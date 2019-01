Olimpija izbrala tekmece, trenerja pa še ne, beli dim nad Krškim v torek

Jesenski prvak Maribor bo začel priprave zvečer s tradicionalno klubsko večerjo, v torek pa bodo igralci v tem letu opravili prvi trening pod vodstvom Darka Milaniča. Lokacije ostajajo nespremenjene. Vijolice se bodo najprej pripravljale v Ljudskem vrtu, nato se bodo preselile v Moravske Toplice, prihodnji mesec pa opravile osrednji del priprav v Turčiji.

Imena tekmecev, s katerimi se bodo pomerili v pripravljalnem delu, bodo javnosti predstavili v torek, za zdaj pa je že potrjeno, da se bodo na slovenskih tleh na začetku februarja pomerili z Mariborom, v Antalji pa s srbskim prvakom Crveno zvezdo iz Beograda, ki se je jeseni izkazal v ligi prvakov.

S kom vse se bo pomerila Olimpija?

Nogometaši Olimpije bodo priprave začeli v sredo. Foto: Vid Ponikvar Olimpija, ki še išče novega trenerja, bo začela priprave v sredo. Vzporedno bodo potekali treningi in testiranja, ostaja pa vroče vprašanje, kdo jih bo vodil. Ker se je predsednik Milan Mandarić že vrnil z družinskega obiska ZDA, velja v kratkem pričakovati odločitev vodstva o nasledniku Zorana Barišića, pestro bo tudi spremljanje dogajanja na nogometni borzi, saj bi lahko zeleno-bele zapustilo kar nekaj igralcev.

Zmaji se bodo dobra dva tedna pripravljali v Sloveniji, kjer se bodo pomerili s hrvaškim drugoligašem Varaždinom, za katerega nastopa tudi nekdanji napadalec zmajev Leon Benko, hrvaškim prvoligašem Gorico in slovenskim drugoligaškim jesenskim podprvakom Bravom. V turškem Beleku, kjer se bo Olimpija pripravljal od 1. do 13. februarja, pa bodo tekmeci avstrijski St. Pölten, slovaški DAC iz Dunajske Strede in Lokomotiva Taškent iz Uzbekistana. Zmaji bodo v Turčiji odigrali štiri tekme, a zadnji tekmec še ni potrjen.

Aluminij bi rad ostal doma, Domžale so navezane na Umag

Trener Aluminija Oliver Bogatinov upa, da bo vreme v tem mesecu naklonjeno Kidričanom. Foto: Mario Horvat/Sportida Tretjeuvrščeni Aluminij namerava glavnino priprav opraviti v Kidričevem. Prvi trening bo v četrtek ob 15.30 v športnem parku Kidričevo, od vremenskih razmer, zlasti morebitne zamrznitve, pa bo odvisno, ali se bodo odločili tudi za krajši skok v toplejše kraje. Večino pripravljalnih tekem nameravajo polfinalisti pokala Slovenije odigrali tako na domačih tleh.

Domžalčani bodo večji del priprav opravili v domačem okolju, dvakrat pa se bodo za en teden odpravili v zdaj že tradicionalno pripravljalno bazo v Umagu. Prvič 21. januarja, drugič pa 4. februarja. Na Hrvaškem se bodo pomerili proti Osijeku, Istri 1961 in drugi ekipi zagrebškega Dinama.

S kom se bodo še rumeni pomerili v pripravljalnem obdobju? Prva prijateljska tekma bo 16. januarja proti tretjeligaškemu klubu Brinje Grosuplje. Tri dni pozneje se bodo pomerili s kranjskim Triglavom, 1. februarja pa bo sledil ''slovenski derbi'' proti jesenskemu prvaku Mariboru. Generalka pred prvenstvom bo 16. februarja v Gradcu proti avstrijskemu Sturmu, dva dneva pred tem pa bodo Domžalčani preverili še pripravljenost sosedov iz Doba.

V Turčijo tudi Celje in Mura, Gorica prvič z Bašićem

Celjani se že pripravljajo na drugi del sezone. Uvodni trening so v snežnem vremenu opravili na igrišču z umetno travnato površino Olimp, kjer bodo trenirali do konca meseca, nato pa se bodo odpravili v Turčijo. Med 28. januarjem in 11. februarjem bodo nastanjeni v Antalji, kjer bodo odigrali štiri tekme. Tekmeci še niso potrjeni, obstaja pa velika možnost, da bosta na drugi strani igrišča beograjski Rad in južnokorejski Pohang Steelers.

