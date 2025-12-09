V živo: Bayern slavi 17-letnika, Oblakovi do preobrata

Igra se šesti krog ligaškega dela nogometne lige prvakov. Bayern München je po preobratu prišel do zmage nad Sportingom s 3:1, znova je zadel tudi 17-letni Lennart Karl. Popoldne je grški Olympiacos z 1:0 premagal Kairat Almaty. Jan Oblak z Atletico Madridom gostuje pri PSV-ju (21.00). Že v deseti minuti je dobil gol. Proti nizozemskemu tekmecu je v prejšnjem krogu izgubil Liverpool, ki se pogreza v čedalje večjo krizo. V središču pozornosti je na gostovanju pri Interju. Mohamed Salah sploh ni odpotoval v Milano.

prvi krog: torek, sreda, četrtek

drugi krog: torek, sreda

tretji krog: torek, sreda

četrti krog: torek, sreda

peti krog: torek, sreda

Liga prvakov, ligaški del (šesti krog):

Torek, 9. december:

Razigrani Bayern, znova zadel tudi 17-letni Karl

Lennart Karl ima šele 17 let, a je to sezono zaigral že na 21. tekmi članske ekipe Bayerna. Foto: Reuters Dolg torkov dan v ligi prvakov je z zmago v Kazahstanu pri Kairatu začel Olympiacos (1:0). Ob 18.45 je sledila tekma v Münchnu, kjer je Bayern gostil portugalski Sporting. Ko sta se ekipi nazadnje merili v ligi prvakov (2009), je bavarski velikan zmagal s 5:0 in 7:1. In zdelo se je, da bomo tudi tokrat gledali golijado, saj je prvič žoga v mreži končala že v peti minuti. A so sodniki zadetek 17-letnega Lennarta Karla zaradi prepovedanega položaja razveljavili. V 24. minuti je z izvrstno obrambo gol Bayern preprečil vratar Rui Silva. Streljal je Serge Gnabry. Tudi stroj za gole Harry Kane ni mogel zadeti v prvem polčasu. Silva je bil v 37. minuti že premagan, a je Angležu zadetek preprečil okvir vrat. Pred koncem polčasa je imel še eno vrhunsko priložnost Karl, ki ima vsega 168 centimetrov. Po slalomu med branilci Sportinga v slogu Lionela Messija je natančno in močno streljal, a je bil Silva na prvem mestu.

Serge Gnabry je dosegel prvi gol sezone. Foto: Reuters Na začetku drugega polčasa so Baverci vendarle zadeli, točneje Joshua Kimmich. A v lastno mrežo. Pravzaprav je po nesreči preusmeril žogo po podaji nasprotnika za hrbet svojega vratarja. Po dobri uri igre pa se je tekma vendarle začela razpletati v korist domačih. Michael Olise je podal, Gnabry pa za izenačenje na 1:1 zadel šele v prvič v sezoni. Štiri minute sezone je na 2:1 povišal Karl. Podal mu je Konrad Laimer. Na svoji četrti tekmi lige prvakov je Karl dosegel že tretji gol. V 77. minuti je najstnik ob glasnem aplavzu odšel na klop. Že v naslednji akciji pa je Bayern še povišal vodstvo. Za 3:1 je zadel Jonathan Tah, kar je njegov sploh prvi evropski gol. Izkušeni nogometaš je poleti iz Bayerja prišel k Bayernu.

Liverpool v Milanu brez Salaha

Ibrahima Konate je zadel, a je bil gol razveljavljen. Foto: Reuters Najtežje smo pričakovali dvoboj na stadionu San Siro v Milanu, kjer je pri Interju gostoval ranjeni Liverpool. A prvi polčas ni navdušil, na semaforju je ostalo 0:0. Ibrahima Konate je v 32. minuti sicer zatresel mrežo, a so sodniki gol razveljavili, saj se je eden od članov angleškega kluba na začetku akcije žoge dotaknil z roko. Inter je bil najbližje golu v sodnikovem dodatku, streljal je Lautaro Martinez. Še manj priložnosti je bilo v drugem polčasu.

Angleškemu klubu so se po odličnem začetku sezone stvari začele sesuvati kot hišica iz kart, po zadnjem remiju v angleškem prvenstvu pa je zavrelo na relaciji trener Arne Slot - Mohamed Salah. Triintridesetletni Egipčan zaradi pikrih besed po srečanju ni bil uvrščen v ekipo za tekmo proti Interju, potem ko je pred dvema dnevoma dal eksploziven intervju, v katerem je trdil, da ga je Liverpool "vrgel pod avtobus" in da se je njegov odnos s Slotom porušil.

Mohamed Salah je pripotoval v Milano. Foto: Reuters Slot je v ponedeljek povedal, da "nima pojma", ali je Salah, ki je aprila podpisal novo dveletno pogodbo, že odigral svojo zadnjo tekmo za Liverpool, vendar je dodal, da "trdno verjame, da za igralca vedno obstaja možnost vrnitve". Rekel je še, da je bil njegov pogovor s Salahom, v katerem mu je povedal, da ne bo odpotoval v Milano, "kratek". "Običajno sem miren in vljuden, vendar to ne pomeni, da sem šibek," je povedal. "Če ima igralec željo po ukazovanju o toliko stvareh, potem je odvisno od mene in kluba, da se odzovemo. Odzvali smo se na način, ki ga lahko vidite – ni ga tukaj. Ne zdi se mi, da je moja avtoriteta spodkopana," je še dodal Slot. "Po tej tekmi bomo preučili položaj. Vedno obstaja možnost, da se igralec vrne. Nimam pojma, ali je že odigral svojo zadnjo tekmo za Liverpool, na to vprašanje trenutno ne morem odgovoriti," je še dodal Slot, katerega trenerski stolček je po nizu slabih izidov na precej majavih temeljih.

Oblak dobil gol v 10. minuti, v drugem polčasu Atletico do preobrata

David Hancko je zadel za vodstvo Atletica z 2:1. Foto: Reuters

Julian Alvarez Foto: Reuters PSV in Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka sta se pomerila sedmič, pri čemer so Atleti pred to tekmo zmagali štirikrat, dvakrat pa se je obračun končal z remijem. A PSV je v tekmo šestega kroga lige prvakov krenil z nizom 14 zaporednih tekem brez poraza.

In je tudi prvi zadel. Oblaka je že v deseti minuti premagal Guus Til. V naslednjih minutah so imeli Nizozemci še dve lepi priložnosti, druga polovica prvega polčasa pa je pripadla Špancem. Alexander Sorloth je z glavo streljal prek gola, zatem še Pablo Barrios, v 37. minuti pa se je vendarle zatresla mreža. Sorloth je podal, Julian Alvarez pa zadel za izenačenje na 1:1. Atletico je do preobrata prišel na začetku drugega polčasa in to v razmaku vsega petih minut. Najprej je odbitek v mrežo potisnil David Hancko, nato je na 3:1 z glavo povišal Sorloth.

Liga prvakov, ligaški del (6. krog):

Torek, 9. december

Sreda, 10. december

Lestvica: