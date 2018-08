Celjani odbili še en Zahovićev napad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rudi Požeg Vancaš in njegova prodaja

Pri Mariboru kljub izpadu iz Evrope in zelo širokemu kadru očitno ne popuščajo v nameri, da bi k sebi pripeljali še Rudija Požega Vancaša, trenutno enega najbolj vročih nogometašev v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Ponudbo zanj, bojda v višini 300 tisoč evrov, so pri Mariboru, podobno kot tudi pri Olimpiji, poslali že pred časom, a so jih Celjani zavrnili. Včeraj pa so Mariborčani očitno poizkusili še enkrat.

V Celju se je mudil njihov športni direktor Zlatko Zahović in kar nekaj časa sestankoval z vodilnimi ljudmi celjskega prvoligaša, a Celje zapustil razočaran.

Dogovora za 24-letnega krilnega napadalca, ki je v prvih treh prvenstvenih krogih nove sezone zabil tri gole, potem pa ni več igral, ni dočakal.

Darko Milanič priznal, da bi si ga želel

Ali bodo Mariborčani do konca poletnega prestopnega roka, ki se izteče v petek, še poizkusili, ni znano, je pa Darko Milanič pred nedeljsko prvenstveno tekmo Maribora, ki se bo v Ljudskem vrtu udaril prav s Celjem, dejal, da bi si Požega Vancaša zagotovo želel.

"Vsak dober igralec je dobrodošel, to velja tudi zanj," je povedal trener Maribora v najavi štajerskega derbija.

Ne igra in čaka na prestop, ki ga še kar ni dočakal

Požeg Vancaš, ki po naših informacijah še vedno vztraja pri tem, da bi se preselil v tujino, v nedeljo sicer ne bo igral. Na svojo željo je prav zaradi prestopa, ki naj bi se mu obetal, v strahu pred tem, da bi se poškodoval, trenerja Celja Dušana Kosića prosil za to, da ga osvobodi tekmovalnih obveznosti.

Rudi Požeg Vancaš je nazadnje zaigral pred tremi tedni, ko je Olimpiji zabil gol v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

Se pa zdaj vse skupaj vleče že res dolgo in nogometašu, ki se je junija prvič znašel na seznamu selektorja Slovenije Tomaža Kavčiča, verjetno škoduje. Vprašanje je tudi, ali bo ohranil status reprezentanta, saj ne igra.

Selektor bo imena nogometašev, na katere bo računal na septembrskih prvih tekmah lige narodov proti Bolgariji doma in Cipru v gosteh, razkril v sredo.

Požeg Vancaš ima sicer s Celjem podpisano pogodbo do leta 2020, ki jo je podaljšal decembra lani.

