Max Verstappen je v kneževini zmagal dvakrat. Foto: Reuters Velika nagrada Monaka je ena redkih nepogrešljivih dirk na koledarju svetovnega prvenstva formule 1, pa čeprav je tako z vidika varnosti kot zaradi širokih modernih dirkalnikov ulična steza že leta vse prej kot primerna. V kneževini dirkajo že od konca 20. let, dirka po skoraj enaki trasi pa je bila del že prve sezone formule 1 leta 1950. S šestimi zmagami je tu najuspešnejši Ayrton Senna, po pet sta jih dosegla Graham Hill in Michael Schumacher. Od še aktivnih dirkačev je s tremi najuspešnejši Lewis Hamilton, a ta tu ni zmagal že od leta 2019.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Monaka:



2024 – Charles Leclerc (Ferrari)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Sergio Perez (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Daniel Ricciardo (Red Bull)

Charles Leclerc je lani dobil najbolj posebno dirko. Foto: Reuters Lani je v Monte Carlu zmagal Charles Leclerc (Ferrari), dvakrat pa Max Verstappen (Red Bull). Monačan močno dvomi, da lahko to nedeljo ponovi lansko pravljico. "Na papirju ta proga za nas ni videti obetavna. A Monako je tako poseben in drugačen, da se lahko zgodi tudi presenečenje. Upam, da se bo. Moramo pa biti hitri že v soboto, saj so kvalifikacije najbolj pomemben del konca tedna," je pred prvim treningom dejal Leclerc. Ferrari ima s prvih sedmih dirk sezone eno samo uvrstitev na stopničke. Dvakrat pa je letos kljub manj konkurenčnemu dirkalniku od McLarna dobil Verstappen, tudi prejšnjo nedeljo v Imoli. "Monaška steza za nas ni najboljša. Lahko ste videli, da smo bolj konkurenčni na stezah z zelo hitrimi zavoji," je poudaril Nizozemec.

Skupni seštevek (7/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 146 točk

2. Lando Norris (McLaren) 133

3. Max Verstappen (Red Bull) 124

4. George Russell (Mercedes) 99

5. Charles Leclerc (Ferrari) 61

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 53

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

8. Alexander Albon (Williams) 40

9. Esteban Ocon (Haas) 14

10. Lance Stroll (Aston Martin) 14



1. McLaren Mercedes 279 točk

2. Mercedes 147

3. Red Bull Racing Honda 131

4. Ferrari 114

5. Williams Mercedes 51

6. Haas Ferrari 20

Obvezna najmanj dva postanka

Verstappen meni, da lahko dva postanka že začinita dirko. Foto: Reuters Na nedeljski 78 krogov dolgi dirki pa dirkače in ekipe letos čaka še ena dodatna neznanka. Da bi bilo na stezi, kjer je s temi prevelikimi dirkalniki najtežje prehitevati, več akcije in preobratov, je vodstvo tekmovanja letos uveljavilo pravilo, ki ga v formuli 1 nismo vajeni. Obvezna bosta najmanj dva postanka v boksih. "Lahko se zgodi eno ali drugo. Lahko bo dirka vseeno brez preobratov, lahko pa postane velika zmešnjava. Še posebej če pride na stezo še varnostni avtomobil. Takrat bo treba potegniti prave odločitve," je izpostavil Verstappen. To smo nenazadnje videli v Imoli, ko ti je lahko postanek krog pred varnostnim avtomobilom pokvaril uvrstitev. Vodilni v prvenstvu Oscar Piastri (McLaren) je dodal: "Ali bo zato več prehitevanj? Ne. Bo pa najverjetneje zelo zapletlo sam razplet. Možnih bo namreč veliko taktik."

Prvi trening dobil Leclerc, drama za oba dirkača Ferrarija

Charles Leclerc je bil najhitrejši na prvem treningu. Foto: Reuters A naj sta bila Leclerc in Verstappen še taka pesimista, pa sta bila najhitrejša na prvem prostem treningu. Dirkač Ferrarija s časom kroga 1:11,964 je dobro desetinko boljši od tekmeca iz ekipe Red Bull. Nekaj več kot tri desetinke sta zaostala favorizirana dirkača McLarna, tretji Lando Norris in peti Oscar Piastri, med njiju pa se je uvrstil še Alex Albon (Williams). Za Leclerca se trening sicer ni začel najbolje, saj je moral močno zavirati pred najpočasnejšim zavojem, ko je tam zelo počasi vozil Lance Stroll (Aston Martin). Tako je zadel v Kanadčanov dirkalnik in še v zaščitno ogrado. Tudi drugi dirkač Ferrarija Lewis Hamilton je doživel dva strašljiva trenutka: v zavoju Massenet je v enem od krogov pri visoki hitrosti naletel na zelo počasne dirkače, pozneje pa ob visoki hitrosti ob bazenu prevozil šikano, da je celoten dirkalnik dvignilo več kot deset centimetrov od tal. Prav poletel je!

Začetek konca tedna za Leclerca ni bil najboljši:

Hamilton pa je takole poletel, ko je zapeljal na robnik:

Lift off for Lewis 🤯



Somehow he managed to avoid the barriers after he landed! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/btzvTtuMWU — Formula 1 (@F1) May 23, 2025

VN Monaka, 1. prosti trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:11,964

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,163

3. Lando Norris (McLaren) +0,326

4. Alex Albon (Williams) +0,350

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,378

6. George Russell (Mercedes) +0,518

7. Carlos Sainz (Williams) +0,570

8. Pierre Gasly (Alpine) +0,705

9. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,726

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,763

11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,801

12. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,015

13. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1,223

14. Juki Cunoda (Red Bull) +1,268

15. Oliver Bearmen (Haas) +1,365

16. Esteban Ocon (Haas) +1,430

17. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,465

18. Gabriel Boroleto (Sauber) +1,506

19. Franco Colapinto (Alpine) +1,856

20. Lance Stroll (Aston Martin) +3,671

Drugi prosti trening je na sporedu v petek ob 17. uri, v soboto bo še en pred kvalifikacijami, ki se začnejo ob 16. uri.