Žreb: Olimpija se vrača v kraj, kjer je doživela katastrofo, Šimundža izziva Maribor

Znana sta polfinalna para nogometnega pokala Slovenije. Branilec naslova Olimpija se bo v polfinalu udarila z Aluminijem, ki ji je jeseni v Kidričevem prizadejal sramoten poraz (2:6), prvem in edinem zadnjega trenerja zmajev Zorana Barišića, Maribor pa se bo pomeril z Muro, ki je v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije blestela proti vijolicam.

Prvi tekmi moškega polfinala sta 3., povratni pa 24. aprila 2019. Ženski polfinale bo 17. aprila.

Slaba dva tedna po koncu jesenskega dela, v katerem si je veliko prednost pred zasledovalci priigral Maribor, je ples kroglic v Ljubljani določil polfinalna para pokala Slovenije.

Žreb ni postregel večnega derbija. Maribor in Olimpija, ki sta v jesenskem delu 1. SNL zbrala največ točk, se ne bosta udarila med seboj, ampak skušala v polfinalu uresničiti vlogo favorita. Ne bo jima lahko, saj sta dobila tekmeca, ki sta jim v jesenskem delu prizadejala veliko bolečine. Ker pa pokal predstavlja bližnjico do nastopa v Evropi, saj naslov pokalnega zmagovalca zagotavlja udeležbo v kvalifikacijah za evropsko ligo, je tekmovanje s strani udeležencev, zlasti Aluminija in Mure, deležno še večjega zanimanja.

Olimpija v Kidričevem, Maribor v Fazaneriji pod žarometi

Polfinalista pokala sta tudi Mura in Aluminij. Prekmurci bodo izzivali Maribor, Kidričani pa Olimpijo. Foto: Mario Horvat/Sportida Največja favorita za pokalni naslov sta jesenski prvak Prve lige Telekom Slovenije Maribor in branilec naslova Olimpija, a imata svoje načrte pa imata tudi zasedbi iz Kidričevega in Murske Sobote, ki sta v prvem delu sezone poskrbeli za nič koliko odmevnih dosežkov.

Aluminij, v prejšnji sezoni je z nastopom v finalu, kjer je izgubil proti Olimpiji z 1:6, in izenačil najboljši klubski dosežek, bo v prvenstvu prezimil na visokem tretjem mestu, zmaje pa še vedno zaboli v srcu, ko se spominjajo še svežega poraza v Kidričevem (2:6). Zeleno-bele čaka novo gostovanje v Športnem parku, kjer je zdaj že nekdanji trener Zoran Barišić izkusil edini poraz, ko je vodil Olimpijo. Predsednik Milan Mandarić je v zimskem premoru napovedal številne spremembe, odšlo naj bi tudi nekaj najdražjih igralcev.

Z odhodom nekaterih najboljših igralcev, ki so blesteli v jesenskem delu in Kidričane popeljali do tretjega mesta, se spogledujejo tudi v taboru Aluminija, zato je vprašanje, v kakšnih postavah se bosta spoprijela tekmeca iz slovenske prestolnice in Kidričevega. V prejšnji sezoni sta obračunala v finalu, tokrat se bosta pomerila v polfinalu.

Maribor jeseni že izkusil moč Mure

V drugem polfinalnem paru bosta v ospredju Maribor in Mura. Prekmurci so v jesenskem delu ponagajali vodilnim vijolicam. Črno-beli, ki bodo spomladi računali na pomembno pridobitev, saj bodo lahko dvoboj v Fazaneriji igrali pod žarometi, so doma premagali Maribor kar s 4:1, neporaženi pa ostali tudi v Ljudskem vrtu, kjer jih je spremljalo več kot tisoč gostujočih navijačev.

Podobno bo tudi 3. aprila, ko bodo izbranci Anteja Šimundže, ki pozna odlično Maribor in njegovega stanovskega kolega, nekdanjega šefa Darka Milaniča, ponovno gostovali v mestu ob Dravi. Povratni dvoboj bo v Fazaneriji tri tedne pozneje.

Maribor naskakuje jubilejno deseto pokalno lovoriko. Zadnjo je osvojil v sezoni 2015/16. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je potekal tudi žreb polfinala ženskega pokala NZS. Zaplesale so kroglice ŽNK Telemach GMT Beltinci, ŽNK Olimpija Ljubljana, ŽNK Krim Roljet in ŽNK Moje-lece.si Radomlje. Polfinala para sta Olimpija - Beltinci in Krim - Radomlje.