Darko Milanič odgovoril: Lahko polemizirate, kolikor hočete #video

Tri dni pred nedeljskim štajerskim derbijem Prve lige Telekom Slovenije smo v Ljudskem vrtu obiskali trenerja trenutno vodilnega Maribora Darka Milaniča in se z njim pogovorili o tekmi s Celjem, o izjavi Bojana Prašnikarja, ki je dejal, da so vijoličasti že prvak, in tudi o njegovih besedah po derbiju z Olimpijo, ki so poskrbele za precej polemik.

"Nekateri morajo preprosto prečitati sami sebe. Enostavno sem z vsem srcem tu in jasno navijam za svoje moštvo, svoj klub. Za našega velikega tekmeca ne preostane. Lahko polemizirate, kolikor hočete. Zmeraj bodo nekateri nekaj našli. Jaz ostajam pri temu. Gledam svoj posel in tudi v bodoče bo tako. To se ne bo spremenilo. Tisti, ki si to razlagajo po svoje, naj se vprašajo in vidijo, kako je," je Darko Milanič govoril v četrtek, ko ga je ekipa Planet TV obiskala v Ljudskem vrtu in s tem odgovoril na očitke, da bi lahko po zmagi na nedeljskem derbiju v Stožicah z 3:0 na vprašanje, ali bo na tekmi proti Spartaku iz Trnave navijal za Olimpijo, odgovoril bolj taktno.

Če bi bil Bojan Prašnikar trener, tega ne bi izjavil

Bolj kot s tem se pri Mariboru ukvarjajo z vprašanjem, kako ostati na vrhu lestvice, ki so ga po sijajnem začetku nove sezone, štirih zmagah ter remiju ob 18 golih v nasprotnikovih in le dveh v svoji mreži, zasedli in imajo zdaj pred najbližjim zasledovalcem štiri točke prednosti, pred prvakom Olimpijo pa že kar osem.

Mnogi so prepričani, da so zdaj z naskokom prvi favorit za prvenstveno lovoriko, priznani slovenski trener, ki je lovorike osvajal tako z Mariborom kot tudi z Olimpijo in je trenutno brez službe, Bojan Prašnikar, pa je celo dejal, da se bodo vijoličasti sprehodili do nove, že 15. prvenstvene lovorike.

"Če bi bil trener, tega ne bi izjavil, vendar pa je jasno, da njegova beseda v slovenskem nogometu nekaj pomeni. Naša naloga je popolnoma jasno. Vemo, da se na takšne besede ne smemo ozirati, saj je prvenstvo dolgo. Že bližnja preteklost nam pove marsikaj. Moramo iti iz tekme v tekmo. Naše prvenstvo je zelo nepredvidljivo. Težko je napovedati, kdo bo koga premagal. Zavedamo se, da bomo lahko le s trdim delom in dobro formo zadržali to mesto, na katerem smo zdaj. Naredili bomo vse, da bomo tam tudi ob koncu," je na besede rekorderja med slovenskimi trenerji, ki je bil državni prvak že šestkrat, odgovoril zdajšnji trener Maribora in s petimi prvenstvenimi lovorikami njegov najbližji zasledovalec na večni lestvici Milanič.

Čaka jih nasprotnik z dna lestvice, ki tja ne spada

Nekaj besed je namenil tudi prihajajočemu prvenstvenemu derbiju proti Celju, ki Mariborčane čaka v nedeljo ob 20.15. V Ljudski vrt prihaja trenutno zadnjeuvrščeno Celje, ki je v prvih petih prvenstvenih krogih osvojilo le tri točke.

"Čaka nas nasprotnik, ki glede na prikazano zagotovo ne spada na dno lestvice. Tega se moramo zavedati in to sem vsem fantom povedal tudi včeraj, ko smo se ponovno zbrali na treningu. Ni treba globoko analizirati tekem Celjanov, da ugotoviš, da so imeli na vseh tekmah zelo veliko priložnosti v napadu. Da so v napadu zelo aktivni in dinamični. To pomeni, da je alarm vključen. Na to tekmo moramo biti pripravljeni in se odzvati na pravi način. Odigrati moramo super tekmo in skušati upoštevati njihovo dinamiko in igrati na svoj način. Pričakujem tekmo proti nasprotniku, ki ti dopusti, da igraš lepo. Moramo pa narediti vse, da bo za nas lepo tudi po koncu tekme in bodo tri točke ostale doma," je še povedal Milanič pred štajerskim derbijem.

Celjani brez reprezentanta, ki so ga povezovali z Mariborom

Celjani bodo sicer tudi v Mariboru zaigrali brez svojega najboljšega posameznika Rudija Požega Vancaša, ki še vedno čaka na prestop in ne igra, kar pod vprašaj postavlja tudi njegovo udejstvovanje v reprezentanci, v katero se je prebil ob njeni zadnji junijski akciji. Selektor Tomaž Kavčič bo seznam za tekmi proti Bolgariji in Cipru razkril v sredo ...

V teh dneh so okoli Požega Vancaša zaokrožile informacije o tem, da se bo preselil prav v Maribor, a so nam naši viri prišepnili, da se to ne bo zgodilo, ampak 24-letni krilni napadalec še vedno vztraja pri tem, da bi odšel v tujino.

Ne bodo pa oslabljeni samo Celjani. Še veliko več je takšnih, ki jih bodo pogrešali pri Mariboru. Njegovi klubski zdravniki imajo namreč v zadnjem času veliko dela. Poškodovani so namreč Martin Milec, Alaksander Rajčević, Denis Klinar in po novem tudi Marko Šuler.

