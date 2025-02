Dembele in PSG premočna, sledi derbi City - Real

Če se bo ponovila zgodovina, bo osvojil ligo prvakov zmagovalec obračuna med Manchestrom Cityjem in madridskim Realom. Velikana iz Anglije in Španije v izločilnem delu igrata četrto sezono zapored. Še vselej je tisti, ki je bil boljši, postal prvak. Prva tekma playoffa za osmino finala ob 21.00. Igrata se še tekmi Sporting - Borussia in Juventus - PSV. Prvi dvoboj med Brestom in PSG-jem je že končan. Parižani so zmagali s 3:0, dvakrat je zadel Ousmane Dembele, ki je dal na zadnjih štirih tekmah kar 10 golov.

Liga prvakov, play-off za osmino finala (prve tekme):

Torek, 11. februar:

Dembele je vroč, prvi zadeva Vitinha

Himna lige prvakov je najprej igrala v Guingampu, kjer igra svoje domače evropske tekme Brest. Francoski klub ni premagal PSG-ja že 40 let, vse od januarja 1985. Parižani so v izjemni formi, na zadnjih tekmah so tudi zelo učinkoviti, zlasti Ousmane Dembele, ki je na prejšnjih treh srečanjih dosegel kar osem golov. Prvič v Evropi je za PSG igral donedavni član Napolija Khvicha Kvaratskhelia (zadnjih 25 minut). PSG je pred poldrugim tednom v francoskem prvenstvu odpravil Brest s prepričljivim rezultatom 5:2.

Vitinha je streljal nonšalantno, a vseeno uspešno. Foto: Reuters Prvo priložnost na tekmi so imeli domači, točneje Ludovic Ajorque, ki je v 14. minuti iz neposredne bližine streljal mimo leve vratnice, a so prvi povedli gostje. V 18. minuti je streljal Ousmane Dembele, žogo pa je z roko pred svojim vratarjem v golavt preusmeril Pierre Lees-Melou. Sodnik je s pomočjo sistema VAR pokazal na belo točko. Marca Bizota je zanesljivo premagal Vitinha. Prvi gol za Portugalca v letošnji ligi prvakov. V 35. minuti bi kaj lahko bilo 1:1, ko je po podaji iz kota najvišji v skoku in neoviran Abdallah Sima streljal z glavo, a mu je veselje preprečila vratnica. Nekaj minut zatem je okvir vrat zatresel še Bradley Barcola (PSG). Ko se je ob koncu polčasa zdelo, da sta ekipi enakovredni, pa je udaril Dembele. Po podaji Achrafa Hakimija je prodrl v kazenski prostor in natančno streljal v bližnji vratarjev kot. Njegov 18 gol na zadnjih 11 tekmah!

Vitinha se je veselil vodstva z 1:0, potem ko je bil zanesljiv z bele točke. Foto: Reuters

Ousmane Dembele je streljal in zadel z 3:0. Foto: Reuters Tretji gol na tekmi smo videli v 50. minuti, a so ga sodniki po ogledu razveljavili. Dembele je s sredine igrišča poslal globinsko podajo Barcolaju, ta pa je na robu kazenskega prostora nesebično podal na drugo stran, kjer je bil odkrit Desire Doue. Ta je tudi zadel. A se je izkazalo, da je bil Barcola ob podaji Dembeleja v prepovedanem položaju. Že res, da sledi še povratna tekma, a se je že v 66. minuti zdelo, da je ta dvoboj odločen. Po dvojni podaji z Barcolajem je še drugič na tekmi zadel Dembele. Za vodstvo pariškega velikana s 3:0. Zaključek tekme je spremljal s klopi. Rezultat se ni več spremenil.

Zmagovalec dvoboja City - Real postane prvak

Vinicius in Federico Valverde sta na ponedeljkovem treningu občutila mrzlo angleško zimo. Foto: Reuters Derbi večera poteka na Etihadu, kjer poskuša Manchester City izkoristiti velike težave madridskega Reala, ki zaradi poškodb pogreša udarno obrambno postavo. Pri Cityju je še vedno odsoten zadnji dobitnik zlate žoge Rodri, ki pa ga je angleški prvak prijavil za spomladanske nastope v Evropi. Verjame, da bi se lahko Španec vrnil še pred koncem sezone, a se tudi poraja vprašanje, ali bo Man City takrat sploh še v igri za evropsko krono.

Če se bo nadaljeval trend iz prejšnjih sezon, sta letos v igri za evropski naslov le dva kluba. Le City in Real. V izločilnem delu igrata že četrtič zapored, pred tem pa je še vsakič zmagovalcu tega obračuna uspelo priti do konca. Realu v sezonah 2021/22 in 2023/24, Cityju pa 2022/23, ko je tudi osvojil svoj prvi in do danes edini naslov evropskega prvaka. Če bi se nadaljeval niz, bi lahko torej postal "znan" letošnji zmagovalec lige prvakov že prihodnjo sredo, ko se bosta Real in City pomerila še na povratni tekmi v Madridu.

Niko Kovać prvič v Evropi

Niko Kovač je na rumeno-črnem stolčku debitiral konec prejšnjega tedna, a doma izgubil s Stuttgartom (1:2). Foto: Reuters Na Portugalskem seigrata Sporting Lizbona in Borussia Dortmund. Pri gostiteljih je poln motivacije najboljši strelec Šved Viktor Györekes, rumeno-črne pa prvič v Evropi vodi trener Niko Kovač. Hrvat je v bundesligi debitiral z bolečim domačim porazom proti Stuttgartu (1:2), po katerem so lanski finalisti lige prvakov padli na 11. mesto.

V Torinu se merita nekdanja evropska prvaka Juventus in PSV Eindhoven, za katerega lahko v izločilnem delu lige prvakov nastopa tudi hrvaški veteran Ivan Perišić. Pri stari dami je Francoz Randal Kolo Muani prevzel vlogo prvega napadalca, tako da Srb Dušan Vlahović dobiva vse manj priložnosti, po koncu sezone pa bi lahko zapustil klub.

V sredo bodo odigrane še prve tekme play-offa za osmino finala v Bruggeju (Club Brugge – Atalanta), Monaku (Monaco – Benfica), Glasgowu (Celtic – Bayern) in Rotterdamu (Feyenoord – Milan). Povratna srečanja bodo prihodnji teden.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer, Lille in Aston Villa so si že zagotovili nastop v osmini finala, saj so v ligaškem delu zasedli osem najvišjih mest. Tako se bo za napredovanje med najboljših osem prihodnji mesec potegoval tudi slovenski vratar Jan Oblak (Atletico).

Sreda, 12. februar:

