed nas začeti pripravljati po individualnem programu, ki nam ga je trener že poslal. Nato sledi ustaljen ritem. Najprej priprave v Moravskih Toplicah, nato selitev v Antalijo. Prednost, ki smo si jo priigrali, gotovo prinaša nekoliko več prepotrebnega miru, a tudi motivacijo za naprej," je še sporočil kapetan jesenskih prvakov in navijačem zaželel srečno novo leto.

Želja je znana. Da bi se v letu 2019 skupaj veselili novih uspehov. Sodeč po jesenskem delu, so Mariborčani na dobri poti, da bodo ciljno črto prvoligaškega maratona prečkali kot prvi, Tavares pa bi lahko že desetič v prvoligaški sezoni dosegel dvomestno število zadetkov. Neutruden stroj za zadetke še ni rekel zadnje!

