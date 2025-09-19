Energetska varnost in naložbe: Slovenija kot laboratorij idej

Slovenija stoji na razpotju ključnih odločitev za svojo gospodarsko prihodnost. Na posvetu Inštituta za strateške rešitve (ISR) so gospodarstveniki in odločevalci razpravljali, kako lahko država izkoristi energetsko tranzicijo, privabi naložbe in okrepi konkurenčnost.

Direktor ISR Tine Kračun je poudaril, da Slovenija kot majhno izvozno gospodarstvo ne more temeljiti le na nižjih stroških dela, temveč mora vlagati v privlačno poslovno okolje. Državni sekretar Matevž Frangež pa je dodal, da smo lahko "laboratorij idej", a le ob ustreznih investicijah in fleksibilnem okolju za tuje vlagatelje.

Župan Saša Arsenovič je Maribor predstavil kot energetsko središče z razvojem biomase, fotovoltaike in podatkovnega centra, katerega odpadna toplota bo služila večji učinkovitosti. Po besedah Vida Habjana iz agencije SPIRIT Slovenija je Slovenija trenutno na 11. mestu po energetski varnosti med 120 državami, prihodnost pa bo morala temeljiti na diverzifikaciji virov.

Foto: Inštitut za strateške rešitve

Okrogla miza Odpadki brez meja

Na okrogli mizi Odpadki brez meja so poudarili pomen energetske predelave odpadkov. Direktor Alpacem Tomaž Vuk je poudaril, da z odpadki nadomeščajo del fosilnih goriv in zmanjšujejo emisije, v podjetju pa načrtujejo dodatnih deset milijonov evrov investicij. Podobne pristope razvijajo tudi v Energetiki Maribor, kjer z visokoučinkovitimi kogeneracijami zmanjšujejo uvoz zemeljskega plina.

Ob tem ostaja največji izziv umeščanje obnovljivih virov v prostor. Generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor Damjan Seme je opozoril na potrebo po sodelovanju z nevladnimi organizacijami, saj slovenski paradoks ostaja: "Vsi bi vse, samo ne pred svojimi vrati."

Tudi državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež je izrazil nerazumevanje do odpora proti umestitvi vetrnih elektrarn v prostor. "Imamo velikansko kulturo odpora proti spremembam, nismo sposobni videti širše slike," je opozoril Frangež in izpostavil, da Slovenija s tem izgublja konkurenčno prednost, ker si investitorji želijo predvsem predvidljivega okolja.

Slovenija je na rekordni ravni tujih neposrednih naložb, a kot so opozorili govorci, visoka davčna obremenitev plač zmanjšuje privlačnost države za vlagatelje.