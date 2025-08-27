Četrtek je pomemben dan za slovenski nogomet. Celje in Olimpija se bosta zvečer potegovala za preboj v ligaški del konferenčne lige. S tem bi ponovila dosežek iz prejšnje sezone, a bi bil pravcati čudež, če bi se na zahtevnih gostovanjih na Češkem in v Armeniji posrečilo obema slovenskima predstavnikoma. Če so Celjani v izvrstni formi in tako v 1. SNL kot tudi Evropi pod vodstvom Alberta Riere izžarevajo ogromno moč, hkrati pa so si proti Baniku v knežjem mestu zagotovili prednost (1:0), imajo zmaji opravka z rezultatsko krizo in pomanjkanjem samozavesti, po domačem polomu z Noahom (1:4) pa so se naposlušali tudi žvižgov navijačev. "Olimpiji bo težko, Celjani pa bodo šli naprej," napoveduje selektor Matjaž Kek, ki bo pozorno spremljal zlasti gostovanje Celja v Ostravi, kjer bosta tudi dva reprezentanta z njegovega aktualnega seznama. Na delu bodo še štirje slovenski legionarji. Kot prva se je v konferenčno ligo uvrstila praška Sparta.

V četrtek bodo znani vsi udeleženci ligaškega dela konferenčne lige. Razdeljenih bo vseh 36 vstopnic, med državami, ki bodo lahko računale na svojega predstavnika v tretjem najmočnejšem klubskem evropskem tekmovanju, pa bi lahko znova bila tudi Slovenija. V prejšnji sezoni sta prvič v zgodovini nastopila kar dva slovenska kluba. To sta ravno Celje in Olimpija, ki sta še vedno v igri, da ponovita izjemen dosežek, a lahko sodeč po tistem, kar sta pokazala na prvi tekmi play-offa kvalifikacij, na napredovanje resneje računa le ena ekipa.

Brutalen ritem Celja: 14 tekem v šestih tednih

Albert Riera želi Celjane še drugič zapored popeljati v konferenčno ligo. Foto: Jure Banfi To so grofje, v tem trenutku najboljša in najbolj vroča slovenska ekipa, kjer je trener Albert Riera uspešno zagnal svoje mehanizme, z neustrašno in všečno igro pa želi pustiti dober vtis tudi v Evropi. Čeprav si je želel, da bi Nogometna zveza Slovenije kot vodstvo tekmovanja 1. SNL zaradi izjemne pomembnosti srečanja, odločalo se bo o tem, ali se bo v knežjem mestu igrala Evropa vsaj do zime, prestavila prvenstvene obveznosti konec prejšnjega tedna, ni dočakal njene pomoči. Tej potezi se je začudil, navijači Celjanov pa upajo, da se ne bodo ponovili dogodki s prve tekme z Banikom, ko je Rierova četa začela neučakano in v prvem polčasu povsem nadigrala Čehe, nato pa tudi zaradi utrujenosti, saj Celjani za razliko od Banika niso prestavljali srečanj domačega prvenstva, nekoliko padla v ritmu. Vseeno si je zagotovila pomembno prednost (1:0), ki jo želi zadržati v Ostravi in se veselili drugega zaporednega napredovanja v konferenčno ligo.

"Že od povratne tekme proti Luganu poudarjam, da je za nas to najpomembnejša tekma sezone. Tega se zavedam sam, tega se zavedajo igralci," pred največjo tekmo sezone sporoča Riera. Spremljajo ga dobri občutki, saj njegovi varovanci zaupajo drug drugemu in verjamejo v skupno idejo.

