Rudi Požeg Vancaš bo januarja odšel iz Celja, a samo za en teden

S pripravami na drugi del sezone so začeli tudi nogometaši Celja. Na ponedeljkovem prvem treningu pod vodstvom Dušana Kosića jih je bilo kar 29. Dvema nogometašema so se zahvalili za sodelovanje, z enim so podaljšali pogodbo, slovensko športno javnost pa zanima predvsem, kaj bo z Rudijem Požegom Vancašem. Vse kaže, da bo še vsaj pol leta ostal.

Celjani, ki so prezimili na petem mestu prvenstvene razpredelnice, od pokala pa so se že poslovili, so se zbrali v ponedeljek. Trener Dušan Kosić je pozdravil 29 nogometašev, med katerimi je bilo tudi nekaj mladincev.

Na zboru ni bilo napadalca Tilna Pečnika in branilca Morisa Nusueva, s katerima so pri Celju prekinili sodelovanje, medtem ko so javnost obvestili o podaljšanju sodelovanja s še enim napadalcem. Lovro Cvek je podpisal novo pogodbo do konca leta 2020.

Padel je dogovor, da bo odšel šele poleti

Za Celje je do zdaj odigral 90 tekem in zabil 21 golov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Toda veliko bolj kot to vse tiste, ki jim srce bije za celjskega prvoligaša in tudi marsikoga drugega, zanima, kaj se bo zgodilo z najboljšim posameznikom moštva Rudijem Požegom Vancašem.

Z devetimi goli z naskokom najboljši strelec Celjanov v tej sezoni, ki je v prvem delu sezone igral v reprezentančni formi in si prislužil tudi debi v majici izbrane vrste, je na izhodnih vratih Celja že nekaj časa.

O tem se je govorilo že pred enim letom, ko je naposled končal namigovanja in pogodbo s Celjani podaljšal do maja 2020, še veliko bližje odhodu pa je bil 24-letni ofenzivni vezist lani poleti, ko je bil tik pred prestopom v Belgijo, ki pa je na koncu padel v vodo.

Ni skrivnost, da se je v vsem tem času spogledoval tudi z Mariborom, a se naposled skupaj s tistimi, ki skrbijo za njegovo nogometno pot, odločil, da bo, če bo že odšel, prestopil samo v tujino.

Bilo bi presenečenje, če se nanj ne bi spomnil Matjaž Kek

Se to lahko zdaj, ko je nekdanji član Domžal, ki je v Celje prišel januarja 2016, res vroča roba? Je namreč eden najboljših, če ne celo kar najboljši posameznik prvega dela Prve lige Telekom Slovenije, v zadnjem obdobju pa tudi reprezentant.

Po informacijah, ki smo jih dobili, se to ne bo zgodilo, razen če na njegov naslov ne bi prišla kakšna res bogata ponudba, ob kateri bi bilo težko zaloputniti vrata in reči: "Ne, hvala!"

Tako Požeg Vancaš kot ljudje v vodstvu kluba naj bi se po naših informacijah namreč dogovorili, da bo še do konca sezone ostal v Celju, potem pa poleti naposled skušal realizirati odhod iz Slovenije, ki je njegova velika želja. Požeg Vancaš, ki se je pojavil tudi na prvem treningu v letu 2019, naj bi bil zagotovo zraven tudi februarja, ko Celjane čaka nadaljevanje prvenstvene sezone.

Skorajda zagotovo bo v drugi polovici januarja spet oblekel reprezentančno opremo. Foto: Vid Ponikvar

Bo pa, to je skorajda stoodstotno, vmes za kakšen teden zapustil soigralce. Bilo bi namreč veliko presenečenje, če se ne bi pojavil na prvem seznamu novopečenega selektorja Slovenije Matjaža Keka za neuradno prijateljsko tekmo močno razredčene reprezentance proti Kitajski 24. januarja letos.

Morda pa se v španski Marbelli, kjer se bo Kek uradno vrnil na klop Slovenije, izkaže, močno opozori nase in poskrbi, da Celje že ta mesec zapusti za vedno, kdo ve …

Prvič že v petek, generalka z Avstrijci

Kakorkoli že, Celjani se bodo v domačem okolju pripravljali do 28. januarja, ko jih čaka pot na osrednji del priprav v turško Antalyjo, kjer bodo ostali do 11. februarja. V tem času bodo odigrali štiri prijateljske tekme (imena nasprotnikov še niso znana).

Dušan Kosić je na prvem treningu v letu 2019 na delu pozdravil kar 29 nogometašev. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Že v petek bodo v akciji prvič, saj se bodo udarili na medsebojni tekmi. Potem jih 10. januarja čaka tekma proti tretjeligašu Šampionu in 26. januarja še tekma proti drugoligašu Beltincem. Po prihodu s priprav bodo generalko pred nadaljevanjem prvenstva odigrali 16. februarja, ko se bodo pomerili z avstrijskim prvoligašem Wolfsbergerjem.

Prva uradna tekma v letošnjem letu Celjane čaka teden pozneje, ko bodo na svojem štadionu v prvem prvenstvenem krogu drugega dela sezone gostili Gorico.

Saga o prestopu Rudija Požega Vancaša: