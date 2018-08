Usoda zvezdnika Celja, ki je dvigoval prah in zavrnil Zahovića, končno znana?

Rudiju Požegu Vancašu se bo očitno le izpolnila želja o odhodu v tujino, po kateri tako zelo hrepeni. Po tednih takšnih in drugačnih govoric, od katerih so bile nekatere resnične, druge pa niti ne, je po naših informacijah zelo blizu prestopa v prvo belgijsko ligo. Bil naj bi blizu dogovora s tamkajšnjim Oostendejem.

Naš vir blizu belgijskega kluba nam je prišepnil, da naj bi bilo zgodbe, ki je to poletje zabavala slovenski nogometni prvoligaški svet, konec kmalu. Morda že jutri.

Prav veliko časa vsi vpleteni tako ali tako nimajo. Tako v Belgiji kot v Sloveniji se poletna nogometna tržnica konča v petek opolnoči.

Maribor je ponujal 300 tisoč, koliko bodo plačali Belgijci?

Foto: Urban Urbanc/Sportida Če so naše informacije prave, bi se moral v zadnjem trenutku zgoditi velik zasuk, da tega prestopa ne bi bilo.

Kakšna bo odškodnina, ki naj bi jo Belgijci nakazali na račun Celjanov, nam ni uspelo izvedeti, a gre za višjo vsoto, kot sta jo Celjanom za 24-letnega krilnega napadalca ponujala najprej Olimpija in potem še Maribor.

Oba naj bi ponujala 300 tisoč evrov oziroma nekaj več, ob tem pa Celjanom ponudila tudi nekatere svoje nogometaše. Zelo vztrajni so bili predvsem pri Mariboru, katerega športni direktor Zlatko Zahović je nazadnje poskusil prejšnji petek, a je Celje zapustil brez dogovora.

Za Oostende, ki je po petih odigranih prvenstvenih nove sezone na sedmem mestu belgijske lige, v prejšnji sezoni pa je pristal na 11. mestu, okoli pol milijona evrov odškodnine, kolikor naj bi za svojega najboljšega nogometaša zahtevali Celjani, ne bi smela biti težava.

Pred dvema letoma so za Nicolada de Previlla odšteli kar 4,5 milijona evrov, lani pa za nakupe Zinha Gana, Nicolasa Lombaertsa in Richaria Zivkovica skupaj odšteli več kot pet milijonov evrov. Letos so za Sindrita Gurija in Fabrica Ondoa za vsakega posebej odšteli nekaj več kot 700 tisoč evrov.

Reprezentant je bil, reprezentant je ostal

Požeg Vancaš, ki je v nedeljo prvič po dveh tednih spet zaigral za Celje, potem ko je ravno zaradi želje po prestopu, ki se mu je obetal, samo treniral, je v Celje prišel januarja 2016 iz Domžal in decembra lani s Celjani podaljšal pogodbo do leta 2020.

Za zdaj še nogometaš Celja naj bi se znašel na sredinem reprezentančnem seznamu Tomaža Kavčiča. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nase je z odličnimi igrami opozoril v drugem delu prejšnje sezone, ko se je prvič znašel tudi na seznamu selektorja članske reprezentance. Pod svoje okrilje ga je klical Tomaž Kavčič, ki naj bi nanj računal tudi za septembrski tekmi proti Bolgariji in Cipru.

V prvi slovenski ligi je do zdaj odigral 173 tekem in zabil 22 golov. Pred časom je bil tudi mladi slovenski reprezentant.

V mladi izbrani vrsti je zaigral na desetih tekmah in dosegel en gol.