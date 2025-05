Po tem, ko je kriptomenjalnica Coinbase, ena od petih največjih na svetu, razkrila, da je bila tarča napada kiberkriminalcev, ki so pridobili osebne podatke večjega števila strank, se je oglasil vlagatelj in ustanovitelj tehnološkega medija TechCrunch Michael Arrington ter izrazil zaskrbljenost, da je hekerski vdor v Coinbase ljudi spravil v smrtno nevarnost. Njegovo opozorilo sledi seriji nasilnih zločinov, katerih tarče so bili domnevni kriptobogataši.

Izsiljevalcem so se uprli: denar, ki ga zahtevajo, so obljubili tistemu, ki najde izsiljevalce

Družba Coinbase, kjer ima kriptodenarnice ustvarjenih kar okrog sto milijonov ljudi, je prejšnji teden razkrila, da jo neznani hekerji, ki so pridobili dostop do informacij o večjem številu strank kriptomenjalnice, izsiljujejo za 20 milijonov ameriških dolarjev (17,7 milijona evrov).

Če odkupnine ne bodo prejeli, bodo javno objavili vse osebne podatke o uporabnikih Coinbase, ki jim jih je uspelo odnesti s strežnikov podjetja. Kot so pri Coinbase zapisali v sporočilu za javnost, se izsiljevanju ne bodo uklonili.

Coinbase je ena od petih največjih kriptoborz na svetu. Je tudi prva kriptomenjalnica, ki se je na borzi v ZDA pridružila elitni družbi S&P 500, indeksu, ki vključuje in sledi gibanju cen 500 "najboljših" ameriških podjetij. Foto: Shutterstock

Namesto tega so enak znesek, kot ga zahtevajo kiberkriminalci, v obliki nagrade tako javno ponudili vsakemu, ki bi pomagal identificirati napadalce in jih pripeljati pred sodnika.

Kakšne so razsežnosti napada in škoda?

Družba Coinbase po navedbah več medijev sicer ocenjuje, da jih bo odpravljanje posledic kibernetskega napada vključno s povrnitvijo sredstev, ki naj bi jih hekerji s tehnikami družbenega inženiringa ukradli nekaterim strankam kriptomenjalnice, znašala od 180 pa do 400 milijonov dolarjev (od 160 do 353 milijonov evrov).

Hekerji po navedbah vodstva podjetja sicer niso pridobili dostopa do nekaterih najbolj občutljivih podatkov, kot so gesla za dostop do uporabniških računov ali šifrirni ključi za dostop do digitalnih denarnic, so pa v primerih, ko so bili ogroženi podatki lastnikov kriptovalut, pridobili imena, priimke, domače naslove, telefonske številke, e-poštne naslove, osebne fotografije in celo fotografije dokumentov.

Kdo je napadel Coinbase, trenutno še ni znano. Hekerji od kriptomenjalnice sicer zahtevajo odkupnino v višini kar 20 milijonov dolarjev, v nasprotnem primeru pa bodo ukradene podatke o strankah javno razkrili. V podjetju so sicer jasno nakazali, da se bodo izsiljevanju uprli. Foto: Shutterstock

Takšnih primerov naj bi bilo po najnovejših podatkih, ki jih je Coinbase razkril tožilstvu v ameriški zvezni državi Maine, nekaj manj kot 70 tisoč.

Vlagatelj: Ljudje bodo umirali. Verjetno so že.

Glave odgovornih za tovrstne incidente je na družbenem omrežju X po razkritju hekerskega vdora v Coinbase nato zahteval Michael Arrington, sicer velik podpornik ameriške kriptomenjalnice in tudi vlagatelj v delnice podjetja Coinbase.

Arrington, ki je med drugim znan kot ustanovitelj tehnološkega medija TechCrunch, je posvaril, da bodo zaradi kraje osebnih podatkov o strankah kriptomenjalnice Coinbase umirali ljudje. "Najverjetneje so že," je zapisal.

Vlagatelj in ustanovitelj medija TechCrunch Michael Arrington (v zeleni majici) želi, da bi bili odgovorni v velikih podjetjih bolj kaznovani za ogrožanje osebnih podatkov njihovih strank. Foto: Profimedia

"Cena v trpljenju, ki jo bodo plačali ljudje, bo veliko večja od 400 milijonov dolarjev oziroma kolikor pač menijo, da bo stalo poplačilo škode strankam," je zapisal Arrington in izrazil mnenje, da bi morali biti vodilni v podjetjih, ki osebnih podatkov svojih strank ne zaščitijo dovolj dobro, za to kaznovani tudi z zaporom.

I am a long time investor in and champion of @coinbase. Something that has to be said though - this hack - which includes home addresses and account balances - will lead to people dying. It probably has already. The human cost, denominated in misery, is much larger than the $400m… pic.twitter.com/ruSYKAGH7x — Michael Arrington 🏴‍☠️ (@arrington) May 19, 2025

V zadnjem obdobju več nasilnih napadov na kriptobogataše oziroma imetnike kriptovalut

Na zlovešče sporočilo Michaela Arringtona je najverjetneje vplivalo tudi dogajanje v zadnjih mesecih, ko se zgodila serija odmevnih napadov na znane kriptobogataše oziroma osebe, ki so tako ali drugače povezani s svetom kriptovalut in za katere so kriminalci predpostavljali, da imajo polne kriptodenarnice.

Prizor nedavnega napada v Parizu, ko je trojica moških poskusila ugrabiti hčer kriptobogataša. Foto: Posnetek zaslona

Zadnji tak odmevni primer se je zgodil pred desetimi dnevi v Parizu, ko so trije zamaskirani neznanci sredi belega dne v kombi poskusili nasilno strpati 34-letno žensko in domnevno tudi njenega dvoletnega otroka. Dejanje so jim nato preprečili njen oče, mimoidoči in moški, ki jih je odgnal z gasilnim aparatom. Oče 34-letnice je bil po poročanju pariških medijev direktor enega od podjetij, ki se ukvarja s kriptovalutami.

Napad v Parizu:

V Franciji so v začetku maja rešili tudi očeta kriptomilijonarja, ki so ga neznanci ugrabili sredi belega dne, od sina pa so nato zahtevali od pet do sedem milijonov evrov odkupnine. Da mislijo resno, so pokazali tako, da so očetu odrezali enega od prstov in ga poslali sinu.

Marca letos so zaradi bitcoinov na njenem domu v zvezni državi Teksas v ZDA oboroženi neznanci medtem fizično napadli priljubljeno "streamerko" in model na platformi OnlyFans Kaitlyn Siragusa, ki je na spletu znana po vzdevku Amouranth. Pregnala jih je s strelnim orožjem.

Januarja letos sta bila tarči ugrabitve kriminalcev tudi David Balland, soustanovitelj francoskega kriptopodjetja Ledger, in njegova žena. Storilci so ju odpeljali na različni lokaciji, Ballandu pa so prav tako hudo poškodovali roko. Francosko tožilstvo je v povezavi z njuno ugrabitvijo obtožnico vložilo proti kar devetim posameznikom.