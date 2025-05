Lupus – zakaj je smiselno obiskati tudi fizioterapevta?

Lupus je kompleksna in pogosto nerazumljena avtoimunska bolezen, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu. Stanje povzroča raznolike simptome, ki vplivajo na številne telesne funkcije. Zdravila, ki bi popolnoma ozdravilo to bolezen, žal še ne poznamo. Kljub temu pa lahko s celostnim in multidisciplinarnim pristopom močno omejimo napredovanje bolezni in izboljšamo kakovost življenja.

Po nekaterih podatkih vsaj pet milijonov ljudi trpi za posledicami lupusa. Najpogosteje prizadene ženske pred petdesetim letom starosti, v zelo redkih primerih pa tudi moške. Gre za kronično avtoimunsko vnetno bolezen, ki lahko prizadene skoraj vse telesne sisteme.

Čeprav obstaja več vrst lupusa, je sistemski lupus eritematozus tisti, ki povzroča največ težav, saj med drugim prizadene kožo, sklepe, ledvice, možgane in živčni sistem. Stanje pogosto vodi v pojav sekundarnih težav, med katerimi se pogosto pojavljajo splošna utrujenost, izguba telesne teže, togost sklepov in bolečina v mišicah.

Omenjene bolečine v mišicah lahko kažejo na resnejše vnetno stanje, imenovano miozitis , za katero sta značilni oslabelost mišic in atrofija mišične mase. Prisotnost miozitisa pogosto vodi v pojav dodatnih težav, kot je artritis .

Lupus ne vpliva zgolj na telesno počutje, ampak lahko prizadene tudi čustveni status in socialno življenje posameznika. Nenadni zagoni bolezni povzročajo kronične bolečine in utrujenost, ki lahko vodijo v depresijo in zmanjšano telesno aktivnost. Za ohranjanje kakovosti življenja in omejevanje negativnih vplivov lupusa je nujen multidisciplinaren pristop, ki vključuje tudi fizioterapevtsko zdravljenje.

Kaj je lupus in kako vpliva na telo?

Foto: Medicofit

Lupus je kompleksna avtoimunska bolezen z neznano etiologijo, ki se kaže s kroničnim vnetjem različnih telesnih sistemov. Bolezen pogosto poteka v ciklih, ki vključujejo obdobja zagonov in remisij. Za stanje je značilen pojav povišane telesne temperature, bolečin v sklepih in izpuščaja na obrazu. V nekaterih primerih se izpuščaji pojavljajo tudi po dlaneh ali rokah.

Zaradi raznolikosti bolezni se klinična slika med posamezniki močno razlikuje. Poleg prej omenjenih simptomov se lahko pojavljata tudi otekanje okoli sklepov in vnetje notranjih organov, še posebej ledvic.

Bolezen lahko močno omejuje vsakodnevne aktivnosti, saj lupus vpliva tudi na mišično-skeletni sistem. Kot posledica bolezenskega stanja se lahko razvije artritis , tenosinovitis, zelo pogoste so tudi mišične bolečine.

Pravočasna postavitev diagnoze omogoča hitro ukrepanje. Zaradi kompleksnosti bolezni je pravilen, multidisciplinaren in celosten pristop ključen za ohranjanje funkcionalnosti in kakovosti življenja.

Ali tudi vi trpite za posledicami lupusa? Naj kronična utrujenost ter bolečine v mišicah in sklepih postanejo preteklost! Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje lupusa!

Zakaj lupus zahteva celosten pristop k zdravljenju?

Foto: Medicofit

Strokovne smernice zagovarjajo celosten pristop k zdravljenju, saj zgolj simptomatsko zdravljenje ne prinaša dolgoročne rešitve. Multidisciplinaren pristop z medicinskim zdravljenjem, specializirano fizioterapijo, psihološko podporo, prehranskim svetovanjem in ustrezno prilagoditvijo življenjskega sloga daje najboljše rezultate.

Treba se je zavedati, da lahko dolgotrajna uporaba določenih protivnetnih in imunosupresivnih zdravil povzroča stranske učinke, ki dodatno obremenijo telo.

Celosten pristop zagovarja individualno in optimalno prilagoditev terapevtskih postopkov, hkrati pa zahteva pacientovo aktivno vključevanje v proces zdravljenja. Ker lahko lupus močno vpliva na vaše vsakodnevne aktivnosti, se priporoča sodelovanje s specialistom s področja fizioterapije.

Vloga fizioterapije pri obravnavi lupusa

Foto: Medicofit

Čeprav osnovno zdravljenje lupusa temelji na farmakološkem pristopu z zdravili, ima fizioterapija ključno vlogo za dolgoročno vzdrževanje stanja. Celostna in individualno prilagojena fizioterapija pomaga ublažiti številne fizične posledice bolezni, izboljšati telesno funkcionalnost in omejiti vpliv kronične utrujenosti.

Še posebej velja izpostaviti individualno prilagojen pristop, saj se lupus kaže z zelo raznoliko sliko simptomov. V procesu fizioterapevtskega zdravljenja se upošteva vpliv bolezni na druge telesne sisteme, prisotnost vnetij in pogostost zagonov bolezni ter psihofizično stanje posameznika.

Redna fizioterapevtska obravnava omogoča bolnikom z lupusom večjo samostojnost, lažje izvajanje vsakodnevnih opravil in boljšo kakovost življenja. V sklopu fizioterapije se izvajajo različne metode in postopki . K zmanjšanju bolečine, regeneraciji tkiv in splošnemu izboljšanju počutja prispevajo visokoenergijska laserska terapija, terapija TECAR in tudi visokotonska elektroterapija.

