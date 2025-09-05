Slovenija po zgodovinsko zmago, velik dan za Gennara Gattusa

Po pestrem četrtku, ki ga je zaznamoval zlasti podvig Slovaške proti Nemčiji (2:0), bo danes v evropskih kvalifikacijah za SP 2026 odigranih deset tekem. Slovenska izbrana vrsta bo prvič zaigrala proti Švedski. Dvoboj v Stožicah, na katerem na obeh straneh ne bo manjkalo zvezdnikov, je razprodan, Slovenija pa bo skušala prvič v zgodovini premagati Švedsko. V drugi tekmi skupine B bo Švica gostila Kosovo. Francija bo v nov kvalifikacijski ciklus vstopila v gosteh proti Ukrajini, Italijo bo prvič vodil Gennaro Gattuso, Hrvaška pa bo skušala nadaljevati zmagoviti niz na Ferskih otokih.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Petek, 5. september:

Slovenija se lahko pohvali z nastopom na štirih velikih tekmovanjih. Z najboljšimi se je družila na dveh svetovnih prvenstvih (2002 in 2010) ter dveh evropskih prvenstvih (2000 in 2024). Zdaj si Kekova četa prizadeva, da bi se prihodnje leto udeležila spektakla na drugi strani velike luže, ki bo potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Če bo v kvalifikacijski skupini B, kjer jo čaka šest tekem proti Švedski, Švici in Kosovu, osvojila prvo mesto, si bo priigrala neposredno vstopnico, če pa bo druga, jo spomladi prihodnje leto čakajo še dodatne kvalifikacije. Izbranci Matjaža Keka ne skrivajo cilja, da bi po Euru 2024, kjer so se prebili med 16 najboljših, zaigrali še na elitnem svetovnem odru.

Ko je Slovenija zadnjič nastopila v Stožicah, je po podaljšku z 1:0 premagala Slovaško. Foto: Aleš Fevžer

Danes bodo dragocene točke v kvalifikacijah iskali proti Švedski, ki prihaja v Ljubljano z zvezdniško zasedbo, v kateri izstopata napadalca Alexander Isak in Viktor Gyökeres. Na drugi strani ne manjka motiva pri Benjaminu Šešku, ki se bo slovenskim navijačem predstavil prvič, odkar se je na Otoku pridružil Manchester Unitedu, med vratnicama Slovenije pa ima že ogromno izkušenj z napadalci tako zvenečih imen kapetan Jan Oblak.

Na tribunah tudi veliko Švedov

V Stožicah ne bo manjkalo tudi navijačev v rumenem. Tako je bilo leta 2022. Foto: Aleš Fevžer Slovenija bo ob 20.45 v razprodanih Stožicah, na tribunah bo tudi več kot tisoč švedskih privržencev, pričakala Skandinavce, ki jih v obdobju državne samostojnosti še ni premagala. Na štirih tekmah je dosegla dva remija in dva poraza, kar trikrat pa je pri tem gostovala. Na edini domači tekmi je potegnila krajši konec, saj so Švedi leta 2022 v ligi narodov v Stožicah zmagali z 2:0.

V drugi tekmi skupine B se bosta v Baslu, kjer se bo v ponedeljek predstavila tudi Kekova četa, na stadionu St. Jakob Park udarila Švica in Kosovo. Švica je na papirju največji favorit za osvojitev prvega mesta v skupini, saj na lestvici Fife zaseda 19. mesto, v zadnjem obdobju pa se za razliko od preostalih tekmecev v skupini redno uvršča na največja tekmovanja.

Gattuso prvič v vlogi selektorja

Gennaro Gattuso bo na prvi tekmi Italijo vodil proti Estoniji. Foto: Reuters Na svetovnem prvenstvu že dolgo ni bilo Italije. Najprej je izpustila SP 2018 v Rusiji, nato pa še štiri leta pozneje v Katarju. To je bil velik udarec za Azzurre, ki jim tudi v tem ciklusu ne gre najbolje, saj so visoko izgubili z Norvežani. Zato so se odločili za menjavo selektorja.

Na vroči stolček je sedel Gennaro Gattuso. Še pred nekaj meseci je vodil splitski Hajduk in ga popeljal do tretjega mesta, zdaj pa vodi reprezentanco, s katero je leta 2006 postal svetovni prvak. Kot selektor bo debitiral na stadionu Gewiss v Bergamu proti Estoniji, na Apeninskem polotoku pa pričakujejo, da bo za razliko od predhodnika Luciana Spallettija zaigral s štirimi možmi v obrambi.

Zahtevni dnevi za Prosinečkega

Visoke cilje ima v kvalifikacijah za SP 2026 Hrvaška. Neuničljivi kapetan Luka Modrić bo prvič oblekel državni dres kot nogometaš Milana, slovenske sosede pa čaka obračun na Ferskih otokih.

Roberta Prosinečkega čakata s Črno goro zelo zahtevni preizkušnji. Najprej domača tekma s Češko, nato še gostovanje na Hrvaškem. Foto: Reuters

Hrvaška je imenitno krenila v nov ciklus, na uvodnih dveh tekmah je dosegla kar 12 golov in se znesla nad Češko (5:1). Slednja bo danes gostovala v Podgorici, kjer bo Črna gora s selektorjem Robertom Prosinečkim lovila enega zadnjih vlakov, da bi še vztrajala v boju za najvišja mesta. Nekdanjega zvezdnika svetovnega nogometa, a tudi nogometaša in trenerja Olimpije, čaka čez tri dni še čustven spopad z rojaki, izbrano vrsto Hrvaške.

Francija, ena najboljših reprezentanc na svetu, bo odprla nov kvalifikacijski ciklus z najtežjo tekmo v skupini D, gostovanjem pri Ukrajini, ki bo galske peteline pričakala v Vroclavu na Poljskem.

