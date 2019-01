Nov odhod pri Olimpiji. Poslovil se je še en ljubljenec navijačev.

Zasedba Olimpije bo v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije vstopila močno prevetrena. Vodstvo kluba je nedavno namignilo, da bi lahko igralci, ki imajo najvišje prejemke, v primeru, če se s klubom ne bodo pogodili za nove, nižje plačilne pogoje, kmalu zapustili zmajevo gnezdo.

Po izrečenih besedah so sledila še dejanja. Najprej se je poslovil hrvaški napadalec Ivan Lendrić, ki pri Olimpiji ni bil deležen velike minutaže, po novem letu pa sta aktualnega slovenskega prvaka zapustila najbolj izkušena branilca.

Aris Zarifović je za Olimpijo od leta 2012 odigral 150 tekem. Foto: Vid Ponikvar Kapetan Branko Ilić se je z zmaji po čustvenem sporočilu za javnost poslovil v četrtek, a to še zdaleč ni bila edina sprememba, ki je ohromila moči v obrambni vrsti Olimpije. Po poročanju slovenskega športnega dnevnika EkipaSN je ljubljanskemu klubu v slovo pomahal tudi dolgoletni branilec Aris Zafirović.

Borbeni Primorec, ki je pred slabim letom podaljšal zvestobo Olimpiji do leta 2021 in veljal za velikega ljubljenca navijačev, se seli na Tajsko, kjer bo branil barve mladega prvoligaškega kluba Samut Prakan City. Tako je ljubljanski klub čez noč ostal brez dveh vodilnih branilcev. Olimpija, naj bi s 30-letnim Zarifovićem sporazumno prekinila pogodbo, zato ne bo deležna odškodninskega zneska.

Zarifović je zadnjo tekmo v dresu Olimpije odigral 8. decembra 2018, ko so zmaji v sklepnem dejanju jesenskega dela v gosteh premagali Gorico s 3:1. Usoda je hotela, da se je Primorec od zeleno-belega dresa poslovil na gostovanju pri klubu, kjer je začel kariero in do leta 2012 tudi nabiral prvoligaške izkušnje. Zarifović je za Olimpijo odigral v vseh tekmovanjih okroglih 150 tekem.

Razpad ''prve'' šampionske zasedbe

Primorec je Olimpiji pomagal do dveh naslovov državnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar Od šampionske zasedbe iz sezone 2015/16 tako v taboru Olimpije vztrajajo le še Rok Kronaveter, Aljaž Krefl, Nejc Vidmar in Nik Kapun! Manj kot tri leta po nepozabnem državnem naslovu, prvem, ki so ga Ljubljančani osvojili v obdobju predsednikovanja Milana Mandarića, so tako pri zeleno-belih le še štirje nogometaši, ki so pomagali zmajem do naslova v sezoni 2015/16.

Obstaja pa velika možnost, da bo kmalu Olimpijo zapustil tudi Rok Kronaveter. Občasni reprezentant, strelec nekaterih odločilnih zadetkov za oba naslova ''nove'' Olimpije in najboljši strelec jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije, bi lahko sledil poti Ilića, Lendrića in Zarifovića.

Otrok novogoriškega kluba, ki je bil zelo spoštovan v srcih navijačev Olimpije, bo kariero nadaljeval na Tajskem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V zimskem prestopnem roku bi lahko tabor branilcev slovenskega naslova zapustila tudi reprezentančni vratar Aljaž Ivačič in napadalec Andres Vombergar, ki je dosegel kar deset zadetkov in si na lestvici najboljših strelcev s Kronavetrom in napadalcem Mure Rokom Sirkom deli prvo mesto.

Olimpija, ki je v jesenskem delu izstopala tudi po največjem igralnem deležu tujcev (60 odstotkov), je tako v začetku leta 2019 izgubila dva izkušena slovenska branilca, kar bo še oslabilo delež domačih nogometašev.