"Ne pripravljamo se na 120 minut igre, saj želimo zmagati že po rednem delu. Vsak bo moral prevzeti odgovornost na igrišču in opraviti svoje delo. Tokrat bomo morali to storiti brez Marka Zabukovnika, kar se bo poznalo na terenu in v garderobi, saj ne gre le za izjemnega nogometaša, ampak tudi veliko osebnost v garderobi," pred tekmo leta za Celjane sporoča kapetan Žan Karničnik. Foto: Jure Banfi

"Čaka nas fizično zahteven obračun in to je moja edina skrb. Štirinajsta tekma v šestih tednih – to je zahtevno za vsakega nogometaša," je izpostavil španski strateg, ki je v preteklosti že imel opravka z zgoščenim urnikom – Celjani so v prejšnji sezoni odigrali rekordno število tekem. Zagotavlja, da so Celjani pripravljeni na vse različne taktične pristope Banika, ki je v drugem polčasu srečanja na stadionu Z'dežele zaigral s štirimi igralci v obrambni vrsti (v prvem je s tremi) ter izvedel drugačen pritisk na vodilno slovensko ekipo.

Riera v nebo povzdignil nesrečnega Zabukovnika

Mark Zabukovnik se je poškodoval na prvi tekmi z Banikom v Celju. Foto: Jure Banfi Celjani so ob nepravem času izgubili enega najboljših igralcev. Mark Zabukovnik, ki bi se najverjetneje znašel tudi na seznamu vpoklicanih reprezentantov Slovenije za kvalifikacijski tekmi s Švedsko in Švico, bo zaradi poškodbe kolena dalj časa na stranskem tiru. "Pogrešali ga bomo. Vsi me sprašujete, kako ga lahko nadomestimo, a realnost je takšna, da ga ne moremo. Zabukovnika ne bi zamenjal za nobenega nogometaša v Evropi na njegovem položaju, niti Rodrija. Prepričan sem, da se bo vrnil v najboljši različici. Vem pa tudi, da bo nogometaš, ki bo v četrtek zaigral namesto njega, pripravljen in bo vedel, kaj so njegove naloge na terenu," je Riera ponazoril, koliko mu pomeni 24-letni slovenski zvezni igralec, ki se je leta 2022 v Celje preselil iz Radomelj.

Za lepše novice iz celjskega tabora je poskrbela Rierova potrditev, da sta Franko Kovačević, prvi strelec Celja v tej sezoni, in Andrej Kotnik, ki se je na nekaterih tekmah že izkazal kot posrečeni adut, v polni pripravljenosti, tako da bosta lahko zaigrala proti Baniku. Povratni dvoboj play-offa kvalifikacij se bo na Češkem začel ob 20. uri.

Olimpija verjame v čudež, v Armeniji bo vetrovno

Armenski prvak Noah je v Stožicah kar štirikrat zatresel mrežo Olimpije. Foto: Aleš Fevžer Če so možnosti Celja za napredovanje proti Baniku zelo visoke, pa je domača zaušnica, ki jo je prejšnji četrtek v Stožicah prejela Olimpija, zmaje močno oddaljila od daljše evropske jeseni. Noah je v Armenijo prinesel ogromno prednost (4:1), zmaji pa potrebujejo pravcati čudež, da bi pokazali bistveno več od armenskega prvaka, da bi mu lahko vrnili z obrestmi in se še tretjič zapored uvrstili v konferenčno ligo.

Kapetan Agustin Doffo še zdaleč ni vrgel puške v koruzo. Na stadionu v Abovyanu želi vrniti Noahu s polno mero in vrniti Olimpijo v igro za napredovanje. "Prejšnjo tekmo smo analizirali in ugotovili, kaj smo delali slabo. Jasno nam je, kje se moramo izboljšati, zato sem samozavesten glede tekme v Armeniji. Vemo, kaj je v igri. Želimo se boriti za nastop v konferenčni ligi," je pred zahtevnim gostovanjem dejal Argentinec in dodal, da ima Olimpija jasen načrt za visoko zmago v Armeniji. "Moramo ga tudi ustrezno izvesti. Od sebe moramo dati vse, kar imamo, da pokažemo svojo najboljšo različico," je razkril recept, po katerem bi lahko Olimpija vrnila udarec prvaku Armenije.