Ker je glavni cilj fizioterapevtskega zdravljenja dolgoročno vzdrževanje funkcionalnosti in kakovosti življenja, je terapevtska vadba temeljna metoda pri obravnavanju lupusa. Izrednega pomena je, da je takšna vadba prilagojena posameznikovim sposobnostim – vadba ne sme biti preobremenjujoča, hkrati pa mora zagotoviti zadosten stimulus za vzdrževanje ali celo izboljšanje funkcije mišic, sklepov in vezi.

Individualno prilagojena fizioterapija v kliniki Medicofit

Specializirano fizioterapevtsko zdravljenje posledic lupusa vam omogočajo v eni izmed vodilnih fizioterapevtskih klinik v Sloveniji. V kliniki Medicofit se zavedajo, da je lupus bolezen, ki zahteva premišljeno, celostno in individualno obravnavo.

Njihov pristop presega klasične metode simptomatskega zdravljenja – temelji na najnovejših znanstvenih smernicah, vrhunski tehnologiji za zdravljenje bolečin in poglobljenem razumevanju potreb vsakega posameznika.

Za obravnavanje simptomov lupusa v kliniki Medicofit uporabljajo najnovejše instrumentalne metode, kot so laserska terapija Summus za biostimulacijo in zmanjšanje vnetja, TECAR Wintecare za globinsko regeneracijo tkiv in visokotonska elektroterapija HiTop, ki učinkovito pripomore k zmanjšanju utrujenosti.

V sklopu celostnega in individualno prilagojenega pristopa se vsaka terapevtska obravnava prilagodi glede na fazo bolezni in telesno zmogljivost posameznika. Specialisti fizioterapevti poleg omenjenih naprednih aparaturnih metod uporabljajo še specialne manualne tehnike, s katerimi neposredno vplivajo na izboljšanje prožnosti tkiv in tudi sklepne gibljivosti.

Ob vsem omenjenem velja izpostaviti še inovativen pristop k vadbeni terapiji. Za vsakega pacienta z lupusom se pripravi individualen načrt telesne aktivnosti, ki vključuje nizko in srednje intenzivne vaje za izboljšanje mišične moči, dihalne funkcije, telesne pripravljenosti in splošnega psihofizičnega počutja.

Specialisti klinike Medicofit se zavedajo, da akutno zdravljenje brez ustreznega nadaljevanja ne prinaša dolgoročnega učinka. Zato vsem posameznikom, ki trpijo za simptomi lupusa, omogočajo individualno nadaljevanje zdravljenja. Za vas pripravijo prilagojen načrt nadaljevanja dolgoročnega zdravljenja, ki temelji na vadbeni terapiji. Omogočajo vam sodelovanjem s specialistom s področja gibanja , ki vam bo pomagal narediti dodaten korak k boljši kakovosti življenja.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja lupusa Kliniko Medicofit je zaradi kronične utrujenosti in bolečin v mišicah obiskala 44-letna Ines, po poklicu vzgojiteljica. Diagnozo sistemskega lupusa eritematozusa so ji postavili pred petimi leti. Za obisk diagnostične terapije se je odločila zaradi pogostih zagonov bolezni, jutranje togosti v sklepih, zmanjšane telesne zmogljivosti ter šibkosti, predvsem mišic ramenskega obroča in stegen. Med kliničnim pregledom je specialist opazil delno omejeno gibljivost obeh ramenskih sklepov, splošno zmanjšano mišično moč in motnje v telesni drži tako med stojo kot tudi ob izvajanju funkcionalnih nalog. Gospa je izpostavila močno telesno utrujenost. Na področju obeh rok je bila opazna rdečica oziroma izpuščaj. Na podlagi pridobljene anamneze in klinične slike je fizioterapevt predlagal celosten 15-tedenski fizioterapevtski pristop za izboljšanje psihofizičnega počutja. Zdravljenje je v uvodni fazi vključevalo raztezne vaje in terapevtsko vadbo nizke intenzivnosti. Za zmanjšanje mišičnih bolečin, akutnega vnetja in kronične utrujenosti so bili vključeni tudi najmodernejši postopki instrumentalne terapije – laserska terapija Summus, terapija TECAR Wintecare in visokotonska elektroterapija HiTop, ki so pripomogli k regeneraciji tkiv in izboljšanju splošnega počutja. Druga faza zdravljenja je temeljila na progresivni telesni vadbi. Za izboljšanje mišične moči in tudi splošne telesne pripravljenosti so se izvajale stabilizacijske vaje za trup, funkcionalne naloge za izboljšanje gibalnih vzorcev in tudi vaje za krepitev ključnih mišičnih skupin. Že po šestih tednih je Ines poročala o znatnem izboljšanju telesne zmogljivosti in zmanjšanem občutku utrujenosti. Ob koncu zdravljenja je izrazila željo po vključitvi v program dolgoročne vadbe za vzdrževanje ugodnega zdravstvenega stanja.

Foto: Medicofit

Aktivna podpora življenju z lupusom

Življenje z lupusom je polno izzivov, a s pravo podporo in celostnim pristopom zdravljenja je mogoče prevzeti nadzor nad to zahrbtno boleznijo. Fizioterapija omogoča uspešno obvladovanje simptomov in močno prispeva k ohranjanju telesne zmogljivosti.

Čeprav zdravila za lupus še ne poznamo, lahko z redno in primerno telesno aktivnostjo, strokovno fizioterapevtsko podporo in zdravim življenjskim slogom bistveno vplivamo na potek bolezni.