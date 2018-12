V pričakovanju potrditve: v Gorici so tiho, navijači nezadovoljni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V klubu so o trenerski spremembi za zdaj še tiho, tako da ta kadrovska sprememba še ni uradna, a zdaj je stoodstotno jasno, da Miran Srebrnič odhaja s klopi Gorice. Medtem so nekateri navijači že izrazili nezadovoljstvo nad tako odločitvijo.

Katastrofalno slab niz v drugem delu jesenske sezone je poskrbel, da so se legendarnemu Miranu Srebrniču, ki je v klubu neprekinjeno že četrt stoletja, v ponedeljek zahvalili za sodelovanje. Potrditev informacije, ki je hitro zaokrožila v javnosti, smo dobili že včeraj, danes pa lahko s stoodstotno gotovostjo trdimo, da je resnična, saj smo to izvedeli iz res zanesljivih virov.

Pri Gorici kadrovske spremembe, ki bo v Novi Gorici zagotovo dvignila nekaj prahu, sicer še niso potrdili. V lov na potrditev informacije o Srebrničevem odhodu smo se podali tudi mi, a je za zdaj nismo dobili, česar upravi štirikratnega slovenskega prvaka ne gre zameriti, saj so prazniki.

Verjetno bodo novico v vodstvu kluba uradno potrdili najpozneje v četrtek dopoldne, ko bo spet delovni dan.

Za 48-letnega med navijači zelo priljubljenega trenerja, ki je barve Gorice 14 let neprekinjeno branil kot igralec, potem pa še dvakrat kot pomočnik trenerja in štirikrat kot trener, se v svojem četrtem trenerskem mandatu poslavlja po treh letih in pol.

Zanj je bil usoden katastrofalen zaključek jesenskega dela prvenstva, ko ni zmagal kar devet tekem zapored, v katerih je doživel kar osem porazov.

Na prvenstveni lestvici je Gorica padla z drugega na sedmo mesto, od pokalnega tekmovanja pa se je že poslovila in precej zaostaja za mesti, ki ob koncu prinašajo Evropo.

Navijači Gorice odločitve klubskega vodstva niso sprejeli z navdušenjem. Foto: Vid Ponikvar

Pričakovano, navijači niso zadovoljni

Navijači Gorice, ki so Srebrniču že od nekdaj zelo naklonjeni, so na nekaterih forumih in družabnih omrežjih že izrazili nezadovoljstvo nad odločitvijo klubskega vodstva na čelu s predsednikom Harijem Arčonom, kar je pričakovano.

Redkokdo se strinja s takšno potezo, kar nekaj pa jih je precej besnih, a to je nenazadnje pričakovano. Gre namreč za verjetno največjo legendo štirikratnih slovenskih nogometnih prvakov, ki je bil zraven pri vseh štirih naslovih Gorice.

Favorit uprave je trener Radomelj

Pri Gorici si sicer, kot smo pisali že včeraj, za Srebrničevega naslednika željo mladega bosanskega trenerja, ki sedi na klopi jesenskega drugoligaškega prvaka Radomelj, Nermina Bašića.

Kolikor nam je uspelo izvedeti, do dogovora za zdaj še ni prišlo, a bi bilo lahko kaj več jasnega v naslednjih dneh. Zagotovo pa v začetku prihodnjega leta, saj Gorico 7. januarja že čaka začetek priprav na drugi del sezone.