Zmaji so ostali brez zmage tudi v nedeljo, ko so v Ajdovščini osvojili le točko proti Primorju. Foto: Aleš Fevžer

Nogometaše Olimpije so presenetile vremenske razmere, ki vladajo na stadionu v Abovyanu. Morali se bodo namreč navaditi na vetrovne okoliščine. "Veter je res močan, igrišče je nekoliko manjše in temu se moramo prilagoditi. To niso običajne okoliščine, ampak morda nam bodo celo v pomoč," Nizozemec Erwin van de Looi verjame, da bi lahko Olimpija pokvarila načrte Noahu. Pri tem bo morala zaigrati bolj tvegano, saj nujno potrebuje vsaj tri zadetke, če želi sploh razmišljati o podaljšku, pri tem pa morajo njegovi varovanci v obrambi število nepotrebnih in nevarnih napak zmanjšati na minimum. Le tako bi lahko ustvarili temelje za rezultat, ki bi jih puščal v igri za napredovanje. Srečanje v Armeniji se bo začelo že ob 18. uri po slovenskem času.

Stojanoviću in Stojinoviću se nasmiha dolga evropska jesen

Petar Stojanović je na dobri poti, da se z Legio uvrsti v konferenčno ligo. Foto: Guliverimage Na delu bodo tudi štirje slovenski legionarji. Petar Stojanović (Legia Varšava) bo na Poljskem gostil škotski Hibernian, ki ga je na prvi tekmi na Otoku premagal z 2:1, Dušan Stojinović (Jagiellonia Bialystok), ki si prav tako služi kruh na Poljskem, bo z rumeno-rdečimi gostoval pri albanskem Dinamu Cityju iz Tirane in računal na zajetno prednost (3:0).

Prvak Latvije RFS bo s kapetanom Žigo Lipuščkom najboljšemu malteškemu klubu Hamrun Spartans skušal na domači zelenici vrniti za poraz na prvi tekmi (0:1). Gašper Trdin (Levski Sofija) bo na zahtevnem izpitu na Nizozemskem, kjer bo gostoval pri AZ Alkmaar, ki je bil na prvi tekmi v Sofiji boljši z 2:0.

Izmed velikih v največjih težavah Mainz in Strasbourg

Kako pa kaže v play-offu kvalifikacij klubom iz petih najmočnejših evropskih lig? Angleški Crystal Palace bo na Norveškem pri Fredrikstadu branil zadetek prednosti (1:0), španski Rayo Vallecano pa doma proti beloruskemu Nemanu Grodno (1:0). Francoski Strasbourg bo gostoval na Danskem pri Bröndbyju, prvo srečanje pa se je razpletlo brez zmagovalca (0:0). Fiorentina, stari znanec Celja, ki ga je spomladi stežka izločila v četrtfinalu konferenčne lige, si je bolj ali manj že zagotovila nastop v glavnem delu. Na prvi tekmi je namreč ukrajinsko Polissyo "v gosteh" ugnala s 3:0, tako da v Toskani naj ne bi imeli težjega dela. S težavami pa se spopada nemški Mainz, saj je na prvi tekmi na Norveškem klonil pri Rosenborgu (1:2). Tako bi bilo lahko v četrtek na MEWA Areni, kjer je v nedeljo izgubil proti Kölnu (0:1), še pestro.

Mainz je konec prejšnjega tedna razočaral svoje navijače z domačim porazom proti Kölnu. Foto: Reuters

Žreb ligaškega dela konferenčne lige bo v petek. Za zdaj je znan en udeleženec. To je češka Sparta iz Prage, ki je v sredo resda izgubila v Latviji pri Rigi (0:1), a zadržala prednost dveh zadetkov s prve tekme. Preostalih 35 udeležencev, nekateri izmed njih se bodo v konferenčno ligo uvrstili kot poraženci play-offa kvalifikacij za ligo Europa, med njimi bi lahko bili tudi številni klubi s slovenskimi legionarji, bo znanih šele danes zvečer.