Pred tem se bodo Kosićevi izbranci v Sloveniji pomerili s celjskim tretjeligašem Šampionom (19. januar) in drugoligaškim klubom Beltinci (26. januar). Z moštvom trenirata tudi reprezentant Rudi Požeg Vancaš in mladi branilec Dušan Stojinović, za katera vlada veliko zanimanje. Celjani bodo generalko pred začetkom spomladanskega dela odigrali 16. februarja proti avstrijskemu prvoligašu WAC.

Novopečeni trener Gorice Nermin Bašić je v ponedeljek popoldne prvič vodil trening štirikratnih državnih prvakov. Celotne priprave na spomladanski del bodo zaradi ugodnih podnebnih pogojev, ki jih nudi Nova Gorica, opravljene v mestu vrtnic. Gorica bo odigrala najverjetneje šest pripravljalnih tekem. Prva prijateljska tekma bo 19. januarja proti hrvaškemu Osijeku, teden dni pozneje bo tekmec slovenski drugoligaš Roltek Dob, 2. februarja velenjski Rudar, 6. februarja pa Ilirija 1911 iz Ljubljane.

Mura je začela treninge v soboto na igrišču z umetno travnato površino v Fazaneriji. Prihodnji teden (15. januarja) bo odigrala uvodno pripravljalno tekmo, na drugi strani bodo Beltinci. Januarja se bo zagotovo pomerila tudi s čakovskim Međimurjem in ptujsko Dravo, nato pa se 3. februarja odpravila v turški Side, kjer se bo pripravljala 12 dni. Odigrala bo štiri dvoboje, za zdaj so znani trije tekmeci. To so ukrajinski prvoligaški Čornomorec iz Odese, najboljši poljski drugoligaš Rakow Czestochova in moldavski prvak Šerif Tiraspol. Pred začetkom spomladanskega dela se bodo Prekmurci, ki bodo v spomladanskem delu bogatejši za umetno razsvetljavo v Fazaneriji, pomerili še s četrtoligaškimi Dobrovcami.

Rudar in Triglav na Hrvaškem, Krško v pričakovanju novega trenerja

Rudar je eden izmed številnih slovenskih prvoligašev, ki se bodo med pripravami za nekaj časa preselili v Umag. Foto: Urban Urbanc/Sportida Velenjski Rudar bo začel priprave v prestolnici lignita 10. januarja. V soboto se bodo člani pomerili v medsebojni tekmi, po kateri bo trener Marijan Pušnik lažje ocenil pripravljenost kandidatov, ki si bodo poskušali zagotoviti mesto v začetni enajsterici. Konec januarja se bodo knapi za en teden odpravili v Umag. Za zdaj je že jasno, da se bodo v pripravljalnem obdobju pomerili tudi z Gorico.

Kranjski Triglav bo priprave začel v torek, 8. januarja. V poldrugem mesecu namerava opraviti 48 treningov in odigrati 11 pripravljalnih tekem. Orli se bodo najprej pomerili 16. januarja z drugoligašem Dobom, tri dni pozneje sledi dvoboj z Domžalami, 22. januarja pa že domenjena tekma s tretjeligaškim klubom Brinje Grosuplje. Na začetku februarja se bo Triglav pomeril s Koprom. Med 27. januarjem in 3. februarjem se bo pripravljal v Umagu, kjer naj bi odigral vsaj šest tekem. Tekmeci še niso znani.

Nogometaši Krškega, ki so jesenski del končali na zadnjem mestu, bodo v torek dobili novega trenerja. Po odhodu Alena Šćulca je ekipo začasno vodil pomočnik trenerja Radovan Karanović, novi strateg pa bo znan v torek. Takrat bo vodstvo Krškega predstavilo tudi nekoliko spremenjen igralski kader in tekmece v pripravljalnem obdobju, še vedno pa ostaja želja, da bi se zadržala glavnina najboljših igralcev v jesenskem delu.