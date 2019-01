Trener Mure Ante Šimundža bo v drugem delu sezone, v katerem Prekmurce poleg nastopov v državnem prvenstvu čaka še izziv v polfinalu pokalnega tekmovanja proti Mariboru, računal tudi na mladega novinca iz Nemčije. V Fazanerijo se je iz Nürnberga preselil 20-letni Kevin Žižek. Mladi napadalec je pred selitvijo v Nemčijo igral za mlajše zasedbe ljubljanskega Brava in Maribora, oblekel pa je tudi državni dres mlajših starostnih kategorij. Skupno je zbral 23 reprezentančnih nastopov, v katerih je dosegel deset zadetkov.

Žižek je v jesenskem delu aktualne sezone igral v četrti nemški ligi, kjer je za drugo ekipo Nürnberga odigral pet srečanj. Z Muro je sklenil sodelovanje do konca junija leta 2020 in postal prvi novinec, ki je prišel v prekmursko prestolnico v letošnjem zimskem prestopnem roku.

S tem se je v taboru Mure, kjer je v jesenskem delu z zadetki kraljeval Rok Sirk (dosegel jih je deset in si na lestvici najboljših strelcev deli prvo mesto z nogometašema Olimpije Rokom Kronavetrom in Andresom Vombergarjem), še povečalo število nogometašev, ki so se v mlajših kategorijah dokazovali v Ljudskem vrtu. Črno-beli so prezimili na sedmem mestu, v spomladanskem delu pa bodo na domačih tekmah deležni odmevne novosti, saj bodo lahko zaradi pridobitve umetne razsvetljave igrali dvoboje tudi v večernem terminu.