V živo: Celje z visoko oviro, lažje delo in zgodovinska priložnost Olimpije

Konferenčna liga, ligaški del (4. krog):

Četrtek, 28. november:

Zaključna žogica Olimpije za zgodovinski uspeh

Matevž Vidovšek v tej evropski sezoni v Stožicah sploh še ni prejel zadetka. Foto: Aleš Fevžer Nogometaši Olimpije bi lahko v Stožicah, če bodo nadaljevali izjemen niz, saj so v tej evropski sezoni dobili vse domače tekme brez prejetega gola (Polissyjo so ugnali z 2:0, Šerif s 3:0, Rijeko kar s 5:0, LASK iz Linza pa z 2:0), tako da se mreža Matevža Vidovška sploh še ni zatresla, proslavljali zgodovinski dosežek. S tretjo zaporedno zmago v Evropi bi si na široko odprli vrata v napredovanje, v katerega se bo uvrstilo 24 najboljših udeležencev, zaradi velikega števila točk pa bi se lahko v tem primeru vmešali tudi v boj za najboljših osem mest, ki vodijo neposredno v osmino finala.

Ljubljančani so veliki favoriti proti Larneju. Ko so v Ljubljani nazadnje gostili klub iz Severne Irske, so leta 2018 nadigrali Crusaders s 5:1.

S takšnim rezultatom so nazadnje svoje navijače na domači evropski tekmi razveselili Celjani. Poskrbeli so za odmevno senzacijo in turški Istanbul BB nadigrali kar s 5:1, nato pa jih je le minuta delila od novega imenitnega uspeha, ko so se junaško zoperstavili Betisu, enemu izmed favoritov za osvojitev lovorike, in imeli še v sodniškem dodatku v žepu točko (1:1), a je nato v izdihljajih srečanja Betis izkoristil eno redkih napak v igri Celjanov in zmagal. Če bi varovanci Alberta Riere premagali Jagiellonio Bialystok, bi si močno izboljšali možnosti za preboj med 24 najboljših. Imeli bodo opravka s poljskim prvakom, za katerega nastopa tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović in ki je v uvodnih treh krogih osvojil maksimalnih devet točk.

Prva enajsterica Alberta Riere:

Celjskih 11 za Jagiellonio. 👑⚽️ pic.twitter.com/OTk4mLs8rH — NK Celje (@NKCelje) November 28, 2024

"Slovenska" Borac in PAO proti znancema zmajev

Adam Gnezda Čerin (levo) bo gostil HJK, Sandi Ogrinec (desno) pa LASK. Foto: Guliverimage S kom imajo opravka slovenski legionarji v vrstah udeležencev konferenčne lige? Trojec pri prvaku BiH, Borcu iz Banjaluke (Sandi Ogrinec, Gregor Bajde in Aleks Pihler), igra z ekipo LASK iz Linza. Apoel iz Nikozije, pri katerem nosi kapetanski trak vratar Vid Belec, gostuje na severu Evrope pri norveškem Moldeju. Panathinaikos, pri katerem sta za nastope v Evropi prijavljena Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar, Benjamin Verbič, ki proslavlja 31. rojstni dan, pa ne, gosti HJK Helsinki, ki je v prejšnjem krogu doma priznal premoč Olimpije.

Derbi dneva igrata nemški in angleški predstavnik, Heidenheim in londonski Chelsea, ki je v zadnjem nastopu kar z 8:0 ponižal armenski Noah.

Konferenčna liga, ligaški del (4. krog):

Sreda, 27. november:

Četrtek, 28. november:

Lestvica: