V živo: Olimpija z napadalno postavo po čudež

Ta četrtek je pomemben dan za slovenski nogomet. Celje in Olimpija se potegujeta za preboj v ligaški del konferenčne lige. S tem bi ponovila dosežek iz prejšnje sezone, a bi bil pravcati čudež, če bi se na zahtevnih gostovanjih na Češkem in v Armeniji posrečilo obema kluboma. Če so Celjani v izvrstni formi in tako v 1. SNL kot tudi Evropi pod vodstvom Alberta Riere izžarevajo ogromno moč, hkrati pa so si proti Baniku v knežjem mestu zagotovili prednost (1:0), imajo zmaji opravka z rezultatsko krizo in pomanjkanjem samozavesti, po domačem polomu z Noahom (1:4) pa so se naposlušali žvižgov navijačev.

Olimpija verjame v čudež, v Armeniji bo vetrovno

Domača zaušnica, ki jo je prejela prejšnji četrtek (1:4), je Olimpijo oddaljila od evropske jeseni. A kapetan Agustin Doffo ni vrgel puške v koruzo. "Prejšnjo tekmo smo analizirali in ugotovili, kaj smo delali slabo. Jasno nam je, kje se moramo izboljšati, zato sem samozavesten glede tekme v Armeniji. Vemo, kaj je v igri. Želimo se boriti za nastop v konferenčni ligi," je pred zahtevnim gostovanjem dejal Argentinec in dodal, da ima Olimpija jasen načrt za visoko zmago v Armeniji. "Moramo ga tudi ustrezno izvesti. Od sebe moramo dati vse, kar imamo, da pokažemo svojo najboljšo različico."

Ljubljančani so potrebovali zmago oziroma vsaj tri gole prednosti po 90 minutah igre, zato se krenili proti nasprotniku z napadalno postavitvijo: Alex Tamm, Alejandro Blanco, Antonio Marin in Dino Kojić. Je pa v zadnjem hipu prišlo do spremembe v prvi postavi, saj se je na ogrevanju poškodoval osrednji branilec Ahmet Muhamedbegović. Zamenjal ga je Jan Gorenc, ki je sploh prvič začel v prvi enajsterici po vrnitvi v Slovenijo.

Prva enajsterica Olimpije:

Brutalen ritem Celja: 14 tekem v šestih tednih

Albert Riera želi Celjane še drugič zapored popeljati v konferenčno ligo. Foto: Jure Banfi To so grofje, v tem trenutku najboljša in najbolj vroča slovenska ekipa, kjer je trener Albert Riera uspešno zagnal svoje mehanizme, z neustrašno in všečno igro pa želi pustiti dober vtis tudi v Evropi. Čeprav si je želel, da bi Nogometna zveza Slovenije kot vodstvo tekmovanja 1. SNL zaradi izjemne pomembnosti srečanja, odločalo se bo o tem, ali se bo v knežjem mestu igrala Evropa vsaj do zime, prestavila prvenstvene obveznosti konec prejšnjega tedna, ni dočakal njene pomoči. Tej potezi se je začudil, navijači Celjanov pa upajo, da se ne bodo ponovili dogodki s prve tekme z Banikom, ko je Rierova četa začela neučakano in v prvem polčasu povsem nadigrala Čehe, nato pa tudi zaradi utrujenosti, saj Celjani za razliko od Banika niso prestavljali srečanj domačega prvenstva, nekoliko padla v ritmu. Vseeno si je zagotovila pomembno prednost (1:0), ki jo želi zadržati v Ostravi in se veselili drugega zaporednega napredovanja v konferenčno ligo.

"Že od povratne tekme proti Luganu poudarjam, da je za nas to najpomembnejša tekma sezone. Tega se zavedam sam, tega se zavedajo igralci," pred največjo tekmo sezone sporoča Riera. Spremljajo ga dobri občutki, saj njegovi varovanci zaupajo drug drugemu in verjamejo v skupno idejo.

"Ne pripravljamo se na 120 minut igre, saj želimo zmagati že po rednem delu. Vsak bo moral prevzeti odgovornost na igrišču in opraviti svoje delo. Tokrat bomo morali to storiti brez Marka Zabukovnika, kar se bo poznalo na terenu in v garderobi, saj ne gre le za izjemnega nogometaša, ampak tudi veliko osebnost v garderobi," pred tekmo leta za Celjane sporoča kapetan Žan Karničnik. Foto: Jure Banfi

"Čaka nas fizično zahteven obračun in to je moja edina skrb. Štirinajsta tekma v šestih tednih – to je zahtevno za vsakega nogometaša," je izpostavil španski strateg, ki je v preteklosti že imel opravka z zgoščenim urnikom – Celjani so v prejšnji sezoni odigrali rekordno število tekem. Zagotavlja, da so Celjani pripravljeni na vse različne taktične pristope Banika, ki je v drugem polčasu srečanja na stadionu Z'dežele zaigral s štirimi igralci v obrambni vrsti (v prvem je s tremi) ter izvedel drugačen pritisk na vodilno slovensko ekipo.

Riera v nebo povzdignil nesrečnega Zabukovnika

Mark Zabukovnik se je poškodoval na prvi tekmi z Banikom v Celju. Foto: Jure Banfi Celjani so ob nepravem času izgubili enega najboljših igralcev. Mark Zabukovnik, ki bi se najverjetneje znašel tudi na seznamu vpoklicanih reprezentantov Slovenije za kvalifikacijski tekmi s Švedsko in Švico, bo zaradi poškodbe kolena dalj časa na stranskem tiru. "Pogrešali ga bomo. Vsi me sprašujete, kako ga lahko nadomestimo, a realnost je takšna, da ga ne moremo. Zabukovnika ne bi zamenjal za nobenega nogometaša v Evropi na njegovem položaju, niti Rodrija. Prepričan sem, da se bo vrnil v najboljši različici. Vem pa tudi, da bo nogometaš, ki bo v četrtek zaigral namesto njega, pripravljen in bo vedel, kaj so njegove naloge na terenu," je Riera ponazoril, koliko mu pomeni 24-letni slovenski zvezni igralec, ki se je leta 2022 v Celje preselil iz Radomelj.

Za lepše novice iz celjskega tabora je poskrbela Rierova potrditev, da sta Franko Kovačević, prvi strelec Celja v tej sezoni, in Andrej Kotnik, ki se je na nekaterih tekmah že izkazal kot posrečeni adut, v polni pripravljenosti, tako da bosta lahko zaigrala proti Baniku.

Stojanoviću in Stojinoviću se nasmiha evropska jesen

Petar Stojanović je na dobri poti, da se z Legio uvrsti v konferenčno ligo. Foto: Guliverimage Na delu so tudi štirje slovenski legionarji. Petar Stojanović (Legia Varšava) na Poljskem gosti škotski Hibernian, ki ga je na prvi tekmi na Otoku premagal z 2:1. Dušan Stojinović (Jagiellonia Bialystok), ki si prav tako služi kruh na Poljskem, z rumeno-rdečimi gostuje pri albanskem Dinamu Cityju iz Tirane in računa na zajetno prednost s prve tekme (3:0).

Prvak Latvije RFS s kapetanom Žigo Lipuščkom najboljšemu malteškemu klubu Hamrun Spartans skuša na domači zelenici vrniti za poraz na prvi tekmi (0:1). Gašper Trdin (Levski Sofija) je na zahtevnem izpitu na Nizozemskem, kjer gostuje pri AZ Alkmaar, ki je bil na prvi tekmi v Sofiji boljši z 2:0.

